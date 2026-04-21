【参加無料】りそな/三菱UFJニコス 登壇！2026年6月11日開催「データが拓く金融機関の新たな価値共創モデル」 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ
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https://si-forum.jp/20260611?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260611fc
【特別講演】17:15-17:45データが拓く価値。価値が変える競争～三菱UFJニコス～
詳細を見る！（参加無料） :
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株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年6月11日（木）にFINANCE CONFERENCE「データが拓く金融機関の新たな価値共創モデル」を開催いたします。
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本イベントのゲスト講演はこちら！【基調講演】14:00-14:30りそなグループのデータ活用と未来への挑戦
株式会社りそなホールディングス
データ戦略部長
大西 雅巳 氏
【特別講演】17:15-17:45データが拓く価値。価値が変える競争～三菱UFJニコス～
三菱UFJニコス株式会社
シニアフェロー DX推進部
部長
熊田 健一 氏
その他、先進各社よりご講演をいただきます！
-14:35-15:05-AIエージェント開発の新たなスタンダード～高セキュア・低コストで実現する手法～
株式会社 Ippu Senkin
代表取締役社長
鈴木 秀弥 氏
-15:20-15:50-生成AIを業務成果につなげるデータ活用～金融機関における分断データ統合のポイント～
株式会社電通総研
エンタープライズ第三本部 データマネジメントU マーケティングIT部
シニアコンサルタント
須賀 洋介 氏
-15:55-16:25-金融DXの先にある「共創」の土台作り～規制の壁をクリアし、価値創造を加速させる次世代データ戦略～
株式会社BlueMeme
インサイドセールス部
小栗 直 氏
-16:40-17:10-「やって終わり」にしない生成AIアイデアコンペの仕掛け方～地域金融機関での実践から共創への発展～
株式会社ブレインパッド
データタレントエクスペリエンスユニット
マネジャー
荻原 伸平 氏
詳細を見る！（参加無料） :
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みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ
E-mail：sales_contact@seminar-info.jp