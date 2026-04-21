【沖縄リゾート最旬スタイル　「サウナ×プライベート×プール」で心身を解き放つ。ゴールドスイート全室バレルサウナ導入記念　2026年4月21日よりお得な宿泊プランが登場】

株式会社ベッセルホテル開発

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）が運営する「レクー沖縄北谷スパ＆リゾート」（所在地：沖縄県中頭郡北谷町、総支配人：新垣 優人(あらかき まさと)）は、「ゴールドスイート」全4室に、プライベートで楽しめるバレルサウナを新たに設置いたしました。これに伴い、サウナ付き客室を対象としたお得な宿泊プランを、期間限定で2026年4月21日（火）から2026年8月31日（月）まで公式サイトにて販売いたします。

沖縄の風、天然温泉、そして木の香りに包まれる至福。当ホテルは「滞在そのものが、心身を再生する旅であってほしい」という想いから、客室内に完全プライベートなバレルサウナを導入いたしました。「サウナ×プール×天然温泉」が三位一体となった沖縄屈指のプライベート空間は、一日の始まりを清々しく、一日の終わりを深い静寂で満たします。単なる宿泊を超えた、五感を呼び覚ます新しいリゾートステイをご提案いたします。

■客室内で完結する、究極の“ととのい”トライアングル

サウナ・プール・天然温泉がすべて客室内に揃い、時間や周囲を一切気にせず、心ゆくまでリラクゼーションに没入いただけます。

・こだわりのサウナ： 香り高い「ウェスタンレッドシダー」を使用したバレルサウナを採用。柔らかな木の香りと心地よい温もりが、深い呼吸を促します。

・プールを水風呂に： サウナの後は、目の前のプライベートプールへ直行。広々とした水面での「浮遊浴」は、客室サウナならではの贅沢です。

・冬も愉しめる価値： 季節を問わず、プールとサウナ、そして温泉を組み合わせることで、冬季でも沖縄のテラスステイの満足度を最大化させます。

■ ゴールドスイート｜最上階の開放感と、5名で愉しめるプライベート聖域

バレルサウナ

プレミア棟6階に位置する「ゴールドスイート」は、5名様まで宿泊可能な広々とした空間です。

・絶景テラス： 開放感あふれるテラスに、バレルサウナとプライベートプールを完備。

高層階ならではの風を感じながらの外気浴は格別です。

・客室天然温泉： 浴室には天然温泉を引き込みました。サウナ後の温冷交代浴の仕上げに、

温泉で身体を芯から解きほぐす。お部屋にいながら、本格的な湯治とサウナ体験を同時に叶えます。

・中長期滞在にも： ミニキッチンを備えたゆとりの空間は、ワーケーションやご家族・ご友人との

特別な休暇に最適です。

■ 宿泊プラン概要（期間限定）

プライベートプール＆バレルサウナ広々ゆったりなゴールドスイート

【プレスリリースプラン】バレルサウナ付き客室 プライベートサウナで過ごす沖縄ステイ♪朝食付き

通常プランより20％OFF

販売開始日：2026年4月21日（火）～2026年8月31日（月）

※宿泊除外日 2026年8月13日（木）～2026年8月15日（土）

ご予約はこちら：

https://go-vesselhotels.reservation.jp/ja/hotels/lqokinawa/plans/10189804

■ レクー沖縄北谷スパ＆リゾートについて

那覇空港から車で40分、沖縄本島の西海岸のアメリカンビレッジ内に位置し、沖縄中部の観光に最適。メイン棟（地上8階）とプレミア棟（地上7階）の2棟からなり白を基調としたモダンでシンプルなインテリアで統一され、地下1,400メートルから汲み上げた天然温泉スパやインフィニティプールなど非日常の時間とワンランク上のパーソナルなサービスをご提供しています。さらに、朝食はあぐー豚のバーガーやラフテー、ゆし豆腐など沖縄料理がご堪能いただけます。

ウェブサイトURL ：https://www.vessel-hotel.jp/lequ/okinawa/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/vessel_lequ_okinawa/

■サービスの特徴

インフィニティプール外観朝食ビュッフェ

・18歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合、お子様の料金は無料に。

・お子様には、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどのベビー用品も無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。

・クレンジング、洗顔、化粧水などの充実した無料アメニティをご用意。

・ご到着時のおもてなしとしてウェルカムドリンクを無料でご提供。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88956/table/63_1_402df7bd9a2fe9db729bbf72f1a432a4.jpg?v=202604211251 ]