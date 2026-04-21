HRBrain、人材プロフィール数が100万人を突破。100万人規模のデータ基盤を武器に、人的資本経営を牽引

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）が提供するクラウドサービス「HRBrain」シリーズにおいて、プラットフォームに蓄積された人材プロフィール数が100万人（※）を突破いたしました。

（※「HRBrain」シリーズ各プロダクトにおける管理・支援対象人数の合算。2026年4月時点）

100万人突破の背景～管理から「戦略的活用」へのシフト～

当社は2016年の創業以来、人事評価、タレントマネジメント、組織診断サーベイ、労務管理、採用ソリューションと、人事・組織課題を包括的に解決するプロダクトを提供してまいりました。

昨今、深刻な労働人口不足を背景に、従業員一人ひとりのパフォーマンス最大化は企業の最優先事項となっています。こうした中、単なる「人事事務の効率化」に留まらず、蓄積されたデータを戦略的な配置や育成に活かす「人的資本経営」の実践が進んだ結果、このたび100万人を超える方々のキャリアと組織を支援する規模へと成長いたしました。

100万人のデータが持つ社会的意義

100万人という膨大な人材データが「HRBrain」上に蓄積されている事実は、多くの日本企業が従業員のスキルやキャリアに真摯に向き合い始めた「兆し」であると確信しています。 この100万人の「働くデータ」は、個人のキャリアアップを支える指針となると同時に、組織全体の課題を科学的に解決するための強力な武器となります。私たちは、この膨大な人材データ基盤を背景に、個々の可能性を解き放つソリューションを提供し続けます。

今後の展望～日本の「働く」をさらにアップデートする～

100万人の到達は一つの通過点に過ぎません。当社は今後も、テクノロジーの力で「働く」を可視化し、日本企業の競争力を高めるインフラとして、さらなるサービス拡大と価値提供に努めてまいります。

HRBrainについて

HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

HRBrain 会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5階

代表取締役CEO：堀 浩輝

設立：2016年3月1日

コーポレートサイト：https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media

人的資本TIMES ：https://note.com/human_capital/