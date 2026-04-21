歯を赤にメイクする、新しい表現。“赤と白の対比”で口元にパターンをつくる歯の化粧品を新発売！

有限会社コスメティックカルチャーコスメティースR-T(レッドティース)

【商品概要】

「コスメティース R-T」は、

歯の表面に塗布することで歯を赤く見せる歯の化粧品です。

歯を白くする従来の考え方に対し、

本製品は“赤”という色を差し込むことで、口元にアクセントをつくり、

表情に新しい見え方を加える歯のメイクを提案します。

【使用方法・表現の例】

使用方法により、さまざまな表現が可能です。

・1本のみ塗布し、アクセントとして使用

・1本ずつ間隔をあけて塗布し、赤と白を交互に配置する表現

（例：市松模様のようなパターン）

歯の色を変えるだけでなく、色の配置によって、口元に新しいパターンをつくることができます

色見本 歯に塗布例、義歯に塗布例

【商品概要】

【商品名】コスメティース R-T

【商品価格】16,500円（税込）

【内容量】2mL

【商品特長】

・歯の色を赤く見せるカラーメイク

・歯を削らず、傷つけずに印象を変えることが可能

・食事をしない場合、約20時間持続

・主成分は食品使用成分、防腐剤不使用

・金属歯・義歯にも使用可能

・歯みがきで簡単に落とせます。

・1本で約200回分。

【発売日】2026年6月中旬

【販売方法】直接販売および一部契約店舗にて販売予定

キャップについているハケで塗布します。

■ 開発背景

歯の色はこれまで「白くするもの」として扱われてきましたが、近年ではファッションや表現の一部として、口元に色を加えるという新しい選択も広がりつつあります。

コスメティースR-Tは、歯の色を変えることで印象を整えるのではなく、“自分の表情をデザインする”ための化粧品として、“赤”という強い色に着目したアイテムです。

赤と白の対比によって生まれるリズムやパターンは、従来の歯のメイクにはなかった新しい表現を可能にします。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IKPbE-ub4XA ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_xAnTzv8Dgc ]