仙台市ふるさと納税の新たな返礼品にオリジナルのトイレットペーパーが登場！

仙台市せんだい リサイクル 伊達な巻物

仙台市ふるさと納税の新たな返礼品として、仙台市内で回収した古紙を主な原料としたトイレットペーパー「せんだい リサイクル 伊達な巻物」の提供を開始します。

日常生活での実用性が高い本返礼品を、オリジナルの名称やパッケージで展開することにより、寄付者の皆さまへ仙台市の資源循環の取り組みを広く発信するとともに、本市への寄付額の増加を図ります。

概要

- 寄付の受付開始日時

4月21日（火）9:00より順次受け付け開始

- 返礼品の概要

(1)返礼品名：「せんだい リサイクル 伊達な巻物」

(2)内容量：シングル96ロールまたはダブル96ロール

(3)寄付額：12,000円から

(4)返礼品提供事業者：合資会社 高清商会

※製造は上山製紙株式会社「しろくま トイレットペーパー」の製紙リサイクルシステムを活用

返礼品お届けイメージ- 寄付の方法

各種ふるさと納税ポータルサイト（楽天ふるさと納税、ふるさとチョイスなど）または「仙台ふるさと応援寄附申込書」でお申し込みください。

※詳しくは仙台ふるさと応援寄附のホームページ(https://www.city.sendai.jp/zaiseikikaku-somu/shise/zaise/zaimu/zaise/sendaishi/oenkifu/index.html)をご確認ください

※仙台市内に住所がある方へは返礼品の提供ができません

問い合わせ先

仙台市役所 財政局財政企画課

電話：022-214-8111

Email：zai003005@city.sendai.jp