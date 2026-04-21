『ロジカイギと学ぶ棚卸の基本と実務ポイント』資料を無料公開

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、資料『ロジカイギと学ぶ棚卸の基本と実務ポイント』を作成し、無料公開しましたのでお知らせいたします。

『ロジカイギと学ぶ棚卸の基本と実務ポイント』

本資料は、2026年2月26日に開催したオンラインセミナー『ロジカイギと学ぶ！棚卸入門』の内容をもとに、棚卸の基本と現場改善のポイントを整理したものです。

棚卸の基礎知識や在庫差異が発生する原因、精度向上のための具体的な取り組みに加え、クラウドWMSを活用した棚卸業務の効率化・高度化のポイントについても解説しています。

以下のフォームに必要情報をご入力いただくと、無料でダウンロードいただけます。

ダウンロードフォーム ： https://www.logizard-zero.com/whitepaper-download/tanaoroshi01.html

棚卸に課題のある物流担当者・倉庫管理者の方におすすめ！

棚卸業務の精度向上や効率化に課題を感じている物流担当者・倉庫管理者の方におすすめです。

本資料では、棚卸の基本から現場改善の具体策、さらにシステム活用による業務高度化までをわかりやすく解説しています。

目次

・はじめに

・棚卸とは・棚卸の種類

・棚卸が重要な理由

・在庫差異が発生する主な原因

・在庫精度の改善へ向けて

・WMSによる棚卸の進化

・棚卸に関するQ&A

・まとめ

・付録：現場を確認！棚卸チェックリスト

・ロジカイギYouTubeチャンネルのご紹介

・システムでの棚卸なら「ロジザードZERO」

ロジザードのお役立ち資料・ホワイトペーパー 一覧

物流業務に課題を感じている方には、こちらの資料もおすすめです。

WMSとは？導入メリットと選定ポイントについて解説

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倉庫内の業務効率化に繋がる物流データの活用ステップとは

https://www.logizard-zero.com/whitepaper-download/data01.html

その他の資料は下記ページよりご覧ください。

一覧ページ ： https://www.logizard-zero.com/whitepaper-download/

ロジカイギ

ロジカイギは、物流業界で活躍する3人のコンサルタントがコアな情報を発信するプロジェクトです。メンバーは、リンクスの小橋氏、トランスフィードの長井氏、トークロアの伊藤氏で構成され、「物流をもっと楽しく、わかりやすく。」をコンセプトにYouTubeや講演を中心に活動中です。収録動画数は390本以上、物流コンサルタントとしては最大となる10,000人以上のチャンネル登録者数を誇る、物流関係者必見のYouTubeチャンネルです。

ロジカイギへのお問い合わせ ： https://logikaigi.com/

ロジカイギのYouTubeチャンネル ： https://www.youtube.com/@logikaigi

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/