【『女性自身』４月21日（火）発売】元宝塚歌劇団星組トップスター礼真琴さんが3pグラビアで本誌初登場！

株式会社光文社

昨年夏まで宝塚歌劇団で星組トップスターを務め、退団後初の主演舞台『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』にてベティーブープ(TM)を演じる礼真琴さん。そんな礼さんが4月21日（火）発売の『女性自身』に初登場！ 誌面から先行カットを公開します。

光文社/女性自身 写真◎花村克彦

撮影では色々なポーズに挑戦してくれた礼真琴さん。クッションをぎゅっと抱きしめたり、真っ赤なハートのキャンディーをおいしそうにほおばり「甘～い！」とご満悦な様子。まさにベティーちゃんのような、キュートな笑みを浮かべて撮影は大盛り上がり！

インタビューでは、約16年ものあいだ男役を演じてきた礼さんならではの“演技の悩み”や、尊敬する先輩である柚希礼音さんとの共演に対する熱い想いなどを掲載。ぜひ本誌をチェックしてください！

クレジット

光文社/女性自身 写真◎花村克彦

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●雑誌情報

「女性自身」5月5日号表紙(C)光文社/女性自身

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：530円 (税込み/5月5日号)

公式サイト https://jisin.jp/