【いよいよ鳥取県初上陸！】『串カツ田中　鳥取駅前店』が4月27日(月)にオープン！47都道府県制覇まで残り1県

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株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）の子会社である株式会社串カツ田中は、2026年4月27日(月)に鳥取県初出店となる「串カツ田中 鳥取駅前店」をオープンいたします。




■ 47都道府県制覇へ王手！鳥取県初出店の背景

串カツ田中は、1000店舗体制を目指し、全国展開を進めており、このたび多くのご要望をいただいておりました鳥取県へ、ついに初上陸いたします。


出店場所は鳥取市の玄関口であるJR鳥取駅北口からすぐの、街のメインストリートである「駅前通り」沿いです


昭和初期の面影を残すレトロな街並みと、現代の賑わいが交差する絶好のロケーションで活気あるおもてなしを提供し、地域活性化の一助となることを目指します。




全国出店まで、いよいよ残り1県（和歌山県）。


今後も串カツ田中は、「串カツを、日本を代表する食文化にする」ため、多くのお客様から愛される店舗運営を目指してまいります。


鳥取駅前店 詳細




【店舗名】


串カツ田中　鳥取駅前店


【所在地】


鳥取県鳥取市栄町７０５
（山陰本線　鳥取駅　北口　徒歩 2分）


【電話番号】


0857-26-9411（※オープン日から使用可）


【営業時間】


平日 16:00～24:00


土日祝 12:00～24:00


【店舗席数】


56席


【定休日】


不定休（ほぼ無休）


【オープン記念キャンペーン】


2026年4月27日(月)～5月3日(日)まで


・ザ・プレミアムモルツ香るエールを290円（税込319円）にて提供





参考画像



【串カツ】

ソース、衣、油はすべてオリジナルでレシピは門外不出です。ぜひ、田中の味をお楽しみください。





■爆誕！新無限串！

2025年4月末に販売開始した「無限ニンニクホルモン串」。その「やみつき感」と「楽しさ」で幅広いお客様に、何度でも「無限」に楽しんでいただける名物串となりました。


2026年1月、さらに進化を遂げた新しい無限串は、“こってり濃厚” 「無限土手みそホルモン串」と“さっぱり爽快” 「無限柚子ぽん酢ホルモン串」といった気分に合わせて選べる対照的な2つの味わいを販売いたしました。


2026年3月末現在で、累計販売本数は、2,000万本を突破しております。




■ついに登場！無限串専用サワー「ツンデレ」＆「寄り添い」

無限串をお客様にもっと楽しんでいただきたくために、2種類の無限串専用サワーを開発！


塩味が広がるドライな味わいの「ツンデレ」＆マイルドな甘みが特徴の「寄り添い」


あなたはどっち派！？


平日限定価格：1杯290円(税込319円)


通常価格：420円(税込462円)


※月間50,000杯を達成すると、来月も平日限定価格が延長！




【テイクアウト】

ご自宅でも美味しく安心してお召し上がりいただけます。


お惣菜の一品として、豪華な食事として、また、家呑みのお供としてもお楽しみいただけます。





【大阪名物】


■田中のかすうどん



串カツ田中の名物。


田中特製のお出汁に油かすの旨味が溶け込んだ逸品です。






■さいぼし



馬肉を燻製にした河内地方、大阪府羽曳野市の特産品です。






■肉吸い 豆腐入り



二日酔いの芸人さんが『肉うどんうどん抜きで！』という注文がきっかけで生まれた大阪名物です。






■葱まみれチー平焼き



大阪生まれのB級グルメ。


たまごの中も外も葱まみれ！チーズとマヨネーズがマッチした一品です。





【体験型メニュー】


■ポテトサラダ



お好みの大きさに潰して食べる、大人から子どもまで幅広い方々に大人気のメニューです。






■たこ焼き



生地に出汁と醤油の味がついており、そのままでも美味しく召し上がれるたこ焼きです。


お客様自身で焼いて楽しめます。


※9個入りは小学生以下のお子様連れ無料。





【お子様向けサービス】

10年後20年後も長く利用していただけるよう、お子様も大切なお客様層としています。




串カツ田中 SNS公式アカウント



公式X :
https://x.com/kushitanaka
公式Instagram :
https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/
KTリーグ公式X :
https://twitter.com/kt_league

株式会社ユニシアホールディングスについて





設立：2002年3月20日　資本金：3億円　代表取締役会長兼社長：貫 啓二


本社：東京都品川区東五反田1-7-6　藤和東五反田ビル5階


事業内容：飲食店の経営、FC開発


URL：https://unisia.co.jp/


グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE