【北海道限定】「バニラ広がる カスタードシュー」が期間限定で100円(※1)！人気の定番スイーツが今だけ60円引き！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、人気の定番スイーツ「バニラ広がる カスタードシュー」が100円（税込108円）になる特別セールを、「北海道限定」で4月24日（金）から4月30日（木）までの7日間限定で開催します。通常価格よりも60円引きになり、お得に買える7日間です。

「バニラ広がる カスタードシュー」のカスタードクリームはバニラビーンズを鞘（さや）ごとすりつぶしたバニラペーストを使用することで香りを引き立たせ、濃縮ミルクを加えてコクをプラスすることで、また食べたくなる味わいに仕上げました。シュー皮は香ばしく焼き上げ、歯切れと口どけを楽しんでいただけます。北海道の皆さまにおいしいスイーツをお届けすることで、日常のひとときにちょっとした幸せを感じていただければと願っております。セブン‐イレブンのこだわりが詰まったスイーツを、ぜひこの機会にお楽しみください。

※1 税抜価格

100円（税込108円）セール概要

対象商品：バニラ広がる カスタードシュー

割引内容：

セブン‐イレブン標準価格160円（税込172.80円）→特別価格100円（税込108円）60円お得に！

実施期間：2026年4月24日（金）～4月30日（木）の7日間

実施店舗：北海道内のセブン‐イレブン店舗

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※値引きはセール期間中に限ります。

※他の値引販促（例：新店値引など）がある場合、値引き額が大きいものが適用されます。

※クーポンとの併用は可能です。

※セブンミールサービスでご注文いただいた商品は対象です。

商品概要

■バニラ広がる カスタードシュー

セール価格：100円（税込108円）

※通常価格：160円（税込172.80円）

発売日：発売中

販売エリア：全国（東京都・神奈川県を除く）

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。