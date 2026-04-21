「やよい軒」公式アプリ限定STARTダッシュキャンペーン第2弾『スタンプ2倍キャンペーン』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて2026年3月末現在376店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび日本国内の「やよい軒」では、やよい軒公式アプリ限定で現在実施中のおうちでもスタンプがゲットできる『ガチャdeスタンプ』に引き続き、4月22日(水)からは、第2弾としてミニゲームで貰えるスタンプが2倍になるキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン概要

店舗へご来店時に食券に記載されているラッキーナンバーを、やよい軒公式アプリに入力してミニゲームに参加することで貰えるスタンプが、期間中2倍となります。

・実施期間

2026.4.22(水)～5.7(木)

■ミニゲームのご紹介

ミニゲームに参加してスタンプをためると、お得なクーポンをゲットできます。ミニゲームはその日の気分に合わせて2つのゲームからお選びいただけます。どちらのゲームでも、必ずスタンプがもらえますのでぜひご参加ください。

▼『1位を当ててスタンプゲット！』

やよい4姉妹を中心に6種類のキャラクターがかけっこで、競争し順位に応じてスタンプを獲得できるゲームです。1位を的中すると一度に最大10個のスタンプを獲得でき、大量スタンプを狙いたい方におすすめです。

▼『おかずシャッフルdeスタンプゲット！』

やよい軒の人気定食メニューの絵柄がシャッフルされ、定食の絵柄が揃うと「当たり！」となります。最大5個のスタンプ獲得でき、コツコツ貯めたい方におすすめです。

◼️現在獲得できるクーポン

スタンプを貯めていくことで、こちらのお得なクーポンをゲットすることが出来ます。

※スタンプで引き換えられるクーポンは変更になる場合がございます。

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

やよい軒お客様センター

https://www.yayoiken.com/contact/

電話対応時間 10:00～17:30

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

アプリのダウンロードはこちらから