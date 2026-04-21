アニメ制作DXのCrestLab、アジア最大級のイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展

株式会社CrestLab

アニメ制作DXを推進する株式会社CrestLab（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂東 裕太）は、2026年5月に開催される、持続可能な都市の未来を構想するアジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展することをお知らせいたします。

当社ブースでは、生成AIを活用したアニメ制作支援システム「ANICRA」のデモンストレーションを実施し、アニメ制作に携わる方々の創作を支える新たな選択肢として、持続可能な制作環境のあり方を世界へ向けて発信します。

SusHi Tech Tokyo 2026について

「Sustainable High City Tech Tokyo（SusHi Tech Tokyo）」は、持続可能な都市の未来をHigh Technologyで実現することを目指し、世界中からスタートアップ、投資家、大企業、行政関係者が東京に集結する、アジア最大級のテックイベントです。世界の都市課題を解決するイノベーションを創出する場として、多様なプレーヤーが交流し、新たなアクションを生み出します。

公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

出展概要

出展の背景と目的

- イベント名： SusHi Tech Tokyo 2026- 開催日程： ビジネスデー 2026年4月27日（月）、28日（火）／パブリックデー 2026年4月29日（水・祝）※当社は28日（火）のみ出展- 会場： 東京ビッグサイト- ブース位置： C-805- 展示内容： 「ANICRA」のデモンストレーション、アニメ制作DXの事例紹介、個別相談

日本のアニメーションは、今やグローバルな文化資産として世界中の人々を魅了しています。しかし、その制作現場は「深刻な人材不足」「長時間労働」「海外委託への過度な依存」といった、産業の存続に関わる構造的な課題に直面しています。

当社は、この課題を「持続可能な都市・産業」における重要なテーマと捉え、AI技術を用いた制作インフラ「ANICRA」の社会実装を進めています。

今回のSusHi Tech Tokyoへの出展を通じて、国内外の投資家やパートナー候補、自治体関係者に対し、日本のクリエイティブ産業を支える最先端のソリューションを提示し、グローバルな事業展開と共創の加速を目指します。

ANICRAの特徴

利用料金・お申込方法

- 動画・仕上等の工程をAIで支援し、制作の効率化と負荷軽減を実現ANICRAは、アニメ制作の動画や仕上工程をAIでサポートすることで、工程全体にゆとりを生み出し、作品のクオリティをさらに高めるための時間と余力を創出します。- プロダクション連携を通じた実制作環境への適応性の高さ実制作環境での評価・改善を通じて、2値化を維持した動画仕上の実現等、現場にフィットする仕様設計・導入支援体制を構築します。

ANICRAの導入やトライアルをご検討のアニメスタジオ様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

導入のご相談から運用サポートまで、現場の課題に合わせて柔軟にご提案いたします。

詳細は、CrestLabコーポレートサイトのお問い合わせページよりご連絡をお願いいたします。

https://crestlab-inc.com

株式会社CrestLab 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166859/table/11_1_aaf3ee1508004b494c5bfbe38f2bf39d.jpg?v=202604211251 ]