初来日30年記念、歴史的名盤アートワークを“着る”GREEN DAY『DOOKIE』公式ジップジャケット登場。
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、米国パンク・ロック・バンド、GREEN DAYの公式ジップジャケットの予約受付を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347453/images/bodyimage1】
【商品概要・特徴】
このジップジャケットは、その『DOOKIE』のアートワークで描かれたカオスでポップな世界観をジャケット全面に細部にまでわたって表現されており、インパクト抜群のオールオーバープリントが施され、胸元にはバンドのロゴが刺繍で入れられています。
音楽をファッションとしてストリートに落とし込むことで、ライブやフェスだけではなく、日常で「音楽を着る」という感覚をダイレクトに楽しむことができ、ファンならば手に入れておきたい一着です。
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【商品詳細】
■ GREEN DAY - Dookie All Over Print
価格: 12,980円（税込）
デザイン：Dookie All Over Print（フロント＆バックプリント）
カラー：ブラウン
素材：コットン60％、ポリエステル40％（260GSM）
スタイル：ユニセックス
仕様：長袖、フルジップ、ファンネルネック
【販売サイト（商品ページ）】
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/products/2604357370
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。
アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
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