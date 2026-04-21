【参加者募集】法人向けセミナー「90分で一気に学ぶ！AI・ロボット・スマホで加速する物流DX最前線」を開催

ソフトバンクロボティクス株式会社

ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀、以下「ソフトバンクロボティクス」）は、株式会社アスタリスク、株式会社サイエンスアーツ、ソフトバンク株式会社、ポケトーク株式会社の協力のもと、AI・ロボット・スマートフォンなどを活用した物流DXの最前線をご紹介するセミナーを2026年5月22日（金）に開催します。

本セミナーでは、ソフトバンクロボティクスが提案する物流自動化設備のほか、協力企業各社が提供する、スマートフォンを活用して手軽に導入できるソリューションや、AI通訳機について、導入効果や活用ポイントを解説します。

■主な内容

物流自動化設備

自動倉庫、自動フォークリフト、ロボットアームなど、現場に最適な自動化ソリューションをご紹介します。

スマートフォンを活用した本格バーコードリーダー「AsReader（アズリーダー）」

専用機を凌駕する操作性と拡張性をスマートフォンで実現。コスト削減にとどまらない、現場の業務効率化を支援します。

5年連続シェアNo.1 次世代インカムアプリ「Buddycom（バディコム）」

スマートフォンをトランシーバーやインカムとして活用するだけでなく、映像・位置情報・ センサー・AIとのリアルタイム連携により、倉庫・物流現場のコミュニケーションを進化させます。

国内シェアNo.1 AI通訳機「ポケトーク」

物流現場で増加する外国籍スタッフとの円滑なコミュニケーションを実現する最新機能や活用事例をご紹介します。

■こんな方におすすめ

・自動化ソリューションをリサーチ中の方

・物流現場でのスマートフォン活用を進化させたいとお考えの方

・外国籍スタッフとのコミュニケーションに課題を感じている方

・ソフトバンクグループの物流DXが気になる方

■セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69393/table/234_1_647e97dfeb6d525e232e16b161a1d962.jpg?v=202604211251 ]

■ソフトバンクロボティクスの物流自動化ソリューションについて

ソフトバンクロボティクスは、世界最高峰の保管効率を誇るノルウェー発の高密度自動倉庫システム「AutoStore」をはじめ、世界中のさまざまな自動化設備・ロボットを活用することにより、物流業務の自動化・全体最適化をご提案しています。

物流自動化ソリューション：https://www.softbankrobotics.com/jp/product/logistics/

AutoStoreについて：https://www.softbankrobotics.com/jp/product/autostore/

ソフトバンクロボティクス株式会社について

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。現在、世界9カ国、21の拠点を構え、グローバルで製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション（RX）を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。