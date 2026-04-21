常識を覆す“中途解約できる”カーリースサービス「短期カーリースカルモくん」、4月21日より提供開始

ナイル株式会社

個人向けカーリースサービスを提供するナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋 飛翔）は、契約期間12ヶ月以降であれば中途解約金がかからず解約できる（※）2年契約のカーリースサービス「短期カーリースカルモくん(https://carmo-kun.jp/short/)」を4月21日より提供開始することをお知らせいたします。

※12ヶ月分の支払いが完了している場合に限ります

■「短期カーリースカルモくん」提供背景

昨今の物価高を背景に、新車・中古車を問わず車両価格は上昇傾向にあります。まとまった資金を必要とする車の購入ハードルは以前よりも高まっており、頭金なし・月額定額制で車を持てるカーリースの需要が増しています。

一方、カーリースにおける選択肢はこれまで、3年以上の長期リースか、数ヶ月単位のマンスリーレンタカーのような短期サービスが中心であり、その中間にあたる選択肢が市場に不足していました。

カーリースは一般的に、契約期間が長いほど月額料金が抑えられる仕組みのため、当社の「カーリースカルモくん」においても1～2年の短期契約は月額が高くなる傾向があり、多くのお客様が長期契約を選択されていました。

しかし今回、中古車在庫を多く保有する鈴与レンタカー株式会社との提携により、短期契約でも月額料金を抑えられる新たな仕組みを構築することを実現しました。

■サービス概要

「短期カーリースカルモくん」は、2年間という短い契約期間に加え、契約開始から1年経過後は解約も可能なため、ライフスタイルの変化に応じて解約・継続を柔軟に選択できます。

従来のカーリースサービスでは、原則として中途解約ができない、または解約に違約金が発生するケースが一般的でした。しかし、「短期カーリースカルモくん」はそうした制約を取り払い、より気軽に車のある生活を始められる仕組みを実現しました。取り扱い車種はN-BOX、ノート、アクアなど、国産メーカーの人気車種をラインナップしております。

短期カーリースカルモくん：https://carmo-kun.jp/short/(https://carmo-kun.jp/short/)

■短期カーリースカルモくん特長

■こんな方におすすめ

・若い世代の方：まとまった初期費用をかけず、気軽に車のある生活を体験したい若年層のニーズに応えます。

・転勤・引越しなど、急に車が必要になった方：生活環境の変化に合わせて柔軟に利用できます。

・中古車購入に踏み切れない方：車両価格の高騰を背景に、手元の資金を温存しながら車のある生活を始められます。

・カーリースで短期プランを検討したが、費用面で断念された方：「短期カーリースカルモくん」なら短期でも月額を抑えてご利用いただけます。

■充実したサポート体制

「短期カーリースカルモくん」は、長期利用の方向けの「カーリースカルモくん」と同等のサポートを提供しているため、安心してお車にお乗りいただけます。

例えば、万一車の調子が悪くなっても、保証範囲内なら修理費はかかりません。また、365日24時間、安心のレッカー移動サービスとコールセンターをいつでもご利用いただけます。

■カーリースカルモくんについて

新車・中古車を月額10,000円台から持てるサブスクリプションサービス。

契約期間は1～11年で自由に選択でき、税金、自動車損害賠償責任保険料、メンテナンス費用など車にかかる主な維持費が含まれる。2018年からサービスを開始し、累計申込者数は35万人を突破。

- 新車リース対象車種：国産全メーカー・全車種- 中古車リース対象台数：国産メーカー4,000台以上- 対象エリア：全国- 公式サイト：https://carmo-kun.jp/

■ナイル株式会社

- 所在地 ：東京都品川区東五反田1-24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F- 設立 ：2007年1月15日- 代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔- 事業内容 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業- 証券コード：5618（東証グロース市場）- URL ：https://nyle.co.jp/