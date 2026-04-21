新作約30作品一挙公開！コメディからサスペンスまで、あなたの“見たい”が必ず見つかる新作ラインナップを配信中

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ(C)2026 FANYStudio

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（以下、dSNL）は、映像事業ブランド「FANYStudio」において、2025年9月に配信開始したものから近日公開予定のものまで、縦型ショートドラマ約30本を一挙公開いたします。

dSNLは、吉本興業や各放送局、外部クリエイターとの強力なパートナーシップにより、これまでにないスピード感で作品ラインナップを拡充しています。現在、自社アプリ「FANY :D」では、視聴者を飽きさせない「新作の連続投入」により、圧倒的なエンターテインメント体験を提供しています。

■ 息つく暇もない「新作30連発」--圧倒的なジャンルの幅

今回の新作ラッシュでは、日常の喜怒哀楽を切り取ったコメディから、スリリングなサスペンス、既存のドラマの枠を超えた多彩なジャンルが次々と登場します。1話数分のショートドラマだからこそ実現できる、次から次へと新しい世界に没入する「連続した衝撃」をお届けします。

■ 背景と今後の展望

新作ラインナップの特長：- 怒涛のリリーススピード: 2025年秋から現在にかけて、30作品近い新作を市場に投入。常に「新しい出会い」があるプラットフォームへ。- 全方位のストーリー展開: 誰もが笑えるエンタメ作から、世界市場をターゲットにしたエッジの効いた作品まで、網羅的なラインナップを構築。- グローバルへの波及: 日本国内のみならず、海外プラットフォームへの展開も加速しており、日本のショートドラマが世界を席巻し始めています。

現在、スマートフォン視聴に特化した縦型ショートドラマ市場は世界的に急成長を遂げています。dSNLは、NTTドコモの基盤と吉本興業のクリエイティブ力を融合させ、この成長市場に圧倒的な供給量とクオリティで応えています。

今後はこの「連続リリース」の勢いをさらに加速させ、AIGC活用による表現領域の拡大と合わせ、東京から世界へ向けて革新的なエンターテインメントを絶え間なく発信し続けてまいります。

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■FANY :D概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130377/table/265_1_e9f4fa3b72ff4d9f490f5023f179c8f3.jpg?v=202604211251 ]

「FANY :D」は「人間の欲望を解放するショートドラマアプリ」をコンセプトに、1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴頂きその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリ。

【Web・SNS】

公式サイト：https://fany-d.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@FANY_Drama

Tiktok：https://www.tiktok.com/@fany__d

Instagram：https://www.instagram.com/fany.drama/

X：https://x.com/FANY_Drama

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/