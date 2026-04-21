【いよいよ鳥取県初上陸！】『串カツ田中　鳥取駅前店』が4月27日(月)にオープン！47都道府県制覇まで残り1県

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）の子会社である株式会社串カツ田中は、2026年4月27日(月)に鳥取県初出店となる「串カツ田中 鳥取駅前店」をオープンいたします。

■ 47都道府県制覇へ王手！鳥取県初出店の背景

串カツ田中は、1000店舗体制を目指し、全国展開を進めており、このたび多くのご要望をいただいておりました鳥取県へ、ついに初上陸いたします。

出店場所は鳥取市の玄関口であるJR鳥取駅北口からすぐの、街のメインストリートである「駅前通り」沿いです

昭和初期の面影を残すレトロな街並みと、現代の賑わいが交差する絶好のロケーションで活気あるおもてなしを提供し、地域活性化の一助となることを目指します。

全国出店まで、いよいよ残り1県（和歌山県）。

今後も串カツ田中は、「串カツを、日本を代表する食文化にする」ため、多くのお客様から愛される店舗運営を目指してまいります。

鳥取駅前店 詳細

【店舗名】

串カツ田中 鳥取駅前店

【所在地】

鳥取県鳥取市栄町７０５

（山陰本線 鳥取駅 北口 徒歩 2分）

【電話番号】

0857-26-9411（※オープン日から使用可）

【営業時間】

平日 16:00～24:00

土日祝 12:00～24:00

【店舗席数】

56席

【定休日】

不定休（ほぼ無休）

【オープン記念キャンペーン】

2026年4月27日(月)～5月3日(日)まで

・ザ・プレミアムモルツ香るエールを290円（税込319円）にて提供

参考画像

【串カツ】

ソース、衣、油はすべてオリジナルでレシピは門外不出です。ぜひ、田中の味をお楽しみください。

■爆誕！新無限串！

2025年4月末に販売開始した「無限ニンニクホルモン串」。その「やみつき感」と「楽しさ」で幅広いお客様に、何度でも「無限」に楽しんでいただける名物串となりました。

2026年1月、さらに進化を遂げた新しい無限串は、“こってり濃厚” 「無限土手みそホルモン串」と“さっぱり爽快” 「無限柚子ぽん酢ホルモン串」といった気分に合わせて選べる対照的な2つの味わいを販売いたしました。

2026年3月末現在で、累計販売本数は、2,000万本を突破しております。

■ついに登場！無限串専用サワー「ツンデレ」＆「寄り添い」

無限串をお客様にもっと楽しんでいただきたくために、2種類の無限串専用サワーを開発！

塩味が広がるドライな味わいの「ツンデレ」＆マイルドな甘みが特徴の「寄り添い」

あなたはどっち派！？

平日限定価格：1杯290円(税込319円)

通常価格：420円(税込462円)

※月間50,000杯を達成すると、来月も平日限定価格が延長！

【テイクアウト】

ご自宅でも美味しく安心してお召し上がりいただけます。

お惣菜の一品として、豪華な食事として、また、家呑みのお供としてもお楽しみいただけます。

【大阪名物】

■田中のかすうどん

串カツ田中の名物。

田中特製のお出汁に油かすの旨味が溶け込んだ逸品です。

■さいぼし

馬肉を燻製にした河内地方、大阪府羽曳野市の特産品です。

■肉吸い 豆腐入り

二日酔いの芸人さんが『肉うどんうどん抜きで！』という注文がきっかけで生まれた大阪名物です。

■葱まみれチー平焼き

大阪生まれのB級グルメ。

たまごの中も外も葱まみれ！チーズとマヨネーズがマッチした一品です。

【体験型メニュー】

■ポテトサラダ

お好みの大きさに潰して食べる、大人から子どもまで幅広い方々に大人気のメニューです。

■たこ焼き

生地に出汁と醤油の味がついており、そのままでも美味しく召し上がれるたこ焼きです。

お客様自身で焼いて楽しめます。

※9個入りは小学生以下のお子様連れ無料。

【お子様向けサービス】

10年後20年後も長く利用していただけるよう、お子様も大切なお客様層としています。

串カツ田中 SNS公式アカウント

公式X :https://x.com/kushitanaka公式Instagram :https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/KTリーグ公式X :https://twitter.com/kt_league

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://unisia.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE