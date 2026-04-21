開業100周年を迎えている仙石線で、日本三景松島の玄関口「松島海岸駅」に「ずんだ茶寮」4月24日(金)オープン！

JR東日本東北総合サービス株式会社

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：弭間 俊則、以下「LiViT」※）は、一部区間で開業100周年を迎えている仙石線にて、日本三景『松島』の玄関口である「松島海岸駅」2階に、株式会社 菓匠三全(本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：田中 秀史)が運営する「ずんだ茶寮」の喫茶併設店舗を4月24日（金）にオープンいたします。宮城を代表するスイーツブランド「ずんだ茶寮」で、日本三景『松島』を一望しながら、「ずんだ茶寮」特製のずんだスイーツをぜひお楽しみください。

※LiViT（リビット）は、「Live（暮らす）」＋「Visit(訪れる)」＋「TOHOKU（東北）」からなる当社の愛称です。

■ 店舗概要

・店舗名：ずんだ茶寮 松島海岸駅店

・オープン日：2026年４月24日（金）

・営業時間：10:00～17:00

(ラストオーダー16:30)

宮城を代表するスイーツブランド「ずんだ茶寮」。日本三景『松島』を一望しながら、ずんだ茶寮特製のずんだスイーツをお楽しみいただけます。

■ おすすめ商品

・商品名：ずんだ茶寮ずんだシェイク

※テイクアウトもできます

・金額(10％・税込)：ショート 427円

トール 540円

エクセラ 621円

・商品説明：バニラテイストのシェイクに「ずんだ茶寮」特製のずんだをブレンド。つぶつぶ感も楽しい、どこにもないオリジナルのシェイクです。2025年には枝豆シェイクとして４年連続世界売上No.１に認められました※。世界一の味わいをぜひ、店頭でご堪能ください。

※ユーロモニターインターナショナル調べ、 2021年～2024年の販売個数ベース、全小売・外食チャネル、2024年と2025年に実施したカスタムリサーチによる。

※ミルクと枝豆に、一般的にアイスクリームを加え泡立てた冷たい飲料で、売り場と同じ場所で作られ販売されるもの。包装済みのRTD製品、冷凍したえだまめシェイク、枝豆風味のアイスクリームおよびスムージーと表示された飲料は除く。

・商品名：ふわふわ雪見ずんだかき氷セット

※松島海岸駅店限定メニュー

・金額(10%/税込)：1,500円

・商品説明：純氷から生み出す至高のくちどけ。アクセントにはずんだせんべい・ずんだ餅をトッピング。濃厚ずんだソースと、ずんだの美味しさがさらに引き立つミルクソースが織りなす涼の逸品をぜひご堪能ください。

LiViTは、今後も沿線のさらなる魅力向上を目指してまいります。ぜひ皆さまのお越しをお待ちしております。

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01

代表取締役社長：弭間 俊則

事業内容：

（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営

（２）駅ビルの開発及び管理運営

（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託

（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営

（５）広告業、広告代理店業及び印刷業

（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営

（７）駐車場の経営

（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理



HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/



東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：

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