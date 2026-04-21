アニメ制作DXのCrestLab、アジア最大級のイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展
アニメ制作DXを推進する株式会社CrestLab（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂東 裕太）は、2026年5月に開催される、持続可能な都市の未来を構想するアジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展することをお知らせいたします。
当社ブースでは、生成AIを活用したアニメ制作支援システム「ANICRA」のデモンストレーションを実施し、アニメ制作に携わる方々の創作を支える新たな選択肢として、持続可能な制作環境のあり方を世界へ向けて発信します。
SusHi Tech Tokyo 2026について
「Sustainable High City Tech Tokyo（SusHi Tech Tokyo）」は、持続可能な都市の未来をHigh Technologyで実現することを目指し、世界中からスタートアップ、投資家、大企業、行政関係者が東京に集結する、アジア最大級のテックイベントです。世界の都市課題を解決するイノベーションを創出する場として、多様なプレーヤーが交流し、新たなアクションを生み出します。
公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
出展概要
- イベント名： SusHi Tech Tokyo 2026
- 開催日程： ビジネスデー 2026年4月27日（月）、28日（火）／パブリックデー 2026年4月29日（水・祝）※当社は28日（火）のみ出展
- 会場： 東京ビッグサイト
- ブース位置： C-805
- 展示内容： 「ANICRA」のデモンストレーション、アニメ制作DXの事例紹介、個別相談
出展の背景と目的
日本のアニメーションは、今やグローバルな文化資産として世界中の人々を魅了しています。しかし、その制作現場は「深刻な人材不足」「長時間労働」「海外委託への過度な依存」といった、産業の存続に関わる構造的な課題に直面しています。
当社は、この課題を「持続可能な都市・産業」における重要なテーマと捉え、AI技術を用いた制作インフラ「ANICRA」の社会実装を進めています。
今回のSusHi Tech Tokyoへの出展を通じて、国内外の投資家やパートナー候補、自治体関係者に対し、日本のクリエイティブ産業を支える最先端のソリューションを提示し、グローバルな事業展開と共創の加速を目指します。
ANICRAの特徴
- 動画・仕上等の工程をAIで支援し、制作の効率化と負荷軽減を実現
ANICRAは、アニメ制作の動画や仕上工程をAIでサポートすることで、工程全体にゆとりを生み出し、作品のクオリティをさらに高めるための時間と余力を創出します。
- プロダクション連携を通じた実制作環境への適応性の高さ
実制作環境での評価・改善を通じて、2値化を維持した動画仕上の実現等、現場にフィットする仕様設計・導入支援体制を構築します。
利用料金・お申込方法
ANICRAの導入やトライアルをご検討のアニメスタジオ様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
導入のご相談から運用サポートまで、現場の課題に合わせて柔軟にご提案いたします。
詳細は、CrestLabコーポレートサイトのお問い合わせページよりご連絡をお願いいたします。
https://crestlab-inc.com
株式会社CrestLab 会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/166859/table/11_1_aaf3ee1508004b494c5bfbe38f2bf39d.jpg?v=202604211251 ]