「生成AI活用支援サービス」生成AI導入の要件定義から保守、活用促進までワンストップで提供開始

パナソニック デジタル株式会社パナソニック デジタル株式会社の生成AI活用支援サービス

パナソニック デジタル株式会社(https://digital.panasonic.co.jp/)（本社：大阪府、代表取締役 社長執行役員：阿部 裕）は、2026年3月に生成AI環境の構築から運用・保守、利活用促進までを一気通貫して支援するサービスの提供を開始しました。

このサービスは当社で実際に導入・利活用段階を経て開発されたもので、実践知に基づく独自の生成AI活用のノウハウにより、生成AI環境の構築だけにとどまらず活用の定着まで支援します。

テンプレートの活用や目的・要望に合わせてクラウド環境、ローカル環境の選択も可能で、利用者に寄り添った生成AIの活用によるDX推進と価値創造を支援します。

▼「生成AI活用支援サービス」の詳細はこちら

https://www.panasonic.com/jp/business/its/generative-ai.html

【企業の生成AI導入の課題】

少子高齢化による人手不足や業務の高度化を背景に、企業における生成AI活用への期待が急速に高まっています。一方で現場では、情報漏えいや誤情報生成への不安といったガバナンス面の課題、使いこなすための人材・ノウハウ不足、さらに投資対効果（ROI）が見えにくく全社展開に踏み切れないといった壁が顕在化しています。

生成AIを単なる業務効率化ツールにとどめず、企業競争力の強化につなげるためには、導入後の定着と継続的な価値創出までを見据えた取り組みが求められています。

【生成AI活用支援サービス誕生の背景】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177871/table/10_1_9a69490d9ff0679382dd1f398b4c65e6.jpg?v=202604211251 ]

パナソニック デジタル株式会社では、生成AIの社内活用プロジェクトにおいて、社内業務活用の企画・促進および運用拡大・定着化を実現し、業務効率化（時間創出）と価値創造への業務シフトを実現しています。プロジェクト推進中に生まれた多くの課題と解決のノウハウを生かして「生成AI活用支援サービス」が誕生しました。

▼パナソニック デジタル株式会社での社内事例と効果

https://www.panasonic.com/jp/business/its/generative-ai.html#practice

【選べる2つの生成AI活用支援サービス】

パナソニック デジタル株式会社の生成AI活用支援サービス3つのポイント

「生成AI活用支援サービス」は、“計画立案と構築支援”から“定着支援（活用）”まで生成AIの活用促進を支援するサービスです。目的や条件に応じて「生成AI環境構築支援サービス」と「Copilot活用推進支援サービス」を選択できます。自社開発の実践知に基づく独自のノウハウをもとに、利用者の要望をふまえた「最適な構成」を提案します。

▼生成AI活用支援サービス

https://www.panasonic.com/jp/business/its/generative-ai.html

生成AI活用環境構築支援とCopilot活用推進支援サービス_パナソニック デジタル●生成AI環境構築支援サービス

生成AI環境構築における4つの柱（要件定義、生成AI環境構築、自走化、運用保守）をトータルで支援します。

利用者のネットワークを利用し、利活用範囲やセキュリティ範囲に応じてクラウドLLM、ローカルLLMの選択が可能です。

生成AI活用環境構築支援サービス_パナソニック デジタル[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177871/table/10_2_c21bc236fbcb6abb65dadf0e55a425dc.jpg?v=202604211251 ]●Copilot活用推進支援サービス

Copilot（※）活用が進まない企業に向けて、3つの柱（プロジェクト運営支援、伴走支援、プロンプトジェネレーター）をベースに、“AI技術者”が伴走し立ち上げから定着化施策までサポートします。生成AI活用の定着が進むことで、時間創出から価値創出への業務シフトを目指します。

【今後の展望】

Copilot活用推進支援サービス_パナソニック デジタル[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177871/table/10_3_1b58777b696fa62d7f6bb48c048991d5.jpg?v=202604211251 ]

パナソニック デジタル株式会社では、さまざまなシーンで活用できるAIサービスを提供しています。今後は、社内データをより安全かつ有効に活用するためのRAG対応や、業務を自律的に支援するエージェントの設計・実装支援を強化し、企業ごとの業務プロセスに合わせた高度な生成AI活用の支援サービスを提供してまいります。

▼パナソニック デジタル株式会社が提供するAI関連サービス

https://www.panasonic.com/jp/business/its/generative-ai.html#kanren

＜製品に関するお問い合わせ＞

▼お問い合わせフォーム

https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/application/add/19436

※Microsoft Copilotは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ 本文に記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

【パナソニック デジタル株式会社について】

パナソニック デジタルは“デジタルで「くらし」と「しごと」を幸せにする”をモットーとし、

パナソニックグループの先進技術と豊富なノウハウの融合によりデジタルによる価値を創出します。

BtoB事業（くらし・しごと）の貢献拡大を図り、パナソニックグループ内で培った

製造DX、グローバルERP、ICT基盤構築・運用サービスなどの経験を活用し、

お客様の「くらし」や「しごと」に寄り添ったITソリューションを提供していきます。

大阪本社：〒530-0053 大阪府大阪市北区末広町2番40号 Panasonic XC OSAKA

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▶製品・サービスサイト https://service.digital.panasonic.co.jp

【報道関係者お問い合わせ先】

パナソニック デジタル株式会社

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