【東京大学・安田講堂】TEDxUTokyo 2026に「伸びる紙椅子」を提供。わずかな隙間に収まるサイズから、最大9人掛けのベンチへ変身！

CAGUUU株式会社

この度、家具ブランド「CAGUUU（カグー）」を展開するCAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、2026年4月19日（日）に東京大学本郷キャンパスで開催される、昨年度約400人の来場者を動員した、日本最大級の大学生主導イベント「TEDxUTokyo 2026 “アナログ”」の「Off-Stage」において、同社の「クラフト紙家具シリーズ」の製品提供を実施いたします。

※「Off-Stage」はメイントークセッションに加え、スピーカーと参加者がアイデアを共有し合う空間として設けられた、さらなる"Ideas"を生み出す場所です。

・クラフト紙家具シリーズ：https://caguuu.com/pages/craft-paper-series(https://caguuu.com/pages/craft-paper-series)

■背景

今回のテーマ「アナログ」は、単なる懐古趣味ではなく、「世界は連続している」という事実に立ち返る試みです。効率化のために切り分けられた現代社会で見失われがちな「繋がり」の再発見を目指しています。

紙は本来、軽く脆く、使い捨てられる素材です。しかしCAGUUUのクラフト紙家具は、ハニカム構造によって高い強度を実現し、その常識を覆しました。アコーディオンのように連続して伸びる構造は、形を自在に変えながら人と人との距離を自然に縮め、まさに「アナログな繋がり」を体現します。

デジタルのような「0か1か」ではない、無段階の変化が、バラバラに存在する参加者（点）を一続きの椅子（線）がつなぐことで、自然な対話が生まれる場を創出しました。

■イベント概要：TEDxUTokyo2026"アナログ"

・開催日時：2026年4月19日（日）10:10 - 19:00

・場所 ：東京大学本郷キャンパス 安田講堂・工学部2号館

・公式サイト：https://events.tedxutokyo.com/main2026/(https://events.tedxutokyo.com/main2026/)

【TEDxUTokyoについて】

TEDの “Ideas Change Everything” の精神のもと、世界150か国以上で発足しているコミュニティです。“x”には独立した運営という意味が込められ、正式なライセンスを取得しながらも、人選や運営などは学生たちの手によって独自に行われます。

■当日風景

設置された「紙の椅子」に対し、来場者から大きな関心が寄せられました。多くの参加者が足を止め、実際に表面を撫でて紙の質感を確認したり、座り心地を確かめたりする姿が見られました。

■クラフト紙家具シリーズ

「以前SNSで見かけて気になっていた」という声が多く、アコーディオンのように伸びたスツールに、初対面の参加者同士が肩を並べて座る光景が印象的でした。紙製とは思えないその堅牢さに驚きの声が上がり、会場では、「身体的な体験」を通じた対話が自然に生まれていました。会場の雰囲気に合わせて選ばれた多彩なカラーバリエーション。その独創的なフォルムは、歴史ある安田講堂の空間をよりモダンでおしゃれに彩り、来場者のフォトスポットとしても人気を集めました。

フジテレビ「ぽかぽか」で話題の便利グッズとして過去に紹介されたクラフト紙家具シリーズは従来の家具＝重くて持ち運びが不便というイメージがある中、おしゃれでありながら、持ち運びやすさを実現した家具シリーズです。

【今回の設置製品】Kraft Paper アコーディオン型ロングスツール 他

- 特徴：収納時は「本」のサイズ。引き出せば最大9人まで座れるベンチへ

アコーディオン構造により、収納時は厚さ約8cmから（※）と「本」ほどのサイズまでコンパクトに。使用シーンに合わせて引き伸ばすことで、3人、6人、最大9人と、その場の人数に合わせた座席を瞬時に創出。空間に合わせた柔軟なレイアウトを可能にします。

※製品の種類により収納時の厚さは異なります。

- 機能：紙の常識を覆す、1,800kgの耐荷重

特殊加工のクラフト紙を採用し、紙製とは思えない最大1,800kg（※）の耐荷重を実現し、見た目を裏切る圧倒的な堅牢性が特徴です。

※耐荷重はサイズ・形状によって異なります。

【活用シーン】

- 商品詳細：https://caguuu.com/products/sbz0009(https://caguuu.com/products/sbz0009)- 普段使い：寝室・リビングでの常設や、来客用の予備椅子として。- ビジネス：受付、エントランスや商談スペースなど、場所を選ばず馴染むデザイン。- その他：ディスプレイ台や簡易デスクなど、アイデア次第で用途が広がります。

■蔦屋家電＋にて展示中！

今回提供したKraft Paper 折りたたみクラフト紙ラウンドスツールや

Kraft Paper アコーディオン型ロングスツール（3人掛け）は、期間限定で「蔦屋家電＋」に展示中です。実物の質感や座り心地を会場でご体感いただけます。また、展示開始を記念し、店頭およびECサイトで利用可能な「10％OFFキャンペーン」も実施しております。

開催期間：2026年2月27日（金）～4月27日（月）

開催場所：蔦屋家電＋（二子玉川 蔦屋家電 1階）

東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ SC テラスマーケット

営業時間：10時～20時

展示商品特設ページ：https://caguuu.com/collections/futakotamagawa(https://caguuu.com/collections/futakotamagawa)

■CAGUUUについて

CAGUUUは、「欲しい家具に、迷わず出会える」体験を提供するインテリアブランドです。私たちは、家具のあり方を構造から再設計することで、限られた人のものだった「上質な家具」を、誰もが手に取れる身近な選択肢へと進化させました。「高級家具の民主化」を掲げ、優れたデザイン、品質、納得の価格。その黄金バランスを叶える新しい家具の選択肢を追求しています。家具を単なる「消費」ではなく住環境の質を高め続ける「資産」として定義し、選ぶときの納得も、その先の暮らしの安心も。迷いのない「出会い」を支え、長く使い続けられる唯一無二の価値を提供し続けます。

■ブランドアンバサダーについて

プロサッカー選手・投資家として知られる本田圭佑氏に、CAGUUUの理念および挑戦への共感から、出資・ブランドアンバサダーへの就任をいただきました。本田氏とともに、既成概念にとらわれない家具のあり方を追求し、より多くの人々へ「快適で自由な暮らし」を提案してまいります。

・CAGUUUについて：https://caguuu.com/pages/about-caguuu(https://caguuu.com/pages/about-caguuu)

・製品のこだわりについて：https://caguuu.com/pages/product-specifications(https://caguuu.com/pages/product-specifications)

■CAGUUUについて

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

公式サイト ：https://caguuu.com/

メールアドレス：contact@caguuu.com

電話番号 ：03-4446-2632

【CAGUUU 公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/caguuu_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@caguuu_official

X：https://x.com/caguuu_official

YouTube：https://www.youtube.com/@CAGUUU_official

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