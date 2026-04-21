【moln】週末を自分らしく旅する「moln Weekender Bag」 新発売。“イセタンスーツケース ”に、moln 国内2店舗目となる売り場もオープン

franky株式会社

旅がもたらす価値に注目し、franky株式会社(本社: 東京都渋谷区 代表取締役:赤坂 優)が立ち上げたトラベルブランドmolnより、新製品「moln Weekender Bag」を発売します。

「moln Weekender Bag 」左からオブシディアン、アンバー、モス

「moln Weekender Bag」は週末の旅に快適に寄り添う、機能性とデザインを兼ね備えたmoln初のハンドバッグです。

がま口のように大きく開く構造が、荷物のスムーズな出し入れと中身も見やすいデザインです。素材は軽量かつ汚れにも強い薄手のナイロンを使用し、底面には底足を備え、地面に置いた際も汚れに配慮しています。また、持ち手は上質な牛革を採用し、荷物が多い時や男性でも肩にかけやすい長さに仕上げています。全体のフォルムはスーツケースに乗せやすいスクエアを採用し、キャリーバーに固定できるフラップを装備。移動時にもスマートに持ち運べ、セカンドバッグとしても活躍します。

moln Weekender Bag 「Umber」moln Weekender Bag 「Moss」moln Weekender Bag 「Obsidian」

バッグの外側にはスマートフォンやイヤホン、鍵やリップなどさっと取り出したい小物類に最適なポケットを配置。内側にもPCや小物を整理できる収納を備え、機能性と使い心地を両立しています。さらに、底部のファスナーを開くことで容量の拡張が可能。変化する荷物量にも柔軟に対応します。molnならではの細部へのこだわりと上品な佇まいはそのままに、週末旅や出張をより快適にする新たなツールです。

「molnのスーツケースにセットできるこのウィークエンダーバッグは、旅先での振る舞いをそっと整えてくれます。 ガバッと大きく開く口は、荷造りの煩わしさをなくしてくれるし、大きなポケットがたくさんあるので、細かいガジェットやアメニティも迷子になりません。 『鞄のようなスーツケース』が運んでくれる旅の情緒を、もっと身近に、もっと軽やかに広げてくれるバッグに仕上がりました。」 -プロダクトデザイナー 柴田文江

「moln Weekender Bag」は一般発売に先駆け、伊勢丹新宿店 伊勢丹会館にて新設オープンする“イセタンスーツケース”にて4月15日よりオープンを記念し先行販売します。 “イセタンスーツケース"ではmolnスーツケースなどほか製品もご覧いただける常設売場となります。ぜひお立ち寄りください。

moln 伊勢丹新宿店 オープン記念 Weekender Bag 先行販売 概要

「moln Weekender Bag」製品概要

- 店舗名：moln 伊勢丹新宿店- 場所：伊勢丹新宿店 伊勢丹会館地下1階 イセタンスーツケース- - 東京都新宿区新宿3丁目15-17- 営業時間：10:00-20:00- 先行発売：4月15日(水)- 「moln Weekender Bag」先行発売に加えて、刺繍家 小林モー子氏とコラボレーションした、ラゲージタグにカスタムできるPINSを伊勢丹新宿店 限定販売。molnオリジナルのモチーフや旅を想起させるアイテム全８種類を展開します。- スーツケース、Weekender Bagをご購入の方に、オープン記念ノベルティとして、「スチール メガネケース」をプレゼント。*ノベルティの数量には限りがございます。- 製品名：moln Weekender Bag- 価格：\58,300(税込)- サイズ：横38cm×縦43cm×奥行20cm (拡張時：縦51cm)- 素材：ナイロン、レザー(ハンドル部分/牛革)- 容量：約31L（拡張時：約37L）- カラー展開：オブシディアン、モス、アンバー- 一般発売日：4月24日(金)- 発売場所：公式オンラインショップ、moln南青山、イセタンスーツケース- 生産地：日本製



【franky株式会社】

事業開始日：2020年1月

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿2丁目36-13 広尾MTRビル4階

代表者氏名：赤坂優

事業内容：：ライフスタイル分野における DNVB/ サブスクリプション事業の企画・開発、ストリートブランド『WIND AND SEA』、デザイナーズブランド「PERVERZE」の企画・運営

URL：https://franky.inc/



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