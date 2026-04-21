【参加無料】りそな/三菱UFJニコス 登壇！2026年6月11日開催「データが拓く金融機関の新たな価値共創モデル」 ❘ セミナーインフォ

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株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区　代表：小西 亘）は、2026年6月11日（木）にFINANCE CONFERENCE「データが拓く金融機関の新たな価値共創モデル」を開催いたします。



無料でイベントに申し込む！ :
https://si-forum.jp/20260611?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260611fc


本イベントのゲスト講演はこちら！

【基調講演】14:00-14:30りそなグループのデータ活用と未来への挑戦





株式会社りそなホールディングス


データ戦略部長


大西　雅巳　氏






【特別講演】17:15-17:45データが拓く価値。価値が変える競争～三菱UFJニコス～




三菱UFJニコス株式会社


シニアフェロー　DX推進部


部長


熊田　健一　氏






その他、先進各社よりご講演をいただきます！


-14:35-15:05-

AIエージェント開発の新たなスタンダード～高セキュア・低コストで実現する手法～

株式会社 Ippu Senkin


代表取締役社長


鈴木　秀弥　氏


-15:20-15:50-

生成AIを業務成果につなげるデータ活用～金融機関における分断データ統合のポイント～

株式会社電通総研


エンタープライズ第三本部　データマネジメントU　マーケティングIT部


シニアコンサルタント


須賀　洋介　氏


-15:55-16:25-

金融DXの先にある「共創」の土台作り～規制の壁をクリアし、価値創造を加速させる次世代データ戦略～

株式会社BlueMeme


インサイドセールス部


小栗　直　氏


-16:40-17:10-

「やって終わり」にしない生成AIアイデアコンペの仕掛け方～地域金融機関での実践から共創への発展～

株式会社ブレインパッド


データタレントエクスペリエンスユニット


マネジャー


荻原　伸平　氏


詳細を見る！（参加無料） :
https://si-forum.jp/20260611?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260611fc


みなさまのご参加を心よりお待ちしております。


【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社セミナーインフォ　プロモーショングループ


E-mail：sales_contact@seminar-info.jp