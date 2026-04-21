定番の熱中症対策飲料が今年は“ゼリー”で新登場！「塩＆柑橘ゼリー」が4月28日（火）より発売！

株式会社JR東日本クロスステーション- 株式会社 JR 東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：竹内 健治）は、エキナカを中心に展開しているacure<アキュア>のオリジナル飲料ブランド acure made <アキュアメイド>から、「塩&柑橘ゼリー」を、2026年4月28日（火）に発売します。- 2023年から2025年まで、夏季の熱中症対策飲料としてご好評いただいた「塩＆柑橘500mlペットボトル」が、今年は装いも新たに295gペットボトルの「ゼリー飲料」として登場します。- 伯方の塩と愛媛県産河内晩柑果汁を使用した、小腹満たしにもぴったりの新感覚な熱中症対策をご提案します。ほんのり塩味と、河内晩柑のすっきり爽やかな味わいを、ゼリー特有の食感とともにぜひお楽しみください。

■商品詳細

商品名：

塩&柑橘ゼリー

容器：

ペットボトル

容量：

295g

価格：

150円 ※税込価格

販売箇所：

JR東日本のエキナカにあるアキュアの自販機

アキュア公式オンラインストア(https://ec.shop.acure-fun.net/Shop.jsp)

その他店舗 等

発売日：

2026年4月28日（火）(アキュアの自販機では順次販売開始となります)

商品ページ：

https://www.acure-fun.net/products/sonota/shio_kankitsu_jelly.html

■開発者のコメント

2023年から2025年までの3年間、塩＆柑橘500mlペットボトルを発売し、夏の水分・塩分補給として多くのお客さまに親しんでいただきました。今年は午後の小腹満たしニーズの時間に新たな熱中症対策飲料の形として「ゼリー」を開発しました。伯方の塩で塩分を補いながら、愛媛県産河内晩柑の爽やかな風味をデザート感覚で味わえる商品に仕上がっています。暑さが厳しい午後に、喉を潤すだけでなく、少しお腹も満たしてくれる、進化した「塩＆柑橘ゼリー」をぜひ体験してください！

■開発のヒント

アキュアの自販機販売データでは、熱中症対策飲料（※1食塩相当量として100ml当たり0.1～0.2ｇの飲料）の需要は、出勤・通学時の7時～9時に集中しています（下図A水色系商品）。一方、ゼリー飲料などの「小腹満たし」需要は、16時～18時にかけて販売のピークを迎えます（下図Bオレンジ色系商品）。厚生労働省が発表している「職場で熱中症の時間帯発生状況」をみると、発生のピークは15時前後となっており、夕方にかけても依然として高いリスクが継続しています（下図C）。そこで、午後も高まる「熱中症リスク」と「小腹満たし需要」を掛け合わせ、「熱中症対策×小腹満たし」という新たな切り口で商品提案を行うことで、夕方のひとときを健やかに、そして心地よく過ごせる時間へと変えていきたいと考えています（厚生労働省のデータでは、午前中や気温が下がり始める時間帯にも発生が見られます。一日を通して無理のない対策をおすすめします）。

※1 この値は、厚生労働省ＨＰのマニュアル記載の値に基づく。出典：「職場における熱中症予防対策マニュアル」（厚生労働省）

(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/manual.pdf(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/manual.pdf))

■アキュアの自販機データ 時間帯×商品別数量構成比（抽出期間：25年3月～8月）】

■出典：「職場でおこる熱中症」（厚生労働省）（https://neccyusho.mhlw.go.jp/heatstroke/）