NTT-AT、「RelAiナレッジアシスタント」および「窓口AIエージェント（仮称）」を「自治体・公共Week 2026／第6回 自治体DX展」に出展

NTTアドバンステクノロジ株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社（以下：NTT-AT、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊東 匡）は、5月13日(水）から5月15日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026／第6回 自治体DX展」に、自治体職員の業務を支援するナレッジ活用特化型・生成AIソリューション「RelAi(TM)（リライ）*1 ナレッジアシスタント」および「窓口AIエージェント（仮称）」を出展します。

本展示では、生成AI利用時の従量課金負担や機密情報の投入を気にせずご利用いただけるローカルLLM版デモをご覧いただけます。クローズドな環境で動作するローカルLLMにより、利用コストや情報流出の懸念を抑えつつ、窓口業務に必要な情報をその場で引き出すことが可能です。自治体窓口を起点に、現場で“無理なく使える”生成AI活用をご体験ください。

1. 展示会概要

展示会名：自治体・公共Week 2026／第6回 自治体DX展

開催期間：5月13日（水）～15日（金）

開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟 アトリウム内 （ブース G15-5）

主催者：RX Japan合同会社

入場料：無料（事前登録制）

2. 展示内容

多くの自治体では職員数が減少し、かつベテラン職員の退職が増え世代交代が進むなか、若手職員への業務ノウハウの継承や住民サービスの維持・向上などが喫緊の課題となっています。

NTT-ATは、こうした自治体業務の課題解決につながる生成AIソリューションを展示します。40年以上にわたる言語研究を通じて獲得したAI言語処理技術にもとづく高品質・高信頼なソリューションを、この機会にぜひご体験ください。

（1）RelAiナレッジアシスタント

昨今、自治体職員のみなさまから、「話題の生成AIで業務を効率化したい。これまでに蓄積されたナレッジをうまく活用できないだろうか」といった声を多く聞くようになりました。しかし、実際の業務で生成AIを使うにはさまざまな疑問や不安があります。

NTT-ATが2025年8月から販売を開始した「RelAiナレッジアシスタント」は、「人の想い・願い・心持ちに柔軟に対応する安心AI」を掲げるRelAiブランドの第一弾製品です。自治体内に蓄積された議事録・対応履歴・マニュアル・所内報などの膨大な文書をAIが解析し、職員が自然な言葉で入力するだけで、あいさつ文案や企画書作成に必要な情報を迅速に提示するなど、自治体職員の多様な業務を支援します。

NTT-ATは、言語処理に関して40年以上にわたる技術開発の実績があり、LLM関連のシステム構築やチューニング支援（自治体向けサービス）などを多数提供しています。これらの開発・提供に携わった言語処理やAIの専門家が、お客さまの課題分析から解決までトータルでサポートします。

また、生成AI利用時の従量課金負担や情報流出の懸念に配慮した、ローカルLLMによるお客さま環境内完結型のセキュアな利用形態や、エージェント機能による目的や指示に基づき関連タスクの整理や実行を支援する新たな業務支援など、お客さまがお持ちの課題やご要望に合わせたカスタマイズも承っています。

展示ブースにて本製品の機能・性能をご体験ください。

「RelAiナレッジアシスタント」の画面イメージ「RelAiナレッジアシスタント」の特長

（2）窓口AIエージェント（仮称）

「窓口AIエージェント（仮称）」は、来庁者と窓口職員の会話を音声認識で取込み、煩雑な操作なしで職員に適切な情報を提示する伴走型のAIエージェントシステムです。職員の知識やスキルをタイムリーに補い、適切な手続きや処理方法のご案内など、来庁者へのスムーズな対応を支援します。

共同で実証実験に取組む葛飾区さまでは、窓口での実証実験を踏まえ、導入に向けた調整を現在進めています。

展示ブースでは、本製品の機能ならびに動作イメージをご覧いただけます。

「窓口AIエージェント（仮称）」による業務改善

「窓口AIエージェント（仮称）」の常駐画面のイメージ

■関連サイト

自治体・公共Week 2026

https://www.publicweek.jp/

第6回 自治体DX展

https://www.publicweek.jp/ja-jp/exhibit/about_lit.html

NTT-ATの安心AIブランド RelAi

https://www.ntt-at.co.jp/product/relai/

RelAiナレッジアシスタント 製品情報

https://www.ntt-at.co.jp/product/relai-knowledge-assistant/

ニュースリリース 2025年4月24日

生成AI活用で自治体の窓口対応業務を支援、AIエージェントシステムの試験運用を開始

https://www.ntt-at.co.jp/news/2025/detail/release250424.html

ニュースリリース 2025年8月21日

AIブランド「RelAi」の立上げおよび「RelAiナレッジアシスタント」の提供開始 ～安心と信頼のAIサービスを実現～

https://www.ntt-at.co.jp/news/2025/detail/release250821.html

*1 RelAiは商標登録出願中です。

※本文中に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。