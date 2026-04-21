前作3万部突破！ 子どもからシニアまでクイズ感覚で楽しめる、算数・数学をテーマにした書籍第2弾『感動する計算問題』2026年4月21日（火）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『難解に見えるのに超気持ちよく解ける 感動する計算問題』（著：まさし）を2026年4月21日（火）に発売いたしました。

今回のテーマは計算問題！

子どもからシニアまで楽しめると大好評だった、前作『感動する図形問題』に引き続き、「算数や数学は苦手」「計算の公式を忘れてしまった」という方も無理なく楽しむことができる1冊が登場。

中学受験レベルの問題を中心に収録しているため、算数が得意な小学生から大人・シニアの方まで家族みんなで盛り上がることができます。

凝り固まった思考を心地よく解きほぐす

「計算問題」と聞くと、一見退屈に聞こえるかもしれませんが、本書に掲載している問題は公式にあてはめるだけで解ける問題や、ただ長い計算をする問題ではありません。ちょっとした発想で一気にきれいに解ける、「程よく頭を使える」問題ばかり。

本書の著者であるまさし氏は「はじめに」の言葉で以下のように綴っています。

「計算問題って地味じゃないですか？」

昔、塾講師の仕事をしていたときに、生徒から言われた言葉です。

たしかに計算は、公式に当てはめて無機質に進める「作業」とし

て片づけられやすいように感じます。実際、電卓や十分な時間があ

れば、ほとんどの人が正解にたどり着けるでしょう。

しかし、算数や数学の（入試）問題には、必ず作成者の意図があ

ります。「こうやって解くときれいに解けるよ」という発想を見つける

ことで、計算問題は楽に、速く解けるようになることが多いのです。

＜「はじめに」より抜粋＞

本書は学生向けの参考書やドリル、問題集ではありません。また、大人向けの学び直しとしての教科書のような本でもありません。

算数や数学で頭を解きほぐし、そして同時に解き方に感動する新感覚の1冊なのです。

どうすれば楽に解けるか、を考える

「とにかく頑張る」のではなく「どうすれば楽に解けるか」を考えるのは、この本の問題を解く醍醐味でもあります。

効率化が求められる現代にも通じるこの思考法を、算数・数学の問題を通じてトレーニングできる1冊となっています。

仕事の合間や家事の隙間時間に、1日1問。解き方がわかった瞬間の快感は、リフレッシュタイムになるはずです。

目次

1章 沼にはまるな！ 穴あき問題

2章 工夫して解く頭やわらか問題

3章 まるでパズルな問題

4章 難しいけど解けたらスゴイ問題 ＜応用問題＞

著者プロフィール

まさし

教育系YouTuber。YouTube登録者数は50万人を超える。大学で数学を学び、塾講師経験を持つ。現在は、「面白いけど何か勉強になる」をテーマに学習ネタを発信している。文系理系ネタの動画のほか、数学の図形問題や勉強方法など、学習に役立つ動画が特徴で、中高生から高齢者まで幅広い視聴者から人気を集めている。

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書誌情報

書名：難解に見えるのに超気持ちよく解ける 感動する計算問題

著者：まさし

定価：1,815円（本体1,650円＋税）

発売日：2026年4月21日（火）

判型：A5判

ページ数：192ページ

ISBN：978-4-04-608004-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000281/)

既刊情報

書名：難解に見えるのに超気持ちよく解ける 感動する図形問題

著者：まさし

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2025年5月2日

判型：A5判

ページ数：192ページ

ISBN：978-4-04-607483-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000284/)