【NEWOPEN】大人気のずんだスイーツ専門店「ずんだ茶寮」が4/24(金)、JR松島海岸駅に喫茶併設店舗をオープン！

株式会社菓匠三全

仙台銘菓「萩の月」を製造・販売する、株式会社 菓匠三全（本社：仙台市青葉区）は、ずんだスイーツ専門店「ずんだ茶寮」の新店舗を、2026年4月24日(金)にJR仙石線 松島海岸駅に新たにオープンいたします。

店舗情報

仙石線松島海岸駅2階に、宮城を代表するスイーツブランド「ずんだ茶寮」がオープン。

日本三景『松島』を一望しながら、ずんだ茶寮特製のずんだスイーツをお楽しみいただけます。

松島観光のひとやすみや電車の待ち時間に、ぜひお立ち寄りください。

現在、仙台駅や仙台空港、菓匠三全松島寺町小路店で連日行列を作るほど人気の「ずんだシェイク」。

ずんだ茶寮特製のずんだスイーツを、松島海岸駅を利用する観光客や地域のみなさまへ より身近に提供いたします。

■ずんだ茶寮 松島海岸駅店

オープン日：2026年4月24日(金)

営業時間：10時～17時(L.O16:30)

場所：JR仙石線 松島海岸駅2階

オープン記念企画

ずんだ茶寮 松島海岸駅店のオープンを記念して、菓匠三全公式モバイルアプリ「三全スマイルアプリ」にて アプリクーポンを配布いたします。

スタンプラリー

ずんだ茶寮 松島海岸駅店と菓匠三全 松島寺町小路店の2店舗にお立ち寄りの上、チェックポイントを取得いただいたお客様に「ずんだシェイクサイズUPクーポン」をプレゼント！

期間：4/24(金)～5/31(日)

※スタンプラリーへのご参加及びアプリクーポンのご利用には「三全スマイルアプリ」をダウンロードの上、会員登録が必要です。

※ショートサイズをトールサイズにサイズアップいたします。

※他クーポンや特典との併用は不可とさせていただきます。

ドリンク１杯無料クーポン

ずんだ茶寮 松島海岸駅店もしくは菓匠三全 松島寺町小路店にて、2,000円(税込)以上ご購入いただいたお客様に「ドリンク１杯無料クーポン」をプレゼント！

期間：4/24(金)～5/31(日)

※アプリクーポンのご利用には「三全スマイルアプリ」をダウンロードの上、会員登録が必要です。

※購入金額の合算は不可とさせていただきます。またクーポンの付与は期間中１回限りといたします。

※ずんだシェイク以外のドリンクメニューが対象です。

※イートイン・テイクアウトいずれもご利用いただけます。

取扱商品

ふわふわ雪見ずんだかき氷セット

ずんだ茶寮 松島海岸駅店限定！

純氷が生み出す 至高のくちどけ。

アクセントにはずんだせんべい・ずんだ餅をトッピング。

濃厚ずんだソースと、ずんだの美味しさがさらに引き立つミルクソースが織りなす 涼の逸品を ぜひご堪能ください。（黒豆茶または冷茶付き）

価格：1,500円（10％・税込）

ずんだ茶寮ずんだシェイク

バニラテイストのシェイクに「ずんだ茶寮」特製のずんだをブレンド。つぶつぶ感も楽しい、どこにもないオリジナルのシェイクです。一度試された方の口コミで広がり、「ずんだ茶寮」の名物に。

2025年には枝豆シェイク*²として4年連続世界売上No.1*¹に認められました！世界一の味わいをぜひ、店頭でご堪能ください。

■価格

ショート：427円（10％・税込）

トール：540円（10％・税込）

エクセラ：621円（10％・税込）

*¹ユーロモニターインターナショナル調べ、 2021年～2024年の販売個数ベース、全小売・外食チャネル、2024年と2025年に実施したカスタムリサーチによる。

*²ミルクと枝豆に、一般的にアイスクリームを加え泡立てた冷たい飲料で、売り場と同じ場所で作られ販売されるもの。包装済みのRTD製品、冷凍したえだまめシェイク、枝豆風味のアイスクリームおよびスムージーと表示された飲料は除く。

ずんだ茶寮について

「ずんだ餅」は枝豆の産地の人びとが夏のほんのわずかな時期にだけ味わえる、極上の旬の味覚です。

ずんだ茶寮ではそのような貴重で贅沢なおいしさを、いつでもどこでもお楽しみ頂けるように洗練された味に磨いてお届けしております。また、「ずんだ餅」だけでなく、「仙台名物ずんだ餅」「ずんだ茶寮ずんだシェイク(R)」や「ずんだロールケーキ」、「ずんだ白雪チーズケーキ」など、ずんだ茶寮特製の新しい味わいもご用意しております。

公式ホームページ：https://zundasaryo.com

公式X：https://x.com/_zundasaryo

公式Instagram：https://www.instagram.com/zunda_saryo/

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@zunda_saryo

【企業概要】

社名：株式会社菓匠三全

本社所在地：宮城県仙台市青葉区大町2-14-18

主要事業：「萩の月」「ロワイヤルテラッセ」「ずんだ茶寮」をはじめとする菓子製造・販売、研究・開発

代表者：田中秀史

設立年月日：1947年10月15日

URL：http://www.sanzen.co.jp

公式X：https://x.com/kashosanzen

公式Instagram：https://www.instagram.com/kashosanzen/

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@kashosanzen