【Age.3(アゲサン)】国内外全店舗で人気No.1の″クレームブリュレ″が進化。新作『バナナブリュレ』が5月1日（金）より発売

写真拡大 (全20枚)

株式会社ANCHOR

クレームブリュレの魅力をさらに引き出す、バナナとの出会い。



Age.3の看板メニュー“クレームブリュレ”。


キャラメリゼの香ばしさと濃厚な甘みで、国内外から高い支持を集める看板メニューです。


その魅力をさらに引き出すために、バナナを贅沢に合わせました。


キャラメリゼしたバナナのコクととろけるクリームの甘みが重なり、味わいに奥行きをもたらします。


クレームブリュレの魅力をそのままに、新たな美味しさを提案する一品です。




【商品概要】
商品名：バナナブリュレ（BANANA BRÛLEE）
発売日：2026年5月1日（金）
販売店舗：Age.3 国内全店舗



商品特徴：“とろける×香ばしい”バナナブリュレの決定版




主役は、香ばしくキャラメリゼしたバナナ。
ひと口目に広がるのは、とろける甘みとほろ苦いキャラメルの風味。


そこに、なめらかなカスタードと軽やかなカスタードホイップが重なり、
コクのある甘さをやさしく引き立てます。


さらに、ミントの爽やかさが後味をすっきりと整え、最後までバランスよく楽しめる味わいに仕上げました。






ブリュレならではの“香ばしさ”。
キャラメリゼによって生まれる、ほろ苦く香ばしい風味が全体の印象を引き締めます。


サクッと揚げたパン、とろけるクリーム、なめらかな口どけのバナナ。


異なる食感と素材が重なり合うことで、
「サクッ・とろっ・じゅわっ」と広がる奥行きのある食感に。


香ばしさ・甘み・口どけ。
3つの要素がバランスよく重なり合うことで、
バナナブリュレならではの味わいに仕上げています。





Age.3が大切にしている、五感で味わう設計。



サクッと揚げたパン、とろけるクリーム、素材のじゅわっとした旨み。


揚げたての音、立ちのぼる香ばしい香り、ショーケースに並ぶ鮮やかな彩り。


Age.3の揚げサンドは、口に運ぶ前から味わいが始まっています。


手で持ってかぶりつく、そのライブ感も揚げサンドならでは。


視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚。


Age.3は、五感すべてで楽しめるスイーツを、一つひとつ設計しています。



■画像素材について


※掲載商品に関する商品単体画像、Age.3店舗の外観・内観写真などの高解像度データをご希望の方は、下記広報担当までお問い合わせください。
・画像形式：JPEG／PNG（メディア掲載・SNS投稿用に適した構図もご用意しております。）
・Webメディア・SNS・紙媒体など、掲載用途に応じた最適な画像素材をご提供可能です。



問い合わせ先
株式会社ANCHOR
TEL：0948-52-6361
Mail：anchor.office3@gmail.com
公式サイト：https://fruits-sand-three.com/pages/age-3




【Age.3（アゲサン）】とは





2020年、福岡県嘉麻市で「フルーツサンド スリー」を開業し、地元フルーツを使ったスイーツを発信。2023年には、低糖質生ホイップクリームと“サクもち”食感のパンを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』を開発し、東京・銀座に【Age.3 GINZA】をオープンしました。
以降、香港・上海・シドニーへと海外展開を広げ、2025年には浅草・原宿、マニラへと出店。
さらに2025年11月には中東・ドバイにも出店し、グローバル展開を加速。地方発のスイーツブランドとして、日本発の「揚げサンド」という独自ジャンルを確立し、今回フィリピン・マニラにて2号店となる「Age.3 Greenhills」をオープンしました。


Age.3が提案する「揚げサンド」という新ジャンル




Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）


Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）

Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）


Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

東京・銀座をはじめ、上海・シドニー・マニラ・ドバイなど世界各地で多くの来店客を集め、各都市では行列やSNSでの拡散が起こるなど、日本発のスイーツとして海外でも注目を集めています。



公式HP :
https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。




シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。

専務取締役　松下 幸平


プロフィール


1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。






店舗情報





Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）


〒104-0061　東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）


TEL：070-1317-7334


営業時間：11:00 - 19:00


Instagram：age.3_ginza(https://www.instagram.com/age.3_ginza/)






5/3 OPEN!
Age.3 HIDA TAKAYAMA（アゲサン 飛騨高山）


〒506-0011　岐阜県高山市本町2丁目80番地


TEL：080-2662-6071


営業時間：9:00 - 18:00
Instagram：age.3_hidatakayama(https://www.instagram.com/age.3_hidatakayama/)






FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）


〒820-0301　福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）


TEL：070-4310-4439


営業時間 10:00 - 16:00


Instagram：fruits_sand_three(https://www.instagram.com/fruits_sand_three/)






Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）


〒111-0032　東京都台東区浅草2丁目7－22


TEL：03-6284-7136


営業時間：11:00 - 19:00


Instagram：age.3_asakusa(https://www.instagram.com/age.3_asakusa/)






Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)


〒150-0001　東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室


TEL：070-9236-1965


営業時間：10:00 - 19:00


Instagram：age.3_harajuku(https://www.instagram.com/age.3_harajuku/)






Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）


住所：marsaboulevard(https://www.instagram.com/MarsaBoulevard/) Dubai Festival City, Marsa Al Khor, Dubai


Instagram：age.3_dubai(https://www.instagram.com/age.3_dubai/)






Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）


住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City, Philippines


Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)






Age.3 MANILA Greenhills（アゲサン マニラ グリーンヒルズ）
住所：Greenhills Mall, Ortigas Avenue, San Juan City, Philippines
Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)







Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）


住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007


Instagram：age.3_sydney(https://www.instagram.com/age.3_sydney)






Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）


住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）