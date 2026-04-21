「食習慣でみる がんにかかる人 かからない人」を無料公開！

株式会社セルクラウド

株式会社セルクラウド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：濱野斗百礼、以下セルクラウド）は、「食習慣でみる がんにかかる人 かからない人」を無料公開しました。

「食習慣でみる がんにかかる人 かからない人」をダウンロードする：https://r.botbonnie.com/6iOF_

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■「食習慣でみる がんにかかる人 かからない人」概要

がん予防の必要性は多くの人が認識していますが、実際に対策をしている人は約3割にとどまります。「体に良いものを食べているつもり」でも、栄養バランスの不足や偏りが固定化している例は少なくありません。本ガイドでは、科学的根拠に基づき、食習慣の違いががんリスクにどのような差を生むかを解説し、今日から実践できる具体的な改善策を紹介します。

＜この資料でわかること＞

- 食習慣の違いが生む、がんリスクの明確な差とそのエビデンス- がんリスクを左右する「ズレの固定化」のメカニズム- 今日から実践できる食習慣の「入れ替え」改善策

＜こんな方におすすめ＞

- 健康的な食事を心がけているが、がん予防の具体的な基準がわからない方- 多忙な中でも食生活を見直し、がんリスクを下げたい経営層・ビジネスパーソン- 科学的根拠に基づくがん予防の知識を身につけたい方

「食習慣でみる がんにかかる人 かからない人」をダウンロードする：https://r.botbonnie.com/6iOF_

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■解説ガイド目次

Chapter-1

なぜ「体に良いものを食べているのに不安が消えない」のか

Chapter-2

同じ日本人でも、ここに差が出ている

Chapter-3

分かれ目は「量」ではなく「ズレの固定化」

Chapter-4

セルフチェック：あなたはどちら側に近いか

Chapter-5

今日変えるなら「足す」ではなく「入れ替える」

Chapter-6

まとめ：将来の自分に説明できる食習慣か

Chapter-7

セルクラウドのCTC検査紹介

■がんの不安と苦しみをなくす｜セルクラウド

現在、日本人の２人に１人以上ががんになり、40歳以上の約4割の人ががんで亡くなっていると言われています。誰にでも発病の可能性があるがんの怖さは、気づいた時には手遅れとなっている「発見の難しさ」にあると私たちは考えています。

人間ドックを毎年欠かさず受けている方でも、全身のがんリスクを全てスクリーニングできている方はごくわずかです。がんは肺や胃などの主要部位「だけ」にできるものではなく、人間ドックの基本メニューにはない部位でも罹患してしまう可能性があります。しかし全身をくまなくチェックしようとすると、足りない部位ごとに追加の検査を受ける必要があり、費用はもちろん時間もおよそ１日では終わらなくなってしまいます。

一方で、がん検査を受けていない方の一番の理由は「時間がないから」です。受けたい気持ちがあっても、通常のがん検査や人間ドックすらままならず、ましてや全身のがんスクリーニングともなれば、受検へのハードルはさらに高くなります。昨今は、血液や尿、唾液などを採取し送るだけの簡易的ながんリスク検査が登場してきました。がんのリスクチェックの受検率が上がることはとても喜ばしいのですが、多くは間接的あるいは統計的に、その傾向値からリスクを判定し判断されます。結果については、いささか曖昧な部分があることは否めません。

このような背景の中、私たちがご提供するマイクロCTC（Circulating Tumor Cells ＝血中循環がん細胞）検査は、増殖の過程でがんから血中に流れ出したがん細胞そのものを捕捉することができるので、「今」がん細胞があるかどうか判定します。クリニックでのわずか１回の採血だけで、細胞レベルで全身のがんスクリーニングを行うことができるがんリスク検査になります。

時間のない方でも、体に負担をかけず、ほんのわずかな時間で全身のがん※のリスクを見極めることができれば、多くの方のがんへの「不安」を解消できるのではと私たちは考えております。

「いつか、自分もがんになるかもしれない」という不安。「もしかしたら、がんかもしれない」という不安。「再発するのではないか」という不安。見えないがゆえにつきまとう、さまざまな「不安」を払拭することができれば、その先にあるがんの「苦しみ」をなくすことも可能になります。

私たちは「がんの不安と苦しみをなくす」ために、マイクロCTC検査を１人でも多くの方にご利用いただけるように尽力してまいります。

※血液のがんは除く

詳しくはこちら：https://cellcloud.co.jp/

■会社概要

会社名 ：株式会社セルクラウド

設立 ：2022年4月

代表者 ：代表取締役社長 濱野 斗百礼

所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-7 第5瑞穂ビル5F

事業内容：マイクロCTC検査を活用した、がんリスク検査事業

URL ：https://cellcloud.co.jp/