南オーストラリア州政府：南オーストラリア州ワインの魅力を発信

南オーストラリア州政府日本事務所

南オーストラリア州政府日本事務所（所在地：東京都港区、代表：サリー・タウンゼンド）は、南オーストラリア州産ワインの魅力を日本市場に向け発信するため、2026年5月、東京および大阪にてワインメーカー来日セミナーおよびテイスティングイベントを開催いたします。

本企画では、SAKURA Japan Women’s Wine Awards（サクラアワード）受賞ワインを中心に、南オーストラリア州を代表するワイナリーのワインメーカーが来日し、日本のワイン業界関係者および愛好家の皆様に向けて、産地の多様性やワイン造りの哲学を直接ご紹介いたします。

東京・大阪で開催されるセミナーでは、ワインエデュケーターの 小原陽子(https://vinicuest.com/about-us/)氏をモデレーターに迎え、生産者との対話形式で進行。ワインの背景にあるストーリーや各産地の特徴を、より深く理解いただける内容となっています。

また、大阪ではセミナーに加え、よりカジュアルにワインを楽しめるテイスティングパーティーも開催し、南オーストラリア州ワインの魅力を多角的にご体感いただける機会を提供いたします。

【東京開催セミナー】 Discover South Australia - Meet the Winemakers 南オーストラリア州の魅力を探る- ワインメーカーとの出会い

初エントリーにして「ベスト女性ワインメーカー賞」およびダイヤモンドトロフィー（ダブルゴールド）を受賞した注目のワイナリー「Ministry of Clouds（ミニストリー・オブ・グラウズ）(https://www.ministryofclouds.com.au/)」より、Bernice Ong（バーニス・オン）氏およびJulian Forwood（ジュリアン・フォーウッド）氏が来日。

サクラアワード受賞ワインのテイスティングを交えながら、ワイン造りへの想いや南オーストラリア州の魅力を紹介します。セミナー後にはフリーテイスティングも実施予定です。

- 日時： 2026年5月20日（水）- 時間： 14:30～15:30（セミナー）／15:30～16:30（フリーテイスティング）- 会場： APERO AOYAMA Winebar & Table(https://apero.co.jp/ja)- 対象：インポーターを中心とした酒類業界関係者限定（一般の方のご参加はご遠慮いただいております。）- 定員：25名- 申込：参加ご希望の旨、鈴木までメールにてご連絡ください。（メールアドレス：Maiko.Suzuki@austrade.gov.au）

※応募者多数の場合、抽選にて決定いたします。結果につきましては、開催日の1週間前を目途にお知らせいたします。

【大阪開催セミナー】Two Wineries, Two Regions, One South Australia 2つのワイナリー、2つの産地、ひとつの南オーストラリア州

本セミナーでは、「Ministry of Clouds（ミニストリー・オブ・グラウズ）(https://www.ministryofclouds.com.au/)」と「Metala Wines（メタラ・ワインズ）(https://www.metala.com.au/)」という対照的な2つのワイナリーを通じて、南オーストラリア州ワインの多様性をご紹介します。

初出品ながらベスト女性ワインメーカー賞を受賞した新進気鋭のMinistry of Cloudsと、サクラアワードでの豊富な受賞歴を持つMetala Winesという、それぞれ異なる魅力を持つ生産者が登壇。産地やスタイルの違いを対話形式で深掘りします。

- 日時： 2026年5月21日（木）- 時間： 14:30～15:30（セミナー）／15:30～16:30（フリーテイスティング）- 会場： アカデミー・デュ・ヴァン 大阪梅田校(https://www.adv.gr.jp/schools/umeda)- 対象：インポーター、飲食店、酒販店など酒類業界関係者限定（一般の方のご参加はご遠慮いただいております。）- 定員：29名- 申込：参加ご希望の旨、鈴木までメールにてご連絡ください。（メールアドレス：Maiko.Suzuki@austrade.gov.au）

※応募者多数の場合、抽選にて決定いたします。結果につきましては、開催日の1週間前を目途にお知らせいたします。

【大阪開催パーティー】ANZCCJ South Australia - Where Wine Flows Wine Tasting Party

同日夜には、大阪・なんばにて南オーストラリア州ワインテイスティングパーティーをANZCCJ（Australian and New Zealand Chamber of Commerce in Japan/在日オーストラリア・ニュージーランド商業会議所）(https://www.anzccj.jp/)と共催。

Killibinbin(https://www.killibinbin.com.au/)、Metala Wines(https://www.metala.com.au/)、Ministry of Clouds(https://www.ministryofclouds.com.au/)のワインメーカーが来場し、サクラアワード受賞ワインを中心としたラインナップをご提供します。

会場では、大阪のストリートフードをテーマにしたビュッフェとともに、南オーストラリア州ワインの魅力をカジュアルにお楽しみいただけます。また、南オーストラリア州発のジンブランド「Seven Seasons(https://www.seven-seasons.com.au/)」によるクラフトジンもご用意しております。

- 日時： 2026年5月21日（木）- 時間： 18:30～20:30- 会場： キャプション by Hyatt なんば大阪(https://www.hyatt.com/caption-by-hyatt/ja-JP/osacp-caption-by-hyatt-namba-osaka)- 参加費： 7,000円- 定員： 40名（先着順）- 申込締切： 2026年5月15日（金）17:00- 参加申込はこちら(https://anzccj.glueup.com/event/anzccj-south-australia-where-wine-flows-wine-tasting-party-osaka-178674/) 。

【南オーストラリア州について】

南オーストラリア州：プレミアム食品・飲料分野の世界的リーダー

南オーストラリア州は、数多くの「世界初」を生み出してきた場所であり、州都アデレードは、世界で最も住みやすい都市のひとつとして知られています。

南オーストラリア州は、オーストラリアを代表するワイン産地として知られ、多様な気候とテロワールを背景に、世界的に評価の高いワインを生産しています。品質の高さと革新性を兼ね備えたワインは、世界中のワイン愛好家から支持を集めています。

南オーストラリア州は、大自然に包まれた清らかな環境で育まれたプレミアム品質の食品や飲料を生産・輸出する州として世界的に広く知られています。また。同州には南半球最大級の世界トップレベルの農業研究拠点が集積しており、安定した農業・穀物生産地帯に支えられた、高品質な原材料の供給を担う主要生産州として知られています。

南オーストラリア州は、フードテックや水産養殖、環境再生型農業分野における先端的な研究やイノベーションにおいても国内をリードしており、年間の再生エネルギー生産量において世界トップクラスに位置付けられています。厳格なバイオセキュリティに関する制度的枠組みと世界トップレベルの追跡システムにより、消費者や投資家は、南オーストラリア州産製品の品質と健全性に揺るぎない信頼を寄せることができます。南オーストラリア州のワインや食品は、プレミアム基準の指標となり、その真正性やイノベーション、卓越性により世界的な信頼を得ています。

【南オーストラリア州政府日本事務所】

公式ウェブサイト：https://southaustraliatokyo.jp

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