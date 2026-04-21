【いよいよ鳥取県初上陸！】『串カツ田中 鳥取駅前店』が4月27日(月)にオープン！47都道府県制覇まで残り1県
株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）の子会社である株式会社串カツ田中は、2026年4月27日(月)に鳥取県初出店となる「串カツ田中 鳥取駅前店」をオープンいたします。
■ 47都道府県制覇へ王手！鳥取県初出店の背景
串カツ田中は、1000店舗体制を目指し、全国展開を進めており、このたび多くのご要望をいただいておりました鳥取県へ、ついに初上陸いたします。
出店場所は鳥取市の玄関口であるJR鳥取駅北口からすぐの、街のメインストリートである「駅前通り」沿いです
昭和初期の面影を残すレトロな街並みと、現代の賑わいが交差する絶好のロケーションで活気あるおもてなしを提供し、地域活性化の一助となることを目指します。
全国出店まで、いよいよ残り1県（和歌山県）。
今後も串カツ田中は、「串カツを、日本を代表する食文化にする」ため、多くのお客様から愛される店舗運営を目指してまいります。
鳥取駅前店 詳細
【店舗名】
串カツ田中 鳥取駅前店
【所在地】
鳥取県鳥取市栄町７０５
（山陰本線 鳥取駅 北口 徒歩 2分）
【電話番号】
0857-26-9411（※オープン日から使用可）
【営業時間】
平日 16:00～24:00
土日祝 12:00～24:00
【店舗席数】
56席
【定休日】
不定休（ほぼ無休）
【オープン記念キャンペーン】
2026年4月27日(月)～5月3日(日)まで
・ザ・プレミアムモルツ香るエールを290円（税込319円）にて提供
参考画像
【串カツ】
ソース、衣、油はすべてオリジナルでレシピは門外不出です。ぜひ、田中の味をお楽しみください。
■爆誕！新無限串！
2025年4月末に販売開始した「無限ニンニクホルモン串」。その「やみつき感」と「楽しさ」で幅広いお客様に、何度でも「無限」に楽しんでいただける名物串となりました。
2026年1月、さらに進化を遂げた新しい無限串は、“こってり濃厚” 「無限土手みそホルモン串」と“さっぱり爽快” 「無限柚子ぽん酢ホルモン串」といった気分に合わせて選べる対照的な2つの味わいを販売いたしました。
2026年3月末現在で、累計販売本数は、2,000万本を突破しております。
■ついに登場！無限串専用サワー「ツンデレ」＆「寄り添い」
無限串をお客様にもっと楽しんでいただきたくために、2種類の無限串専用サワーを開発！
塩味が広がるドライな味わいの「ツンデレ」＆マイルドな甘みが特徴の「寄り添い」
あなたはどっち派！？
平日限定価格：1杯290円(税込319円)
通常価格：420円(税込462円)
※月間50,000杯を達成すると、来月も平日限定価格が延長！
【テイクアウト】
ご自宅でも美味しく安心してお召し上がりいただけます。
お惣菜の一品として、豪華な食事として、また、家呑みのお供としてもお楽しみいただけます。
【大阪名物】
■田中のかすうどん
串カツ田中の名物。
田中特製のお出汁に油かすの旨味が溶け込んだ逸品です。
■さいぼし
馬肉を燻製にした河内地方、大阪府羽曳野市の特産品です。
■肉吸い 豆腐入り
二日酔いの芸人さんが『肉うどんうどん抜きで！』という注文がきっかけで生まれた大阪名物です。
■葱まみれチー平焼き
大阪生まれのB級グルメ。
たまごの中も外も葱まみれ！チーズとマヨネーズがマッチした一品です。
【体験型メニュー】
■ポテトサラダ
お好みの大きさに潰して食べる、大人から子どもまで幅広い方々に大人気のメニューです。
■たこ焼き
生地に出汁と醤油の味がついており、そのままでも美味しく召し上がれるたこ焼きです。
お客様自身で焼いて楽しめます。
※9個入りは小学生以下のお子様連れ無料。
【お子様向けサービス】
10年後20年後も長く利用していただけるよう、お子様も大切なお客様層としています。
串カツ田中 SNS公式アカウント
公式X :
https://x.com/kushitanaka
公式Instagram :
https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/
KTリーグ公式X :
https://twitter.com/kt_league
株式会社ユニシアホールディングスについて
設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二
本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階
事業内容：飲食店の経営、FC開発
URL：https://unisia.co.jp/
グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE