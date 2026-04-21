ショーケース、株式会社万代の宅配買取に本人確認ツール「ProTech ID Checker」を提供

株式会社ショーケース

株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：松本 高一、証券コード：3909、以下ショーケース）は、株式会社万代（本社：宮城県仙台市、代表取締役：倉橋 純一）が展開する宅配買取サービスの本人確認手続きに、トータルKYC（TKYC）ツール「ProTech ID Checker」を提供しました。これにより、宅配買取における本人確認をオンラインで完結できるようになり、手続きの簡略化と業務効率化を実現します。

「ProTech ID Checker」導入の背景

万代が展開する宅配買取サービスでは、古物営業法に基づき古物取引の際に本人確認を行う必要があります。この本人確認は盗品の早期発見や犯罪抑止を目的としています。



万代では宅配買取の拡大に伴い、非対面での本人確認プロセスの効率化が課題となっていました。従来は書類確認や情報入力に多くの工数がかかり、対応の遅延や人的ミスのリスクが生じていました。また、非対面手続きでは顧客の利便性とセキュリティの両立が難しく、申込途中で離脱が発生するケースもあります。特に宅配買取においては、本人確認完了までに時間を要することで、金額了承後の入金までのリードタイムが長期化する点も課題となっていました。



今回の「ProTech ID Checker」導入によって、宅配買取における本人確認をオンラインで完結できるようになり、手続きの簡略化と業務効率化を実現しました。これにより顧客の入力負担が軽減され、申込完了率の向上につながっています。さらに、本人確認プロセスの迅速化により入金までのリードタイムも短縮。宅配買取における顧客体験の向上と業務負荷の軽減を両立しています。

導入の決め手

株式会社 万代より

既存システムとの連携のしやすさや導入までのスピード感に加え、UIの分かりやすさを評価し、「ProTech ID Checker」を選定いたしました。また、今後の法改正の可能性にも柔軟に対応できる拡張性と将来性を備えている点も決め手となりました。

ショーケースは今後も「ProTech ID Checker」を通じて企業のセキュリティ強化と業務効率化の両立を支援し、安心・安全なデジタル取引の推進に貢献してまいります。

株式会社 万代とは

株式会社万代は宮城県仙台市太白区に本社を置き、ゲーム・おもちゃ・トレーディングカード・古着・ブランド品など幅広い商品の買取・販売を行うリユース事業に加え、クレーンゲームも展開する企業です。「Reuse×Amusement」をコンセプトに、リユースとエンターテインメントを融合した店舗運営を行っています。

サービスサイト：https://mandai-s.jp/

対面・非対面に対応したトータルKYC「ProTech ID Checker」

本人確認ツール「ProTech ID Checker」は、銀行・証券口座の開設や携帯電話契約、古物買取、各種サービスの会員登録など、対面・非対面問わず幅広い場面で活用可能なトータルKYCサービス（TKYC）です。マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証（JPKI方式）をはじめ、運転免許証や在留カード等のIC認証も可能で、あらゆる本人確認書類の認証に対応しています。ローコード型で開発を必要としない導入のしやすさに加え、法令準拠の安全性と利便性が評価され、累計400社以上（2026年4月時点）で活用されています。

サービスサイト：https://ekyc.showcase-tv.com/

サービスに関するお問い合わせ：https://ekyc.showcase-tv.com/support/

・日経xTECH EXPO AWARD 2019 「セキュリティー賞」受賞

・改正後の「犯罪収益移転防止法」に対応

第６条第１項第1号ホ（顧客などの本人特定事項の確認方法）

・特許取得済

特許第7100334号、特許第7475692号

発明名称：認証装置、認証方法、及びプログラム

特許第7329204号

発明名称：本人確認システム、オペレータ端末及び本人確認システムプログラム

・ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020：支援業務系ASP・SaaS部門「先進技術賞」受賞

・ASPIC認定サービス（特定個人情報ASP・SaaS情報開示認定）

認定番号：特個 0002-2011

・SOC 2 Type 2報告書を取得

対象サービス：ProTech ID Checker

評価基準：セキュリティ、可用性、処理の完全性、機密性、プライバシー

対象期間：2025年8月18日から2025年11月18日まで





【株式会社 万代 会社概要】

本社所在地：宮城県仙台市太白区中田町杉の下34番地2階

代表者 ：代表取締役 倉橋 純一

設立 ：2001年8月10日

事業内容 ：小売販売業・リサイクル事業

URL ：https://mandai-s.jp/

【株式会社ショーケース 会社概要】

代表取締役社長：松本 高一

所在地：東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F

設立：1996年2月1日

上場証券取引所：東京証券取引所 スタンダード市場

証券コード：3909

URL：https://www.showcase-tv.com/

コアバリュー ：「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」

私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。

そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ＝おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。