【大学受験ナビオ】高校生対象「TEAP対策ゼミ」新開講、2027年2月まで受講可能

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営する大学受験専門塾「大学受験ナビオ」は、高校1・2・3年生を対象に、「TEAP対策ゼミ」を2027年2月まで開講しています。【映像授業】【添削指導】【面接指導】を組み合わせた講座で、大学入試で活用されている英語資格試験「TEAP」のスコアアップを目指します。

※TEAPは公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

TEAP対策ゼミ

「TEAP」とは、Test of English for Academic Purposesの略語で、上智大学と公益財団法人 日本英語検定協会が共同で開発した、大学で学習・研究する際に必要とされるアカデミックな場面での英語運用力をより正確に測定するテストです。大学入試において、英語外部検定利用方式を導入する数多くの大学で、TEAPが採用されています。

大学受験ナビオの「TEAP対策ゼミ」は、高校1・2・3年生対象の講座で、試験の仕組みから学習方法まで丁寧に解説します。【映像授業】【添削指導】【面接指導（オンライン）】を組み合わせ、TEAPの出題傾向に完全対応した内容で、着実なスコアアップを目指します。総合型選抜など推薦入試を検討している方にもおすすめです。

指導内容

「Writing」「Speaking」「Reading」それぞれに対応したオリジナル教材で、TEAP特有の問題形式や時間配分、効率的な問題攻略のコツを伝授します。「Writing」と「Speaking」では添削指導とオンラインでの面接指導がセットになっているため、弱点を克服し、試験本番に向けた実践力を身につけることができます。

＜指導回数＞

映像授業：80分×4コマ

添削指導：2回

面接指導：1回（オンライン）

＜実施形式＞

映像授業：動画プラットフォーム「Vimeo」による映像視聴

※視聴にアプリ等は必要ありません。

添削指導、面接指導：大学受験ナビオ各教室での対面指導

＜受講期間＞

2027年2月末まで

＜対象＞

高校1・2・3年生

＜受講料＞

22,000円（税込）

※教材費含む。

＜お申し込み方法＞

「大学受験ナビオ」各教室(https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/navio/)にお問い合わせください。

大学受験ナビオ

大学受験を目指す高校生・中高一貫生を対象に、グループ指導・個別指導・演習個別・映像指導を行っています。ナビゲーターによる学習プランのアドバイスと、大学受験専門教師による志望校別授業で大学合格を目指します。

詳細を見る :https://www.eikoh.co.jp/daigakujuken/

株式会社栄光 会社概要

中学受験、高校受験対策の進学塾「栄光ゼミナール」や個別指導で目標達成へ導く学習塾「栄光の個別ビザビ」、高校生対象の大学受験対策塾「大学受験ナビオ」等を、首都圏を中心に展開、国内屈指の規模を持つ進学塾として多くの塾生をお預かりしています。

2021年7月には中学・高校・大学受験対策のオンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY」を開講。生徒の学ぶ意欲を引き出し、自ら学ぶ姿勢を育てることで、中学受験・高校受験・大学受験の合格へ導き、生徒・保護者の期待に全力で応えていきます。

また、科学実験専門教室やロボット・プログラミング教室のＳＴＥＭ教育事業も行っています。

本社：東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表：代表取締役社長 下田勝昭

設立：1980年7月

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

「大学受験ナビオ」の各教室(https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/navio/)にお問い合わせください。