KATE「リップモンスター クリスタルポッド」「リップモンスター クリアトーン」から新色登場！

株式会社カネボウ化粧品

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、シリーズ累計出荷数3,700万本*を突破するロングセラーアイテム‟リップモンスターシリーズ“から、「リップモンスター クリスタルポッド(https://www.nomorerules.net/pickup/lip_monster/#lip_monster_crystal_pod)」と「リップモンスター クリアトーン(https://www.nomorerules.net/pickup/lip_monster/#lip_monster_clear_tone)」の新色を2026年4月25日（土）より発売いたします。（2026年4月21日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）

「リップモンスター クリスタルポッド(https://www.nomorerules.net/pickup/lip_monster/#lip_monster_crystal_pod)」は、透明感発色とうるおい感が長時間続く、落ちにくいリキッドタイプの口紅です。リップモンスターシリーズ共通の長時間の色持ちを実現する独自技術*¹を採用。透明感ツヤジェル膜が落ちにくさと透明感発色、うるおい感を同時に叶え、ぷるんとしたみずみずしいツヤ感のある仕上がりを実現します。今回の新色は、ニュアンスレッド系の2色をラインナップ。日常使いはもちろん、特別な日のメイクにもぴったりのアイテムです。

「リップモンスター クリアトーン(https://www.nomorerules.net/pickup/lip_monster/#lip_monster_clear_tone)」は、発色を抑えたなじみ発色カラーが唇の色と同化するようになじみ、くすみを補整しながら自然な血色感を演出します。今回発売する新色は、透明感を引き立てるシアーな青みピンク系のカラーです。

* リップモンスターシリーズ:リップモンスター・スフレマット・クリアトーン、ツヤバース、クリスタルポッド、企画品／期間:2021年4月20日~2026年3月31日

*¹ 当社独自の色持ち技術

■商品情報

透明感発色とうるおい感が長時間続く、落ちにくいリキッドタイプの「リップモンスター クリスタルポッド」から、ニュアンスレッド系の新色登場。＃幻想クリスタルモンスター

ケイト リップモンスター クリスタルポッド 新色2色

・透明感発色 ・色持続 ・うるおい感持続

―COLOR VARIATION―

透明感発色×みずみずしいツヤ感仕上がり

全て仕上がりイメージ

―商品特長―

透明感発色×うるおい感が長時間持続！みずみずしいツヤ感のある仕上がりに

１.唇から蒸発する水分を活用し、密着ジェル膜に変化する独自技術*¹により長時間の色持ちを実現。

この密着ジェル膜が透明感ツヤジェル膜に変化し、落ちにくさと透明感発色、うるおい感を同時に叶えます。

*¹ 当社独自の色持ち技術

２.油と粉体を組み合わせた独自リキッド処方を採用。ぷるんとしたみずみずしいツヤ感のある仕上がりを叶えます。

発色を抑えたなじみ発色カラーが唇の色と同化。落ちにくい口紅「リップモンスター クリアトーン」から、青みニュアンスカラーの新色登場。＃葡萄化モンスター

ケイト リップモンスター クリアトーン 新色1色

・保湿 ・色持続 ・自然になじむ発色

―COLOR VARIATION―

くすみを補整しながら血色感オン 肌から浮きにくいカラー

―商品特長―

リップモンスターシリーズの色持続・保湿はそのまま！唇の色と同化するなじみ発色カラー

１.唇から蒸発する水分を活用して密着ジェル膜へと変化。つけたての色が長時間持続します。

２.くすみを補整し、血色良く見える色設計により、唇の色に自然になじんで浮きにくい発色とツヤ感で、ジェンダーを問わず使いやすい仕上がりを叶えます。