プロメテック、国内最大級※の粒子法シミュレーションカンファレンス「PSC2026」を11月19日に開催

プロメテック・ソフトウェア株式会社

※「国内最大級」：粒子法シミュレーション（MPS法、DEM法等）を主軸とした単独企業主催のカンファレンスとして（2025年自社調べ）

このたび、プロメテック・ソフトウェア株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長 兼 CEO 鈴木 崇彦）は、2026年11月19日（木）に「Prometech Simulation Conference 2026（以下、PSC2026）」を開催することをお知らせいたします。会場をアクセス性に優れたビジネスの中心地、東京・大手町の「大手町プレイス ホール＆カンファレンス」へ移し、これまで以上の規模で皆さまをお迎えいたします。

プロメテック・ソフトウェアは、2012年から毎年、産業界・アカデミアの第一線で活躍されている方々を登壇者としてお招きし、シミュレーションの最新研究結果や当社プロダクトである流体・粉体解析ソフトウェア「Particleworks」「Granuleworks」のユーザー事例をお届けしてきました。

PSC2026では、粒子法（MPS法）の考案者である東京大学 越塚誠一教授が研究の最前線をご紹介します。また、講演セッションを昨年までの2トラックから3トラック編成に拡充し、より幅広い分野のシミュレーション活用事例をお届けいたします。

さらに、昨年より好評をいただいている「プロメテックユーザー会」との同日・同会場での併催も継続し、ユーザー様同士の交流を通じて、共に技術を高め合える場を提供してまいります。

【PSC2026 開催概要】

- 開催日 2026年11月19日（木）- 会場 大手町プレイス ホール＆カンファレンス2F（東京都千代田区）- 主催 プロメテック・ソフトウェア株式会社- 参加費 無料（事前登録制）- 定員 350名（予定）

▼ 昨年実績：PSC公式サイト

https://psc.prometech.co.jp/

プロメテック・ソフトウェア株式会社について

プロメテック・ソフトウェアは、日本発のシミュレーション技術の事業化とそのグローバル展開により、計算科学で世界一の産学協創テック企業となることを目指して設立されました。

粒子法シミュレーション技術などの物理モデルの開発を中核に、HPC・GPGPU技術および可視化・CG 技術を結集し、製造業界が目指す「高付加価値なものづくり」の実現に貢献しています。プロメテックのシミュレーション技術は、自動車・機械・素材・化学・電機・食品・消費財・医療・土木・防災・航空宇宙・エネルギーなど、幅広い分野で活用されています。プロメテック・ソフトウェア株式会社に関する詳しい情報は、下記Webサイトをご覧ください。

URL: https://prometech.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

プロメテック・ソフトウェア株式会社 マーケティング部：橋本・平田

E-mail: marketing@prometech.co.jp