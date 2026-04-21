ベーシック、問い合わせ対応を自動化するAIチャットボット「askrun」β版を提供開始

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山勝、以下「当社」）は、問い合わせ対応を自動化するAIチャットボットサービス「askrun（アスクラン）」β版の提供を開始しました。

「askrun」は、「導入の手間なく、確実に問い合わせ数を減らす」をコンセプトに開発したサービスです。ナレッジをアップロードするだけでAIが問い合わせに自動応答。専門知識不要で、月額0円からご利用いただけます。

また、本プロダクトは、当社が掲げる「run suite構想」（リンク(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000662.000006585.html)）の第1弾となるサービスです。高品質・低価格・短期導入を両立したプロダクト群を連続的に展開していく構想のもと、問い合わせ対応領域から取り組みを開始します。

サービスサイト：https://b-ask.run/home

■ 背景

当社はformrunの運営を通じて、問い合わせ対応の工数が事業成長のボトルネックになる構造を自ら経験してきました。ユーザー規模の拡大とともに問い合わせ件数は増加し続けるなか、人員を増やすことなく対応工数を削減する方法を模索してきました。

その過程で多くのチャットボットを検討する中で、世の中に提供されているチャットボットの選択肢は二極化していると認識しました。

- 低価格帯のツール：シナリオ構築やメンテナンスに工数がかかる上に、期待した効果が出ない- 高価格帯のツール：初期費用やツール利用費用が高く、導入ハードルが高い

問い合わせ対応の現場で求められているのは、導入や運用に手間がかからず、低コストで成果を得られる”実用的なツール”です。既存の選択肢では、こうしたニーズを満たせなかったことから、自ら開発に踏み切り、「導入の手間なく、確実に問い合わせ数を減らす」をコンセプトにaskrunの提供を開始しました。

■ askrunの概要と特徴

askrunは、企業が持つナレッジやヘルプページをアップロードするだけで、AIが問い合わせに自動で応答するAIチャットボットサービスです。従来のシナリオ形式のチャットボットで必要だったルール設計やシナリオ構築は不要で、専門知識がなくても、すぐに問い合わせ対応を自動化できます。

RAG（検索拡張生成）技術により高品質な回答を実現しながら、月額0円から利用可能。「高くて手が出ない」「安いが成果に繋がらない」という二極化の課題に応えるサービスです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/669_1_9ff5ee65f3e1a26e0591647a9f1082c5.jpg?v=202604211251 ]

さらに、FAQサジェスト、フォーム内サジェスト、ヘルプページの更新自動取り込み、FAQサイト構築など、問い合わせ対応に必要な機能をワンストップで提供します。カスタマーサポートだけでなく、社内ナレッジの検索・活用や、業務上の意思決定支援としても活用可能です。

■ 自社事例

当社でのaskrun先行運用においては、下記の通り大幅な工数削減を実現しております。

事例1：formrun カスタマーサポートチーム

1日200件以上の「使い方」に関する問い合わせをaskrunが自動対応。

事例2：formrun 新規導入支援チーム

返信文の作成をAIが代行し、導入支援業務の対応時間を大幅に短縮。

■ セミナーのご案内

askrunの詳細な機能紹介や活用事例については、下記セミナーにてご紹介いたします。ご関心のある方は、ぜひご参加ください。

■ 株式会社ベーシックについて

- セミナータイトル: シナリオ設計不要で問い合わせ工数を大幅削減！無料から始めるAIチャットボット「askrun」のご紹介- 日時: 4/28（火）- 申込URL: https://form.run/home/seminar/formrun-askrun-release

株式会社ベーシックは、「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げる『AIワークフローカンパニー』です。「workrun」「ferret One」「formrun」のプロダクトを中心に、企業の業務プロセスを再設計し、人とAIが協働する新しい働き方を支援しています。

・workrun(https://b-work.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260413_000000662)：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One(https://ferret-one.com/)：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun(https://form.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260413_000000662)：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW(https://b-aibow.com/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260413_000000662)：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール

今回、提供を開始する『askrun』の詳細はこちら

URL：https://b-ask.run/home

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・顧客接点DX事業

URL：https://basicinc.jp/