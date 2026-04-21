Sapeet、ローソンエンタテインメントのコーポレート部門のAX推進を支援

株式会社Sapeet

株式会社Sapeet（本社：東京都港区、代表取締役社長：築山 英治、以下「Sapeet」）は、株式会社ローソンエンタテインメント（以下「ローソンエンタテインメント」）のコーポレート部門に対し、AI人材育成を目的とした研修である「SAPEET AI人材育成サービス」を提供しました。

本取り組みは、AX推進の一環として、AI活用の基盤となる人材と組織づくりを目的に実施されたものです。

企業を取り巻くAI活用・人材育成の課題

昨今、多くの企業でAI導入が進んでいます。一方で、AI活用を推進したい担当者がいても、セキュリティ・法務・コンプライアンスを含むガバナンスの整理が追いついておらず、組織としてAIを活用できる状態に至っていないケースも見られます。また、レガシーシステムとの連携負荷や責任所在の不明確さも、導入判断を慎重にさせる要因となっています。さらに、AIを業務に組み込める人材やノウハウの不足により、現場での具体的な活用イメージが浸透しないまま、導入目的や投資対効果が十分に整理されず、取り組みが一部にとどまる企業も多いのが現状です。

Sapeetはこうした課題に対し、AI人材育成研修を起点に、実務でのAI活用の定着から事業成果の創出までを見据えたAX推進を支援しています。

ローソンエンタテインメントでの実施概要

ローソンエンタテインメントでは、AIの全社的な利活用の推進を検討する一方、各本部においても主体的な検討や研修が行われており、今回はその一環として同社の総務・人事・財務経理部におけるAI人材育成研修を起点とした取り組みとなりました。

研修では、AIの仕組みに関する解説や、最新のAI機能のハンズオン体験ワークに加え、各部署でのユースケースの想起を促すグループディスカッションなど「AIを活用して成果を出せる状態」の構築を目指しました。

- 対象：総務・人事・財務経理部の計60名- 形式：現地ハンズオン＋オンラインのハイブリッド形式- 回数：120分×2回（30名ずつ同内容を実施）- 内容：- - Copilotの基本機能説明および実演- - 生成AIの基本構造と注意点- - 実際の業務課題をもとにした個別ハンズオン- - グループディスカッション（ユースケース検討会）

※事前に行うAIリテラシー分析に基づいて、企業ごとに研修をオーダーメイドで設計します。

研修で得られた効果

研修前後で実施したアンケート結果からは、意識の変革にとどまらず、具体的な行動のフェーズへと進んでいることが確認できました。

- AI活用における当事者意識の向上AI活用の必要性や重要性の認識に関するスコアは、研修前と研修後で2倍に向上しました。AIに対する認識は「何となく必要」という段階から、「活用しなければ競争に後れを取る」という意識へと大きく変化しました。- 実行フェーズに向けた高意欲層の拡大AI活用意欲に関する指標では、10点満点中9～10点と回答した高意欲層が、研修前と比べて1.5倍へと拡大。実務での活用に向けて主体的に動き出そうとする人材の増加が確認されました。今後の展望

Sapeetは今後も、SAPEET AX Solutionの一環としてAI人材育成研修を提供し、業務へのAIの組み込みと実務への定着、そして事業成果創出までを一貫して支援してまいります。

SAPEET 人材育成サービスの特徴- 開発実績に裏打ちされた多角的なAI活用知見AIがまだ広く一般的ではなかった2016年から10年にわたり、建設・不動産・製造・金融・ヘルスケアなど幅広い業界でAI開発・導入を支援してきた実績をもとに、業界や業務特性に応じた多角的なAI活用ノウハウを提供します。- 事業課題に直結するオーダーメイド型研修設計企業ごとの業務フローや課題に応じて研修内容を設計し、自社の実務に即した形でAI活用を学べるプログラムを提供します。座学にとどまらず、実際の業務課題をもとにしたワークショップ形式を取り入れることで、学んだ内容をそのまま現場で活かせる実践力の習得を支援します。- レイヤー別カリキュラムによるAI活用人材の育成経営層・管理職から現場担当者まで、それぞれの役割に応じたカリキュラムを提供します。経営層にはAI戦略や投資判断の視点を、現場には業務改善に直結する活用スキルを提供することで、組織全体でAIを活用できる人材の育成を支援します。- AIツールを活用した実践型研修と定着支援研修の設計・実施・フォローアップの全フェーズに独自開発のAIツールを取り入れ、AIリテラシーや活用意欲の可視化、アンケート結果のワークショップコンテンツへの組み込み、研修後の定着確認まで一貫して支援します。研修後はAIツール自体を組織に提供し、日常業務での活用へと繋げます。AIに触れる機会を継続的に設けることで、AIへの心理的ハードルを下げながら、組織に自然と浸透していく環境を整えます。SAPEET AX Solutionとは

企業ごとの課題や業務構造に合わせて、事業成果に直結する本質価値を特定しAIでモデル化し、組織全体で運用可能な仕組みとして設計・構築する、Sapeetのプロフェッショナルサービスです。「企業独自のナレッジが暗黙知化している」「一貫性のある資料作成が属人化している」といった点の課題に対し、表層的な解決ではなく、企業ごとの真に解決すべき課題まで突き詰め再設計し解決を図ることで、持続的な競争優位につながるソリューションを提供いたします。

株式会社Sapeetについて

Sapeetは、AIで企業独自のベテラン知見を解析し、競争優位性につながるコア業務の価値を増幅・拡張するExpert AI事業を運営する東京大学発ベンチャーです。コミュニケーションAIや身体分析AIを使いやすいシステムとして提供し、企業のAI×人間の協業体制構築を支援します。

会社名 ：株式会社Sapeet

所在地 ：東京都港区芝五丁目13番18号 いちご三田ビル8階

代表者 ：代表取締役社長 築山 英治

上場市場：東京証券取引所 グロース（証券コード：269A）

URL ：https://sapeet.com/(https://tinyurl.com/45cdhsrm)

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