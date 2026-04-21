【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】リブランド10周年記念第4弾特別企画　～海の恵みを“未来のアート”に。未来を担う子どもたちと海を守る～　地域交流イベント「SUNSUN Festa 2026」開催

サンマリーナ・オペレーションズ株式会社

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（所在地：沖縄県国頭郡恩納村、総支配人：久物宏基）は、2026年6月1日（月）にシェラトンへのリブランドから10周年を迎えます。当ホテルではこれまでのご愛顧への感謝の気持ちを込め、この節目を祝う複数のエクスペリエンスをご用意。今回第4弾として、2026年5月23日(土)～5月24日(日)の期間、恩納村内の小中学校に通う児童・生徒および保護者の皆様をご招待した地域交流イベント「SUNSUN Festa 2026」を開催いたします。

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート全体 イメージ

2016年6月1日に大規模リニューアルを経て、リブランドした「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」。沖縄でも珍しいホテル敷地内にマリーナを所有し、滞在することそのものが目的になる、癒しと遊びが融合したテーマパーク型ビーチリゾートとして大人から子どもまで一日中楽しめるご滞在を提供しております。

10周年記念第4弾として開催する「SUNSUN Festa 2026」は、ホテルが位置する恩納村への感謝を込めて、村内の小中学校に通う児童・生徒および保護者の皆様をご招待し、プールやマリンアクティビティ、ジップラインなどを体験いただく地域交流イベント。またアクティビティだけでなく、楽しみながら学びを深める機会として、恩納村内のビーチでのビーチクリーン活動も実施いたします。さらに、集めた漂流ごみを活用した「ゴミアート」の制作も。実際にごみに触れ、再利用する体験を通して、環境問題や沖縄の自然の尊さを身近に捉えていただくとともに、子どもたちとホテルスタッフが心を通わせる時間を創出します。

本イベントを通じて、当ホテルをより身近に感じていただき、より気軽に訪れていただける存在となれるよう、地域の皆様へ感謝の気持ちをお届けいたします。

■地域交流イベント「SUNSUN Festa 2026 （サンサンフェスタ2026）」概要

メガジップ イメージ屋外プール イメージ

ホテルが位置する恩納村への感謝を込めて、村内の小中学校に通う児童・生徒および保護者の皆様をご招待した地域交流イベントを開催いたします。楽しみながら学びを深めるビーチでのビーチクリーン活動や、漂着ごみを回収・活用したゴミアート制作。他にもホテル内のプールやマリンアクティビティ、ジップラインなどを体験いただけます。子どもたちとホテルスタッフがともに環境問題を身近に捉え、沖縄の自然の尊さを分かち合う時間を創出します。

＜SUNSUN Festa 2026でご体験できる内容＞

▼学びアクティビティ

・恩納村内ビーチのビーチクリーン活動

・ビーチクリーンのゴミを活用してオブジェ作成

▼体験アクティビティ

・サンマリーナビーチでのグラスボート、ロケットボート

・屋内、屋外プールのご利用

・キッズプレイエリア「ザ・コーブ」のご利用

・ギャザリングペース「あしびなー」のご利用

・メガジップ体験 特別料金でのご利用*

・VRステーション体験 特別料金でのご利用*

▼食事

・ランチビュッフェ 特別価格でのご利用 （ホテルレストラン「ダイニングルーム センス」）*

【期間】2026年5月23日(土)～5月24日(日)

【時間】9:00～17:00 (ビーチクリーンは10:00より開始予定)

【対象】沖縄県恩納村内の小中学校に通う児童・生徒

および保護者の皆様

【料金】無料（ジップラインなど一部アクティビティ・レストランは有料）

※ご予約方法等の詳細は、恩納村教育委員会を通じて各学校へご案内いたします。

※一部アクティビティは午後よりご提供を予定しております。

※安全面を考慮し保護者の同伴が必須となります。

※雨天及び荒天等の状況により一部体験がご利用いただけない場合がございます。

※参加人数には上限があります。

※*マークコンテンツは有料でのご提供になります。

■総支配人のコメント

シェラトン沖縄サンマリーナリゾートは、リブランド10周年という節目の年を迎えます。この美しい海とともに歩んできた10年間、そして前身のサンマリーナホテル時代からの39年間を振り返ると、私たちがホテルとして存在できるのは、地域の皆さまの温かな支えがあってこそだと、改めて実感しております。今回イベントで海に触れ、風を感じ、拾い集めたものに新たな命を吹き込むことで、環境問題をはじめ、ホテルをより身近に感じてもらえる時間になればと願っています。これまでも私たちは、地域の海を守る取り組みや環境保全活動に取り組んできましたが、10周年を迎える今、より一歩踏み出し、地域の未来をともに創るホテルでありたいと考えています。子どもたちが目を輝かせながら自然に触れ、作品を通して海の大切さを語り合う姿は、私たちスタッフにとっても大きな学びであり、励みです。“この場所を次の世代へ美しいまま手渡したい”。そんな想いを地域の方々と共有しながら、これからも沖縄の自然とともに歩み、より一層、恩納村民の皆様に愛されるホテルを目指してまいります。

■シェラトン沖縄サンマリーナリゾートについて

シェラトン沖縄サンマリーナリゾートは、環境省より最高ランクの「ＡＡ」に認定された美しい白砂ビーチに面した、全客室バルコニー付のリゾートホテルです。沖縄本島でも珍しいマリーナ付属の様々なマリンアクティビティが楽しめるホテルとして、大人から子供まで一日中楽しめるご滞在を提供しております。

客 室：全246室［28平方メートル ～100平方メートル ］

料飲施設：ダイニングルーム センス、ザ・グリル、サンセットバー＆テラス、スターフィッシュビーチカフェ

その他施設：屋内プール、ウォータースライダー付きガーデンプール、大浴場・サウナ、ジム、スパ、ジップライン、VRステーション、テニスコート、バスケットコート、チャペル

【一般のお客様からのお問い合わせ】

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

TEL：098-965-2222（10:00-18:00）自動音声応答システム

ホテル公式ホームページURL：https://sheraton-okinawa.co.jp/

ホテル公式HP :https://sheraton-okinawa.co.jp/10周年記念特別ページ :https://sheraton-okinawa.co.jp/events/10th_anniversary.html

マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、139カ国・地域に30のブランド、 合わせて8,800軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リ ゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.comをご覧ください。Facebookや@MarriottIntlにてXとInstagramでも情報発信しています。

シェラトンホテル＆リゾートについて

マリオット・インターナショナルが展開するブランドであるシェラトンホテル＆リゾートは、世界の70カ国以上に及ぶ国と地域に展開する430軒以上のホテルで、ゲストが旅を最大限に楽しむお手伝いをしています。革新的な体験、独自のデザイン、多岐にわたるチャンネルによるマーケティング、そしてサービスの強化などを今後も充実させ、ブランドの価値を高めてまいります。詳細はhttp://www.sheraton.comまたは、FacebookやX (@sheratonhotels)、Instagram(@sheratonhotels)をご覧ください。シェラトンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

Marriott Bonvoy(R)について

Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスであり、世界各地で会員の皆様に真新しい目を見張るような体験をお届けします。Marriott Bonvoy(R)が展開する30以上の比類なきブランドポートフォリオは、世界で最も記憶に残るようなデスティネーションにおいて評価の高いおもてなしを提供しています。会員の皆様は、オールインクルーシブリゾートやプレミアムホームレンタルを含むホテルおよびリゾートでの宿泊と、提携クレジットカードでの毎日のお支払いでポイントをご獲得いただけます。また、将来の宿泊およびMarriott Bonvoy Moments（マリオット ボンヴォイ モーメンツ）（ https://moments.marriottbonvoy.com/en-us ）をはじめとする数々の体験や、パートナーを通じたMarriott Bonvoy(R)ブティックでの上質な製品のご購入にポイントをご利用いただけます。Marriott Bonvoy(R)のモバイルアプリでは、心穏やかに旅行ができる高度なパーソナライゼーションとコンタクトレスな体験をお楽しみいただけます。Marriott Bonvoy(R)についての詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy(R)アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp にアクセスしてください。Facebook、X、Instagram、TikTokでも随時情報を発信しています。