東日本初の“海のTAOYA”誕生。2026年4月21日（火）予約受付開始。「TAOYA熱海」2026年7月18日（土）リブランドオープン

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に74の温泉ホテル・宿・テーマパークなどを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎 俊介）は、2026年7月18日（土）に「大江戸温泉物語 ホテル水葉亭」を「TAOYA熱海」としてリブランドオープンいたします。これに伴い、宿泊予約の受付を4月21日（火）より開始いたします。

大江戸温泉物語グループが展開するTAOYAブランドは、全14施設となり、静岡県内での出店は初めてとなります。

公式サイト： https://x.gd/fjcAJ(https://x.gd/fjcAJ)

静岡県熱海市の高台に位置する当施設は、都心から新幹線で約45分、お車でも約2時間圏内というアクセスの良さが魅力です。

最大の自慢は、遮るもののない高台から眼下に広がる相模灘の絶景。刻一刻と表情を変える海と空のパノラマを、客室やラウンジなど館内の至る所からご堪能いただけます。

豊かな自然と歴史が息づくこの地で、新しく誕生する「TAOYA熱海」。日常の喧騒を離れ、ゆったりとたおやかなひと時をお楽しみください。

オープン日 ：2026年7月18日（土）

所在地 ：〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山190-1

交通アクセス（車） ：東京方面 西湘バイパス支線 石橋ICより約40分

名古屋方面 伊豆縦貫自動車道 大場・函南ICより約1時間

交通アクセス（電車）：JR熱海駅より送迎バスで約10分

ご予約方法

・公式サイト ： https://x.gd/fjcAJ(https://x.gd/fjcAJ)

・電話 ：050-3615-3456（受付時間：9:00～19:00）

【TAOYA熱海の魅力】

■滞在を自由に彩る「オールインクルーシブ」

当館では、ご夕食時のアルコール・ラウンジでのドリンク、夜食など施設内サービスの利用料金がほぼ含まれる「オールインクルーシブ」を採用。日常の喧騒から離れて、料金を気にすることなくゆったりとした時間をお過ごしください。

■空と海が溶け合う至福の湯あみ。インフィニティ露天風呂が誕生

今回のリブランドにおける特徴の一つは、新たに誕生するインフィニティ露天風呂です。眼下に広がるのは、遮るもののない雄大な相模灘の絶景。湯船に浸かると、お湯と海が境目なくとけ合い、圧倒的な没入感を味わえます。

源泉は日本三大古泉の一つとして約1,300年の歴史を刻む「走り湯」と「伊豆山温泉」の混合泉。古くから人々を癒してきた温泉を、じっくりとご堪能いただけます。

温泉をお楽しみいただいた後は、新設された「湯上りラウンジ」へ。アルコールやソフトドリンクを片手に、火照った体をクールダウンしていただけます。

※加水、加温、循環ろ過式

■海を間近に感じる特等席。暖炉の火を眺めながら過ごす、洗練された「ラウンジ」。

ロビーを抜けた瞬間、目の前に広がるのは大きな窓に映し出される相模灘のオーシャンビュー。

新設されたラウンジは、木の温もりを感じるナチュラルさを基調としながら、随所にシティライクなエッセンスを散りばめた、リゾート空間。ゆらめく火が心を落ち着かせる暖炉を配し、昼夜を問わず上質なひと時を演出します。

さらに、ラウンジではアルコールを含むドリンクのほか「いちごのショートケーキ」や季節のケーキなど、時間帯によって変わる軽食を、いつでも、何度でも無料でお楽しみいただけます。

■ライブ感あふれるレストランで、伊豆半島ならではの海鮮料理に舌鼓

明るくモダンな雰囲気のレストランでは、バラエティ豊かなメニューをバイキング形式でお楽しみいただけます。

夕食には「金目鯛の姿造り」をはじめとしたサーモンやまぐろのお造りなどの海の幸はもちろん「小田原おでん」や、静岡県の郷土料理「ぼくめし」などのご当地グルメもご用意。ライブキッチンでは「ビーフステーキ」を目の前で仕上げてご提供いたします。

■多様なニーズに応える新客室が約30室誕生

今回のリブランドに合わせ、新たに約30室の客室を増設いたします。多くのお部屋には開放感あふれる大きな窓を配し、眼前に広がる相模灘の絶景をお楽しみいただけます。

客室タイプは、和室、洋室のほか、ベッドの利便性と畳の快適性を兼ね備えた「和ベッドタイプ」のお部屋や、お子様連れのご家族が気兼ねなく過ごせる「キッズルーム」など、旅行スタイルに合わせてお選びいただけるよう多彩な客室タイプをご用意いたします。

※一部の客室はオーシャンビューではございません

【「TAOYA」ブランドについて】

「ゆったりと、たおやかに。」をコンセプトにお客様をお迎えする、温泉リゾートホテルとして14施設を展開しております。

いずれも絶景や豊かな自然、重厚な雰囲気のなかで良質な温泉を堪能し、オールインクルーシブのおもてなしでくつろぎながら、非日常のひと時をお楽しみいただけます。

https://x.gd/CesDI

【TAOYAブランド一覧】※2026年4月時点

TAOYA秋保 / TAOYA那須塩原 / TAOYA川治 / TAOYA日光霧降 / TAOYA箱根 / TAOYA熱海 /

TAOYA和倉 / TAOYA木曽路 / TAOYA下呂 / TAOYA志摩 / TAOYA南志摩 / TAOYA那智勝浦 /

TAOYA白浜千畳 / TAOYA阿蘇

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国74施設。2026年4月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/