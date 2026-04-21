【Age.3(アゲサン)】国内外全店舗で人気No.1の″クレームブリュレ″が進化。新作『バナナブリュレ』が5月1日（金）より発売

株式会社ANCHOR

クレームブリュレの魅力をさらに引き出す、バナナとの出会い。

Age.3の看板メニュー“クレームブリュレ”。

キャラメリゼの香ばしさと濃厚な甘みで、国内外から高い支持を集める看板メニューです。

その魅力をさらに引き出すために、バナナを贅沢に合わせました。

キャラメリゼしたバナナのコクととろけるクリームの甘みが重なり、味わいに奥行きをもたらします。

クレームブリュレの魅力をそのままに、新たな美味しさを提案する一品です。

【商品概要】

商品名：バナナブリュレ（BANANA BRÛLEE）

発売日：2026年5月1日（金）

販売店舗：Age.3 国内全店舗

商品特徴：“とろける×香ばしい”バナナブリュレの決定版

主役は、香ばしくキャラメリゼしたバナナ。

ひと口目に広がるのは、とろける甘みとほろ苦いキャラメルの風味。

そこに、なめらかなカスタードと軽やかなカスタードホイップが重なり、

コクのある甘さをやさしく引き立てます。

さらに、ミントの爽やかさが後味をすっきりと整え、最後までバランスよく楽しめる味わいに仕上げました。

ブリュレならではの“香ばしさ”。

キャラメリゼによって生まれる、ほろ苦く香ばしい風味が全体の印象を引き締めます。

サクッと揚げたパン、とろけるクリーム、なめらかな口どけのバナナ。

異なる食感と素材が重なり合うことで、

「サクッ・とろっ・じゅわっ」と広がる奥行きのある食感に。

香ばしさ・甘み・口どけ。

3つの要素がバランスよく重なり合うことで、

バナナブリュレならではの味わいに仕上げています。

Age.3が大切にしている、五感で味わう設計。

サクッと揚げたパン、とろけるクリーム、素材のじゅわっとした旨み。

揚げたての音、立ちのぼる香ばしい香り、ショーケースに並ぶ鮮やかな彩り。

Age.3の揚げサンドは、口に運ぶ前から味わいが始まっています。

手で持ってかぶりつく、そのライブ感も揚げサンドならでは。

視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚。

Age.3は、五感すべてで楽しめるスイーツを、一つひとつ設計しています。

■画像素材について

※掲載商品に関する商品単体画像、Age.3店舗の外観・内観写真などの高解像度データをご希望の方は、下記広報担当までお問い合わせください。

・画像形式：JPEG／PNG（メディア掲載・SNS投稿用に適した構図もご用意しております。）

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問い合わせ先

株式会社ANCHOR

TEL：0948-52-6361

Mail：anchor.office3@gmail.com

公式サイト：https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

【Age.3（アゲサン）】とは

2020年、福岡県嘉麻市で「フルーツサンド スリー」を開業し、地元フルーツを使ったスイーツを発信。2023年には、低糖質生ホイップクリームと“サクもち”食感のパンを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』を開発し、東京・銀座に【Age.3 GINZA】をオープンしました。

以降、香港・上海・シドニーへと海外展開を広げ、2025年には浅草・原宿、マニラへと出店。

さらに2025年11月には中東・ドバイにも出店し、グローバル展開を加速。地方発のスイーツブランドとして、日本発の「揚げサンド」という独自ジャンルを確立し、今回フィリピン・マニラにて2号店となる「Age.3 Greenhills」をオープンしました。

Age.3が提案する「揚げサンド」という新ジャンル

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

東京・銀座をはじめ、上海・シドニー・マニラ・ドバイなど世界各地で多くの来店客を集め、各都市では行列やSNSでの拡散が起こるなど、日本発のスイーツとして海外でも注目を集めています。

公式HP :https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。

シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。

専務取締役 松下 幸平

プロフィール

1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。

店舗情報

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）

TEL：070-1317-7334

営業時間：11:00 - 19:00

Instagram：age.3_ginza(https://www.instagram.com/age.3_ginza/)

5/3 OPEN!

Age.3 HIDA TAKAYAMA（アゲサン 飛騨高山）

〒506-0011 岐阜県高山市本町2丁目80番地

TEL：080-2662-6071

営業時間：9:00 - 18:00

Instagram：age.3_hidatakayama(https://www.instagram.com/age.3_hidatakayama/)

FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）

〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

TEL：070-4310-4439

営業時間 10:00 - 16:00

Instagram：fruits_sand_three(https://www.instagram.com/fruits_sand_three/)

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）

〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7－22

TEL：03-6284-7136

営業時間：11:00 - 19:00

Instagram：age.3_asakusa(https://www.instagram.com/age.3_asakusa/)

Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室

TEL：070-9236-1965

営業時間：10:00 - 19:00

Instagram：age.3_harajuku(https://www.instagram.com/age.3_harajuku/)

Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

住所：marsaboulevard(https://www.instagram.com/MarsaBoulevard/) Dubai Festival City, Marsa Al Khor, Dubai

Instagram：age.3_dubai(https://www.instagram.com/age.3_dubai/)

Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City, Philippines

Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)

Age.3 MANILA Greenhills（アゲサン マニラ グリーンヒルズ）

住所：Greenhills Mall, Ortigas Avenue, San Juan City, Philippines

Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)

Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）

住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007

Instagram：age.3_sydney(https://www.instagram.com/age.3_sydney)

Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）

住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）