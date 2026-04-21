【TVアニメ「mono」】雨宮さつきと霧山アンが愛用しているリュックを忠実に再現！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

有限会社アクロスより、【TVアニメ「mono」】で雨宮さつきと霧山アンが愛用しているリュックを忠実に再現して発売！

こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始いたしました。

詳細を見る :https://vvstore.jp/feature/detail/22039■予約期間■2026年5月18日(月)10:00まで！

■リュック 雨宮さつきモデル

TVアニメ「mono」で、雨宮さつきが愛用しているリュックを忠実に再現。

ツカぽんの瞳のデザインや、アクセントのファスナーテープなど、設定に基づき細部までこだわりました。

ワンポイントとして、さつきとヴィータのアクリルキーホルダーを付属。

PC収納に便利なインナーポケットのほか、大きめフロントポケットやサイドポケットも備え、普段使いに最適な機能性も充実したリュックです。

表地には撥水加工を施したポリエステル素材、背面には背中の蒸れを防止するエアメッシュを採用しました。

▼商品詳細

\9,900 (税込)

【商品サイズ】本体：約W31×H42×D12(cm)、ショルダーベルト：長さ43?87/幅5.5(cm)

アクリルキーホルダー：１.キャラ約W3×H2.8（cm）、２.カメラ約W2×H6（cm）

【素 材】ポリエステル

【重さ】約355（g）

【付 属 品】アクリルキーホルダー

【生 産 国】中国

■リュック 霧山アンモデル

TVアニメ「mono」で、霧山アンが愛用しているリュックを忠実に再現。

アクセントとなるサイドポケットのデザインも、設定に基づき細部までこだわりました。

ワンポイントとして、アンとスケボーのアクリルキーホルダーを付属。

表地には撥水加工を施したポリエステル素材を採用しました。

PC収納に便利なインナーポケットのほか、大きめのフロントポケットやサイドポケットも備え、普段使いに最適な機能性も充実したリュックです。

▼商品詳細

\9,900 (税込)

【商品サイズ】本体：約W31×H42×D12(cm)、ショルダーベルト：長さ43?87/幅5.5(cm)

アクリルキーホルダー：１.キャラ：約W3×H3(cm) ２.スケボー：約W2×H6（cm）

【素 材】ポリエステル

【重さ】約355（g）

【付 属 品】アクリルキーホルダー

【生 産 国】中国

本商品は現在予約受付中！

この機会をお見逃しなく！

株式会社アニプレックス

(C)あfろ／芳文社・アニプレックス・ソワネ

■予約期間■2026年５月18日(月)10:00まで



▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/22039



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