歯を赤にメイクする、新しい表現。“赤と白の対比”で口元にパターンをつくる歯の化粧品を新発売！
有限会社コスメティックカルチャー
コスメティースR-T(レッドティース)
「コスメティース R-T」は、
歯を白くする従来の考え方に対し、
・1本ずつ間隔をあけて塗布し、赤と白を交互に配置する表現
色見本 歯に塗布例、義歯に塗布例
・歯の色を赤く見せるカラーメイク
キャップについているハケで塗布します。
歯の色はこれまで「白くするもの」として扱われてきましたが、近年ではファッションや表現の一部として、口元に色を加えるという新しい選択も広がりつつあります。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IKPbE-ub4XA ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_xAnTzv8Dgc ]
コスメティースR-T(レッドティース)
【商品概要】
「コスメティース R-T」は、
歯の表面に塗布することで歯を赤く見せる歯の化粧品です。
歯を白くする従来の考え方に対し、
本製品は“赤”という色を差し込むことで、口元にアクセントをつくり、
表情に新しい見え方を加える歯のメイクを提案します。
【使用方法・表現の例】
使用方法により、さまざまな表現が可能です。
・1本のみ塗布し、アクセントとして使用
・1本ずつ間隔をあけて塗布し、赤と白を交互に配置する表現
（例：市松模様のようなパターン）
歯の色を変えるだけでなく、色の配置によって、口元に新しいパターンをつくることができます
色見本 歯に塗布例、義歯に塗布例
【商品概要】
【商品名】コスメティース R-T
【商品価格】16,500円（税込）
【内容量】2mL
【商品特長】
・歯の色を赤く見せるカラーメイク
・歯を削らず、傷つけずに印象を変えることが可能
・食事をしない場合、約20時間持続
・主成分は食品使用成分、防腐剤不使用
・金属歯・義歯にも使用可能
・歯みがきで簡単に落とせます。
・1本で約200回分。
【発売日】2026年6月中旬
【販売方法】直接販売および一部契約店舗にて販売予定
キャップについているハケで塗布します。
■ 開発背景
歯の色はこれまで「白くするもの」として扱われてきましたが、近年ではファッションや表現の一部として、口元に色を加えるという新しい選択も広がりつつあります。
コスメティースR-Tは、歯の色を変えることで印象を整えるのではなく、“自分の表情をデザインする”ための化粧品として、“赤”という強い色に着目したアイテムです。
赤と白の対比によって生まれるリズムやパターンは、従来の歯のメイクにはなかった新しい表現を可能にします。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IKPbE-ub4XA ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_xAnTzv8Dgc ]