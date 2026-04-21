【ホテル日航奈良】新作かき氷『アサイーボウル氷』2026年4月24日（金）より販売開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航奈良（奈良県奈良市三条本町8-1 総支配人 兼貞 孝行）では、2026年4月24日（金）より、ロビーラウンジ ファウンテン（3階）にて新作かき氷「アサイーボウル氷」を販売いたします。

「氷の聖地」と称される奈良では、各店舗が技術向上やメニュー開発に力を注ぎ、それぞれの個性を活かしたかき氷を提供しています。毎年春には無料ガイドブック「奈良かき氷ガイド」が発行され、多くの方がガイドブック片手にかき氷巡りを満喫されます。ホテル日航奈良においても通年でエスプーマかき氷をご提供しており、このたび新たな味わいをご用意しました。



今回のかき氷は、アサイーをクリームとバナナとともにエスプーマに仕立て、ふわりと溶ける口当たりの中で、アサイーならではのほのかな渋みが広がります。氷の中には、コクのある水抜きヨーグルトとはちみつをあしらい、自然な甘みを加えました。さらに、ミックスベリーやグラノーラ、バナナを添え、多彩な食感もお楽しみいただける一皿となっています。ホテルのラウンジで、ゆったりとお寛ぎいただきながらご賞味ください。

※エスプーマとは、亜酸化窒素を使って食材をムースのような泡状に加工すること。

アサイーボウル氷 概要

【期間】2026年4月24日（金）～8月31日（月） ※毎週木曜定休

【場所】ホテル日航奈良 ロビーラウンジ「ファウンテン」（3階）

【時間】13:00～18:00

【料金】1,800円（消費税・サービス料込）

【お問い合わせ先】0742-35-6621（ご予約は承っておりません）

ロビーラウンジ ファウンテン

ロビーラウンジ ファウンテンでは常時2種類のかき氷をご用意しています。

4～5月は『ヘーゼルナッツ氷』、6～8月は『もも氷』を同時販売いたします。

※氷がなくなり次第終了することがございます。

※食材の入荷状況などにより提供期間や内容の変更をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

ホテル日航奈良について

2005年7月1日開業。330室の客室、大小8つの宴会場、レストランなどを完備する奈良最大級のホテル。JR奈良駅直結で、興福寺や奈良公園など観光地までも徒歩圏内という好立地。東側の客室からは若草山や奈良市街が望める。



住所：〒630-8122 奈良市三条本町8-1

最寄駅：JR奈良駅西口直結・近鉄奈良駅より徒歩12分

ホテル日航奈良 公式サイト :https://www.nikkonara.jp