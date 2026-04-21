＜森永乳業×近畿日本ツーリスト×南房総市観光協会＞日本酪農発祥の地・千葉県南房総で「牛乳月間記念　南房総ミルクツーリズム」2026年6月13日（土）実施

森永乳業株式会社

森永乳業株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大貫 陽一）と、KNT-CTホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小山佳延）のグループ会社である近畿日本ツーリスト株式会社、一般社団法人南房総市観光協会（代表理事会長：清宮 信英）は、6月の牛乳月間に合わせて、読者体験型ツアー「牛乳月間記念 南房総ミルクツーリズム」を共同で企画いたしました。

本企画は、農林水産省が一般社団法人Jミルクとともに立ち上げた「牛乳でスマイルプロジェクト」※の趣旨に賛同し、国産の牛乳乳製品の消費拡大へ繋げることを目的の一つとした企画です。

『ミルクとウシと酪農のWebメディア「milushi みるし」』は、当社の新規事業創出プログラムにて2022年度に採択された「connect with 酪農」から生まれた、生産者と生活者をつなぐプラットフォームです。2025年9月1日より公開いたしました。

https://milushi.morinagamilk.co.jp

これまで、酪農乳業全体のヒト・モノ・コトをテーマとしたWebメディアとして、社内で部門の枠を越えて募ったライターたちに加え、社外ライターとして酪農家や乳製品のインフルエンサーの方にも参画いただき、さまざまな視点から「ミルク」や「ウシ」そして「酪農」に関する情報を発信しています。



この度、「milushi みるし」では、生活者により身近にミルクとウシと酪農を感じてもらうための機会として、6月の牛乳月間に合わせ、気軽に参加していただきやすい日帰りバスツアーを企画いたしました。訪問先は、「milushi みるし」のライターの一人であり、持続可能な酪農について積極的に取り組んでいる須藤健太さんが共同代表を務める千葉県館山市「須藤牧場」や、日本酪農の発祥の地「千葉県酪農のさと」など、南房総の酪農にゆかりのある土地をめぐる「milushi みるし」ならではのコンテンツ盛りだくさんの企画です。酪農に日頃から興味がある方はもちろん、「ミルク」や「ウシ」、「酪農」のことが少し気になっているという方も、ぜひお申し込みください。

＜ツアー概要＞

■ツアー名：牛乳月間記念 南房総ミルクツーリズム（クラブツーリズムコース番号：JT000-988）

■実施日：2026年6月13日（土）

■出発地：東京駅

■募集人数：40名さま ※お申し込みの先着順となります。

■主な訪問先、行程

須藤牧場（牧場見学・酪農体験）、千葉県酪農のさと、いきいき館（体験プログラム）等

■旅行代金：13,000円(税込み)

■主催：クラブツーリズム株式会社（KNT-CTホールディングス株式会社のグループ会社となります）

■ツアー詳細・申し込みページ：https://x.gd/dotlV

本ツアーの内容は、森永乳業の『ミルクとウシと酪農のWebメディア「milushi みるし」』）でもご覧いただけます。

「milushi みるし」記事（ツアーのお得な情報も！）

https://milushi.morinagamilk.co.jp/category-join/milkcow21-1.html

■参加特典

参加者全員に、「milushi みるし」オリジナルポッティングシールをもれなくプレゼント！※1名につき1枚

「牛乳でスマイルプロジェクト」とは

酪農・乳業関係者のみならず、様々な企業・団体・自治体など官民から多様な参加者が、共通ロゴマークにより一体感を持って、更なる牛乳乳製品の消費拡大に向けて取り組むプロジェクトです。農林水産省が一般社団法人Jミルクと立ち上げました。

森永乳業は、プロジェクトメンバーとして独自の販促・PR活動を行い、国産生乳の価値を高められる活動に取り組んでいます。

「牛乳でスマイルプロジェクト」WEBサイト

https://smile.j-milk.jp/

＜お客様からの当ツアーに関するお問い合わせ先＞

首都圏バス旅行センター TEL.03-5998-2233

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1458-b8bf715ec2a01de2fe907d2d3fb74ef0.pdf