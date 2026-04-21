b.box初のカスタム体験型イベント「Play of Color」開催。

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区 https://weskiii.com/pages/corporate）が運営するオーストラリア発のベビー・キッズブランド「b.box（ビーボックス）」は、ブランド初となるカスタム体験型イベント「Play of Color」を、2026年5月15日（金）・16日（土）の2日間、CONCENT SHIBUYA（東京都渋谷区）にて開催します。

5月15日の「水分補給の日」に合わせて実施する本イベントでは、豊富なカラーバリエーションの中からボトルを自由に組み合わせ、自分だけのマイボトルを“選ぶ・つくる”体験を提案します。

■イベント開催の背景

b.boxは、「子どもの自立心を育む」という考えのもと、子ども自身が“自分でできる”体験を支えるプロダクトを展開してきました。現在では、キッズアイテムにとどまらず、世代を問わず日常に寄り添うライフスタイルアイテムも展開しています。

今回開催する「Play of Color」は、5月15日の「水分補給の日」に合わせて、日常の水分補給をより楽しく、自分らしく取り入れるきっかけを提案するイベントです。豊富なカラーの中から好きな組み合わせを選び、オリジナルのマイボトルを作る体験を通じて、“自分で選ぶ楽しさ”や“自分らしく持つ心地よさ”を感じていただける場を目指します。

■「Play of Color」について

色で楽しむ。

色でつながる。

色で自分を表現する。

b.boxの人気アイテムであるシッピーカップを中心にカスタム体験をご用意します。

豊富なカラーバリエーションの中からパーツを自由に組み合わせ、“自分だけの一本”を作ることができます。

キッズ向けには、お子さま自身が色を選び、組み合わせる体験を通して、主体性や自己表現を自然に育むきっかけを提案します。さらに、大人向けのフリップトップボトルのカスタム体験もご用意しており、親子でカラーを揃える“カラーリンク”といった楽しみ方も可能です。

また、会場ではキッズ水筒の展示も実施し、成長に合わせたアイテム選びや、日常生活の中での活用シーンについてもご紹介します。当日はインフルエンサーや各分野で活躍するゲストの来場も予定しており、会場の雰囲気やリアルな使用シーンをご覧いただける機会となります。

■カスタム体験できる商品ラインアップ

●シッピーカップ

「漏れにくく、こぼれにくいストローマグ」として口コミでも高い人気を誇るb.boxのシッピーカップ。

赤ちゃんが「自分で飲む」楽しさを自然に身につけられるよう設計された、ブランドを代表する定番アイテムです。

ストロー先端に付いたおもりがカップの傾きに合わせて動くため、どんな角度からでも飲みやすく、最後までしっかり水分補給ができます。離乳食期のストローデビューから、お出かけ時やお風呂上がりなど、さまざまなシーンで活躍します。

【商品概要】

商品名：シッピーカップ（ストローマグ）

価格：\2,420（税込）

対象年齢：6か月～

容量：240ml

●フリップトップボトル

小学生以上の大きなお子様から大人の方まで使える、大容量のドリンクボトル。

高品質なステンレスを使用した三層断熱構造のボトルで、長時間冷たさをキープできます。

フリップトップ式の飲み口で蓋の開け閉めの手間がなくさっと飲むことができます。

飲み口を閉じた際には漏れにくく、柔軟で耐久性のあるキャリーハンドルがついているのでお出かけにおすすめのドリンクボトルです。

【商品概要】

商品名：フリップトップボトル

価格：【1L 】\5,610（税込）／【690ml】\5,280（税込）

対象年齢：6歳～

容量：1L／690ml

■b.boxカスタムイベント開催概要

イベント名：Play of Color - b.boxカスタムイベント

日時：2026年5月15日（金）・16日（土）11:00～17:00

場所：CONCENT SHIBUYA

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-3-10 2F（渋谷駅から徒歩7分）

※事前予約制としております。ご来場の際には、下記のリンクから事前にご予約くださいますようお願い申し上げます。

https://sjptr.share-na2.hsforms.com/2-TbCWzpZRAG3b8F3NJ6ZDA

■b.boxについて

b.box（ビーボックス）は、2007年にオーストラリアで誕生しました。本国では取扱店舗が2,000店舗を超える人気を誇り、Sippy cup（シッピーカップ）など多彩なお食事アイテムを提供しています。子どもの自立心を応援して自己肯定感を育むと同時に、子育ての問題を解決し親の負担を軽減できるよう配慮された、ビーボックスならではのデザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムが次々と登場しています。近年では、大人も快適に使えるアイテムの展開を広げ、世代を問わず愛されるブランドへと成長。その人気はオーストラリア国内にとどまらず、現在では世界50カ国以上で支持されるグローバルブランドへと進化を遂げています。

b.box公式サイト：https://bboxforkids.jp/

b.box公式Instagram：https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260421(https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260421)

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260421&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260421&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer)