【にぎり長次郎】ゴールデンウィーク限定メニューを4/21(火)から販売開始！

SRSホールディングス株式会社

株式会社フーズネット（本社・大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長・加藤誠）が運営する「活⿂廻転寿司にぎり長次郎」 「廻転寿司CHOJIRO京都」は、2026年4月21日（火）から2026年5月11日（月）まで、ゴールデンウィーク(GW)限定メニューを販売いたします。ゴールデンウィーク限定メニューでは、「初夏の結い寿司」と題して瀬戸内の恵みを味わえる「瀬戸内牛」や旬を迎える高級魚「しまあじ」など、期間限定のネタを入荷いたします。

さらに、こどもの日・母の日に合わせた特別メニューも展開し、ご家族でのお食事シーンを盛り上げます。この季節ならではの味わいを、心ゆくまでお楽しみください。

「活⿂廻転寿司にぎり長次郎」は、2001年に寝屋川本店をオープンして以来、今年で25周年を迎えます。寿司をにぎり続けて25年、にぎり長次郎はこれまで以上に職人の技と寿司のおいしさ、おもてなしに磨きをかけ、より多くのお客様にご満足いただけるお店づくりに取り組んでまいります。

・ゴールデンウィーク限定メニュー「瀬戸内牛」と「しまあじ」が入荷！

・5月3日～5日「こどもの日」限定メニューを販売！

・5月9日・10日「母の日」限定特別価格メニューを販売！

ゴールデンウィーク期間限定で、「瀬戸内牛」と「しまあじ」が入荷！！

期間限定で入荷するのは、「瀬戸内牛」と初夏に旬を迎える「しまあじ」です。

瀬戸内牛は、瀬戸内地方の温暖な気候と豊かな自然環境の中で肥育された、和牛とホルスタインの交雑種（国産牛）で、肉質はロース特有の柔らかさと風味があり、脂っこすぎずさっぱりとした味わいが楽しめます。

そして【鯵（あじ）の王様】とも呼ばれる「しまあじ」はプリっとした触感で白身の旨味、青魚の脂のコクを併せ持った絶妙な味わいで噛むほどに広がる甘みが特徴です。適度な歯ごたえがあり、特にお刺身で召し上がるのがおすすめです。

その他ゴールデンウィークならではの豪華盛り合わせ商品とご一緒に、ぜひご堪能くださいませ。

5月3日～5日「こどもの日」限定メニューを販売！

しまあじにぎり 税込750円しまあじお造り 税込2,380円瀬戸内牛食べ比べ 税込1,590円瀬戸内牛小豆島ポン酢一品 税込1,480円「初夏の結い寿司」の詳細はこちら :https://chojiro.com/pages/season-menu

ゴールデンウィーク中の5月3日（日）・4日（月）・5日（火）には「こどもの日」の限定メニューを販売いたします。

さらに3日間限定でご来店いただいたお子様（小学生以下）にはなんとソフトドリンク1杯プレゼント！（ご来店時にチケットをお渡しいたします。ご利用の際はスタッフまでお気軽にお声がけください。）

5月9日・10日「母の日」限定で特別価格メニューを販売！

こどもの日限定メニュー- お子様ミニ丼セット（ツナ・まぐろたたき・コーン） 税込380円- アボカドミニ丼セット（サーモン・まぐろ・海老） 税込490円- 北海ミニ丼セット（サーモン・甘海老・いくら） 税込580円

5月9日（土）・10日（日）には、「母の日」限定の特別価格メニューを販売いたします。

さらにご来店いただいたお母さんには「母の日デザート」をプレゼントいたします。（ご来店時にチケットをお渡しいたします。ご利用の際はスタッフまでお気軽にお声がけください。）

母の日特別メニュー

●サーモン食べ比べ 特別価格 税込880円

（サーモン・炙りサーモン・アボカドサーモン・サーモンいくらのせ・オニオンサーモン・切玉子

母の日限定の特別価格

●人気者づくし 税込880円

（本まぐろ中とろ・炙りサーモン・甘海老・うなぎ）

●煮あわびづくし 税込880円

（煮あわび・照りマヨ・旨辛コチュジャン・バター醤油）

●氷結無糖レモン 税込88円

●コーラ 税込88円

「活⿂廻転寿司 にぎり長次郎」「廻転寿司CHOJIRO京都」について

にぎり長次郎は、廻転寿司店でありながらお客様の目の前で板前が寿司をにぎり、お客様とのふれあいを大切にしています。「活⿂廻転寿司にぎり長次郎」は郊外や住宅地に、姉妹店の「廻転寿司CHOJIRO京都」は主に商業施設や繁華街に立地し、セットメニューやお酒の品ぞろえなどを工夫することで、それぞれの地域でお客様に愛される店づくりを行っています。

にぎり長次郎は、「いけす」からあげた活きのいい⿂をさばいたり、寿司をにぎったりする時のあふれる躍動感と、活気がありながら落ち着いてお食事いただける店内空間にこだわり、季節ならではの味わいを楽しめる旬の⿂介や野菜を活かしたメニューを提供することで、お客様から「旨い」の一言がいただけるよう技を磨き続けている、本物志向のグルメ廻転寿司店です。

にぎり長次郎・CHOJIRO ブランドホームページ https://chojiro.com/

にぎり長次郎・CHOJIRO 公式X（旧Twitter） https://x.com/nigirichojiro

にぎり長次郎・CHOJIRO 公式Instagram https://www.instagram.com/nigirichojiro/

にぎり長次郎・CHOJIRO YouTube公式チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC_aF1aV9_W5wmVyA4t6XV2g

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

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