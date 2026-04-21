おトクが、止まらない　45周年大感謝祭！人気の「コカ・コーラ」と「ホットスナック」で100円引きの超喝采～“鉄板のセット割”、ファミマで期間限定の開催～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を全国のファミリーマート約16,400店で開催しております。

本企画では、2026年4月21日（火）から5月4日（月）まで、対象のコカ・コーラ商品と看板商品のファミチキ（骨なし）など対象のホットスナックを同時に購入すると、合計価格から100円引きとなるキャンペーンを実施いたします。

■45周年を記念した「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、ファミリーマートでは「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物をお楽しみいただけるキャンペーンを継続して実施しております。

今回は、「コカ・コーラ」の人気3商品と「ホットスナック」の人気4商品を対象とした鉄板の組み合わせをご提案します。対象商品を1点ずつセットで購入いただくごとに、合計価格から100円引きとなるキャンペーンを実施いたします。

この機会にぜひ、ファミリーマートでおトクなお買い物をお楽しみください。

【実施期間】

2026年4月21日（火）～5月4日（月）

【対象のコカ・コーラ商品】

【商品名】コカ・コーラ 500ml

【価格】170円（税込183円）

【発売地域】全国

【内容】喉の渇きを癒すだけでなく、ココロとカラダの両方をリフレッシュし、前向きな楽しい気分へとスイッチしてくれます。

【商品名】コカ・コーラゼロ 500ml

【価格】170円（税込183円）

【発売地域】全国

【内容】「コカ・コーラ」ならではの特別な美味しさを、カロリーゼロ・保存料ゼロ・合成香料ゼロで提供しています。

【商品名】コカ・コーラプラス 470ml

【価格】170円（税込183円）

【発売地域】全国

【内容】健康志向の高い日本向けに開発した「コカ・コーラ」。食事の脂肪吸収を抑え、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにしてくれる機能性もプラスしました。

【対象のホットスナック商品】

【商品名】ファミチキ（骨なし）

【価格】230円（税込248円）

【発売地域】全国

【内容】サクサクッとした衣の食感と、柔らかくてジューシーな鶏肉の旨みが楽しめます。食べやすい骨なしタイプです。

【商品名】ファミチキ（レッド）

【価格】239円（税込258円）

【発売地域】全国

【内容】ファミチキのジューシーな肉汁に複数のチリペッパーを掛け合わせて王道の辛さを実現しました。ファミチキの旨みをふんだんに感じ、後からジワジワと奥深い辛さを感じる仕立てです。

【商品名】スパイシーチキン

【価格】195円（税込210円）

【発売地域】全国

【内容】やみつきになるスパイシーな味付けのフライドチキンです。

【商品名】クリスピーチキン（プレーン）

【価格】184円（税込198円）

【発売地域】全国

【内容】さっぱりとした鶏むね肉にクリスピーな衣の食感が楽しいフライドチキンです。醤油とニンニクを使ったシンプルな味つけで、衣はさらにカリッと食感に、中の肉はさらにしっとり食感に仕上げました。

※上記の「対象のセット」で1セットにつき100円引きとなります。

※他のセール・割引券・引換券との併用はできません。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がございます。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html