株式会社電通総研

テクノロジーで企業と社会の進化を実現する株式会社電通総研（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩本 浩久、以下「電通総研」）は、2026年2月26日（木）、OutSystemsジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三重野 智博、以下「OutSystems」）が発表した新パートナー制度において、最上位ランクである「Platinum」の認定を受けたことをお知らせします。本年「Platinum」認定を受けた企業は、国内で3社※のみとなります。

新パートナー制度は、ローコードプラットフォーム「OutSystems」の技術認定数、導入実績、顧客満足度などの基準を踏まえ、OutSystemsがPlatinum/Gold/Silver/Bronze/Registeredの5段階で認定します。最上位の「Platinum」ランクは、セールスとデリバリーにおけるライセンス、最高水準のサービス提供実績および顧客からの評価など、厳しい要件を満たすパートナーにのみ認定されます。

電通総研は国内市場における「OutSystems」のセールスとデリバリー実績に加え、認定技術者数や顧客満足度などが高く評価され、2年連続で最上位パートナーランクの認定となりました。

電通総研、2年連続でOutSystemsの最上位パートナーランク「Platinum」に認定

近年、テクノロジーの進展やDXニーズの高まりを背景に、ローコード開発の需要が拡大しており、開発スピードと品質を両立できるソリューションと、パートナーの重要性が高まっています。「OutSystems」は、モバイルアプリケーションやWebアプリケーションの超高速開発を実現するAI搭載のローコードプラットフォームです。エンタープライズで求められる幅広い活用範囲に対応しながら、コーディング作業を自動化することで、開発納期の短縮とシステム品質の向上を実現します。

電通総研は2017年よりローコード開発プラットフォーム「OutSystems」の取り扱いを開始し、企業のアプリケーション開発の高度化およびシステム内製化を包括的に支援してきました。今後も「OutSystems」の知見や開発ノウハウを結集した標準化ドキュメントをはじめ、共通部品などのベストプラクティスの提供や、SAP社製ERPシステムと連携したユーザビリティの高いアプリケーション開発、品質の高い保守を通して、企業の変革や持続的成長に貢献します。

＜OutSystemsジャパン株式会社 代表取締役社長 三重野 智博氏のコメント＞

OutSystemsは、電通総研様が2年連続で弊社パートナー制度の最上位ランクに認定されたことを心より歓迎いたします。

電通総研様は、2017年の取り扱い開始以来、卓越した技術力と豊富な導入実績、そして何より高い顧客満足度を通じて、日本市場におけるローコード開発の普及を牽引してこられました。特に、企業の基幹システムとの連携や内製化支援における同社の深い知見は、多くのお客様のDX加速に不可欠なものとなっています。

AI搭載ローコードプラットフォームとしての進化を続ける「OutSystems」と、電通総研様の高度なインテグレーション能力が融合することで、日本企業のIT変革と持続的な成長を今後も強力に支援していけると確信しております。

※：2026年4月6日時点

＜ご参考資料＞

・電通総研が提供する「OutSystems」関連サービスについて(https://itsol.dentsusoken.com/outsystems/)

2025年1月17日

電通総研、国内で4社目となるOutSystemsのプレミアパートナーに認定(https://www.dentsusoken.com/news/topics/2025/0117.html)

■電通総研について https://www.dentsusoken.com(https://www.dentsusoken.com)

電通総研は、「HUMANOLOGY for the future～人とテクノロジーで、その先をつくる。～」という企業ビジョンの下、「システムインテグレーション」「コンサルティング」「シンクタンク」という3つの機能の連携により、企業・官庁・自治体や生活者を含めた「社会」全体と真摯に向き合い、課題の提言からテクノロジーによる解決までの循環を生み出し、より良い社会への進化を支援・実装することを目指しています。

テクノロジーや業界、企業、地域の枠を超えた「X Innovation（クロスイノベーション）」を推進し、これからも人とテクノロジーの力で未来を切り拓き、新しい価値を創出し続けます。

＊ 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。