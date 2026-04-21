【DMMブックス】読みたい作品の最新刊が、発売当日にすぐ読める！新機能「シリーズ購読」をリリース

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）の電子書籍サービス「DMMブックス」（https://book.dmm.com/）は、2026年4月16日（木）に、新機能「シリーズ購読」をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、継続して作品を追っているユーザーが多いことを背景に、最新刊の購入を自動化することで、さらなる利便性の向上を目指します。

また、「シリーズ購読」機能のリリースを記念した、お得なキャンペーンも開催中です。

■新機能「シリーズ購読」について

本機能は、ユーザーが継続して購読したい作品をシリーズ単位で自動購入できる機能です。

作品ページ内で新刊のシリーズ購読登録を行うことで、発売日に新刊が自動的に購入され、すぐにご覧いただけます。これにより、一冊ごとの都度購入予約が不要となり、発売日を調べる手間や買い忘れを防ぎ、発売日からいち早くお気に入りの作品をお楽しみいただけるようになります。

シリーズ購読の対象作品は、マンガ・マンガ雑誌です。

■新機能「シリーズ購読」の3つの特長- マンガ・マンガ雑誌の最新刊を自動で購入可能単行本・連載誌を問わず、最新刊を発売日に自動で本棚へお届けします。これにより、買い忘れを防止することができます。- 割引・ポイント還元も自動で適用セール価格やポイント還元が自動で反映されるため、最新刊発売と同時にお得にご購入いただけます。- クレジットカード登録でスムーズに継続利用クレジットカードを一度ご登録いただくことで、解約されるまで自動で購入が継続され、手間なくご利用いただけます。「シリーズ購読」の詳しい使い方は、以下のページでご確認いただけます。https://book.dmm.com/book/feature/subscription/ (https://book.dmm.com/book/feature/subscription/)※「シリーズ購読」をご利用いただくには、事前にクレジットカード登録が必要です。

■新刊を自動でお届け！新機能「シリーズ購読」スタートキャンペーン詳細

新機能「シリーズ購読」のリリースを記念して、キャンペーン期間中にシリーズ購読をご登録いただいた方にDMMポイントをプレゼントするキャンペーンがスタート！

この機会に「シリーズ購読」に登録して、お得にDMMブックスをお楽しみください。

- キャンペーン名：新刊を自動でお届け！「シリーズ購読」スタートキャンペーン- 開催日時 ：2026年4月16日（木）0:00～ 5月31日（日）23:59- 付与ポイント：100ポイント- 上限：最大10,000名- ポイント付与タイミング：2026年6月中旬- ポイント有効期限：付与日から1ヶ月後の月末

ポイント付与条件などの詳細は、キャンペーンページをご確認ください。

キャンペーンページ：https://book.dmm.com/book/feature/subscription/(https://book.dmm.com/book/feature/subscription/)

■DMMブックス

DMMブックス公式サイト：https://book.dmm.com/

DMMブックス 公式X：https://x.com/DMM_DigitalBook

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【DMMブックスに関するお問合せ】

DMMサポートセンター： https://inquiry.dmm.com/subject/108