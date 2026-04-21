【導入事例】日本ワムネット、首都圏の各都県における加入者数1位の生活協同組合を中心とした組織、コープデリ生活協同組合連合会様のGigaCC導入事例を公開

日本ワムネット株式会社

「安心・安全なデータ共有と管理」の実現を通じて企業間DXを推進する、純国産ファイル転送・共有サービス「GigaCC」の提供を行う日本ワムネット株式会社（東京都中央区、社長：長谷川 浩司、以下日本ワムネット）は、コープデリ生活協同組合連合会（以下、コープデリ連合会）様における、同サービス導入事例を公開しました。

コープデリ連合会は組合員・消費者への最大貢献をめざして、食とくらしに関するサービスを提供する関東、信越の６生協が加入する生協の連合会です。

■導入の背景

取引先に向けた支払い通知や請求書、明細、手数料計算書などの共有業務にGigaCCを活用

■GigaCCを選んだ理由

・既存の業務フロー、運用を大きく変えずに移行可能であったこと

・利用拡大における管理、コスト負荷の増大を抑えることができたこと

・専用ソフトウェアを使用せず、各種操作や設定作業がブラウザベースで完結できること

■効果

・取引先各社との定期的な帳票データの連携に「簡易EDI」として活用できたこと

・電子化、システム化により、紙ベースの帳票のやり取りを98％削減できたこと

・取引先を含む利用者からの問合せも少なく、トラブルフリーな運用を実現できたこと

導入事例インタビューの詳細はこちら

URL：https://www.gigaccsecure.jp/case/コープデリ生活協同組合連合会/(https://www.gigaccsecure.jp/case/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%AA%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A/)

日本ワムネットでは、お客様がより安全かつ効率的にファイル共有と企業間コラボレーションを進められるよう、今後もサービスのさらなる品質向上に積極的に取り組んで参ります。

■GigaCCについて

GigaCCは、2002年の発売以来20年以上の実績を持ち、企業間でのファイル送受信、共有を安全・確実に行うことができるツールとして、製造・金融・サービス・流通・メディアなどの上場企業や大企業を含む、多くの法人・自治体などで採用されています。

URL：https://www.gigaccsecure.jp/

■日本ワムネットについて

日本ワムネットは、大容量データを安全に伝送・共有・保管する企業向けオンラインストレージソリューション、ネットワークシステムの開発や販売事業、オフィス環境からモバイル環境に至るビジネスをよりセキュア・スマートに行えるパッケージの提案を行っています。

URL：https://www.wamnet.jp

■お問合せ

【一般の方からのお問合せ】

日本ワムネット株式会社 ソリューション営業部

TEL：03-5117-2150 FAX：03-5117-2155

Email：japan.sales@wamnet.jp

以上

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