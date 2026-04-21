【W受賞】福山ばら祭「ばらグッズ」認定＆ばらグッズ審査員特別賞。広島の自動車部品メーカーから母の日ギフトに最適な携帯用ヘアコーム『薔薇小町』を新発売。

柿原工業株式会社

柿原工業株式会社（本社：広島県福山市、代表取締役：柿原 邦博）が展開するライフスタイルブランド「LumiKA+（ルミカプラス）」は、新商品として携帯用ヘアコーム『薔薇小町（ばらこまち）』を発売いたします。

自動車部品の樹脂めっき技術を、女性の日常へ

LumiKA+の核となるのは、柿原工業が「自動車部品」の量産で長年培ってきた樹脂めっき技術です。「樹脂めっきが持つ静電気分散効果を、もっと気軽に持ち歩き、日常のあらゆるシーンで実感してほしい」という想いから、2025年よりメタルコームの開発・販売に着手。既に発売済みのコームの機能性はそのままに、手のひらに収まるコンパクトサイズに凝縮した『薔薇小町（ばらこまち）』が誕生しました。

薔薇小町のこだわり

LumiKA＋公式オンラインストア :https://lumikaplus.official.ec/

福山ばら祭「W受賞」：機能美と地域愛の融合

持ち手には福山市の象徴である「バラ」のレリーフを繊細に施しました。その造形美と「地場産業の技術転用」というコンセプトが評価され、「ばらグッズ認定」および「審査員特別賞」を同時受賞。贈答品としても自信を持っておすすめできるクオリティを実現しました。

福山ばら祭 「ばらグッズ」認定 ＆ ばらグッズ審査員特別賞

静電気を抑え、一度とかすだけででツヤ髪へ

高級自動車部品にも採用されている「プラチナサテンめっき(R)」は、髪の天敵である静電気を抑制します。摩擦を軽減し、キューティクルを整えることで、外出先での急な広がりやパサつきを抑え、瞬時に指通りの良いツヤ髪へと導きます。

ピンク色ケース付きグレー色ケース付き

備後エリアコラボ：広島県府中市の技術が息づく専用ケース

付属の専用ケースは、同じ広島県東部の備後地方で高品質なビニール加工を手掛ける有限会社キッカワ（https://kikkawa-vinyl.jp/）との共同開発。高い耐久性と、洗練された質感を両立しました。

ピンク色ケース： 華やかで可愛らしい、バラのような印象

グレー色ケース： 落ち着いた気品のある大人な印象

母の日ギフトにも

日本古来のつげ櫛をイメージし、モダンにアレンジした「薔薇小町」。繊細なつるバラの意匠をあしらった、上品で日本らしい美しさは大人の女性にピッタリ！

日頃の感謝を伝える母の日ギフトとしても最適です！

商品詳細

本体にはつるバラをあしらったレリーフつるバラをデザインした和モダンな箱

本商品は公式オンラインストア および 福山ばら祭（2026年5月16日・17日＠広島県福山市）のばらグッズミュージアムにて販売します。また、Amazon LumiLA+公式ショップでも準備ができ次第、販売を開始します。

コラボレーションパートナー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175049/table/7_1_9bf50cfacc6b4d749d0026bcaca3143e.jpg?v=202604211251 ]Lumika＋公式オンラインストア :https://lumikaplus.official.ec/Amazom LumiKA+公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/LumiKA%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97/page/24AF4B7B-23DE-4EE8-80C8-2FE065D894A7?lp_asin=B0FTZ4LXZ9&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_32S8GDB1NQHZNHZP7A1R&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto

有限会社キッカワ（広島県府中市）

1994年設立の塩ビクラフトメーカー。広島県の備後地区で、加工性・難燃性・着色性に優れた塩ビで、地域に彩と快適さを提供している。アパレル小物から産業資材まで幅広く手掛け、その溶着精度と仕上げの美しさには定評がある。

企業HP：https://kikkawa-vinyl.jp/

柿原工業株式会社について

会社名：柿原工業株式会社

設立：昭和37年4月

資本金：9000万円

代表者：代表取締役 柿原邦博

従業員数：240名（2025年4月現在）

所在地：広島県福山市箕沖町99-13

TEL（代表）：084-953-8100

お問い合わせ：https://www.kakihara.co.jp/contact-us/