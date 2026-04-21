【4月21日発売】耐熱調理容器のかんたんレシピ集『耐熱調理容器で作るおいしいおかずベストレシピ』が発売

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年4月21日（火）に『耐熱調理容器で作るおいしいおかずベストレシピ』 定価：880円（税込）を発売いたしました。

今話題の便利で優秀なキッチンアイテム「耐熱調理容器」をフル活用した、毎日の食卓に役立つ簡単レシピをご紹介します。電子レンジ・オーブンレンジ・トースターで手軽に作れるレシピを厳選しました。人気レシピサイトNadiaから厳選したレシピだけを大公開！ バリエーション豊かな全80品を掲載しています。

耐熱容器の魅力と便利な使い方

人気レシピサイトNadiaより、「耐熱調理容器」を活用したレシピを厳選して80品ご紹介します。



耐熱調理容器は、調理だけでなく下ごしらえにも便利に活躍します。電子レンジで加熱しながら下準備ができるほか、肉だねを混ぜるボウルとしても使用できます。

また、見た目が美しいのも嬉しいポイントです。そのまま食卓に出せば、料理をより一層おいしそうに演出してくれます。

食べきれなかった場合はフタをしてそのまま保存でき、お皿を使わない分、洗い物も減らせるため家事の負担軽減にもつながります。さらに、iwakiの耐熱容器なら冷凍保存も可能です。

ガラス製でにおい移りがしにくく、油汚れもすっきり落とせるため、繰り返し清潔に使用できます。

耐熱調理容器で手軽に作る絶品おかず

まずは、大人気のおかずレシピBEST10をご紹介します。耐熱調理容器をはじめて使う方はもちろん、すでに愛用している方にも、まずは押さえておきたい定番の人気レシピをピックアップしました。

りなてぃさんの電子レンジとトースターで手軽に作れる「豆腐のラザニア」や、あおにーなさんのトースターで香ばしい焼き色に仕上げる「照り焼きチキン」など、普段のおかずにぴったりのメニューがそろっています。

どれも耐熱調理容器を使えば、手間をかけずに簡単に作れるのが魅力です。

主菜・副菜からおやつまで！ 何でも作れる簡単レシピ

耐熱調理容器を使えば、毎日の主菜から副菜まで幅広く手軽に作れます。肉や魚、大豆製品、野菜を使った満足感のあるおかずはもちろん、あと一品欲しいときに便利な副菜レシピも掲載。オーブンで仕上げるごちそうメニューから、3分で完成する時短レシピ、火を使わずに作れる簡単レシピまで幅広く紹介します。さらに、ごはんや麺の一皿料理や、蒸しパン・ケーキなどのスイーツも手軽に調理可能。加熱後そのまま冷やせるため、後片付けも簡単です。

［商品概要］

耐熱調理容器で作るおいしいおかずベストレシピ

著者：Nadia magazine編集部

定価：880円 (税込)

発売日：2026年4月21日（火）

判型：A4

ISBN:9784651205953

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

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