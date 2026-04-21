Freeasy、海外初出展となる「MARTECH EXPO 2026（タイ）」に参加【出展レポート】

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、海外初出展として、2026年3月24日にタイ・バンコクで開催された「MARTECH EXPO 2026」に参加しました。

「MARTECH EXPO 2026」は、マーケティングテクノロジー領域に特化したタイ最大級の展示会で、当日は多くの来場者で賑わいました。

会場設備も非常にモダンで、国際展示会としての運営・導線は日本の大型展示会と遜色ありません。実際に現場に立つと「タイ最大級」と言われるその規模感と人の密度は想像以上でした。

▼出展レポート全文はFreeasyサービスサイトで公開しています。

https://freeasy24.research-plus.net/blog/c484(https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-04-19/wljwq)

■出展概要

MARTECH EXPO 2026 会場の様子

イベント名：MARTECH EXPO 2026

開催日：2026年3月24日

開催時間：9:00～19:00（通常より長時間）

会場：Queen Sirikit National Convention Center（QSNCC／バンコク）

来場者数：約13,000名

出展社数：約120社

■出展レポート

Freeasyブースの様子｜海外でも“使い方”が伝わる設計

当日のバンコクは非常に暑く、会場全体が熱気に包まれていました。

今回のFreeasyブースでは、「海外調査 × スピード感 × 日本品質」が一瞬で伝わる構成を意識し、プロダクト機能の細かな説明を前面に出すのではなく、

- 海外でも、すぐに試せる！- 重い契約前提ではない！- 判断材料を最短で出せる！

という「使われ方・導線」を重視した展示に力を入れました。

ブースには各国の国旗アイコンを配置し、キャッチコピーは「Get Japanese-quality data in time for tomorrow’s meeting」。

また、日系企業の出展が限られていた中で、法被を着用した対応もあり、「日本発のサービスであること」「日本品質であること」が視覚的に伝わりやすいブースとなりました。

Freeasyの展示ブースとパンフレット

実際にブースに立っていると、こちらから積極的に声をかけなくても立ち止まって話を聞いていただける場面が多く、「使い方が一目で伝わっている」という感触がありました。

資料を配ることが主目的になる場面は少なく、来場者と自然に会話が始まり、調査やデータをどのように判断材料として使えるのかといった、検討の前段階にあたる具体的な相談が多く聞かれました。

来場者の声

来場者からは、「まずは少量のデータを見て判断したい」「外部に依頼する前に仮説を検証したい」といった声が多く聞かれ、こうした市場理解の進め方は日本と非常に近い感覚で共有されていることを、現地で改めて実感しました。

海外においても、スピード・内製調査・判断材料の即時性といったFreeasyの価値が、「まず試す」「検証する」ためのツールとして十分に求められていることを確認できました。

まとめ│海外展開に向けた第一歩として得られた気づき

今回の出展は、Freeasyにとって単なる海外展示会への参加にとどまらず、今後のFreeasy海外展開を考えるうえで、多くの学びを得る場となりました。

今後も各国・各市場の実情を理解しながら、Freeasyとして何が提供できるのかを、丁寧に探っていきます。

▼出展レポート全文はFreeasyサービスサイトで公開しています。

https://freeasy24.research-plus.net/blog/c484(https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-04-19/wljwq)

Freeasy（フリージー）について

Freeasyは、低価格・簡単・スピードを兼ね備えたセルフ型アンケートツール。『ネットリサーチ』を気軽に500円から実施することができます。

おかげさまで導入企業4,000社を突破！年間30,000本を超えるアンケートをご実施いただいております。

初期費用や月額は一切かかりません。アカウント登録後、すぐにご利用いただけ即日アンケートの回収も可能です。

【特徴】

・AIで品質管理された全国1300万人の調査モニター

・アンケート対象者を9つの属性情報から絞り込み

・特殊な条件でも絞り込みいただけるスクリーニングもご用意

・業界最安値500円（1問1サンプル回収@10円）から調査が可能

・過去回収モニターへの再配信・除外配信も自由に！

▼サービス紹介資料はこちら

https://freeasy-survey.com/documentlist/freeasyservice/

▼導入いただいた企業様・大学様のインタビュー

https://freeasy-survey.com/case/

▼リサーチ、その他マーケティングに関するご相談・お問い合わせはお気軽に

https://freeasy-survey.com/contact/

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト）https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/