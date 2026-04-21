世界No.1 PPCエキスパートの著書を日本語翻訳--アユダンテ、『Inside Google Ads オーディエンス ターゲティングのすべて』をAmazon Kindleにてリリース

アユダンテ株式会社

報道関係各位



アユダンテ株式会社(2026年4月21日)

アユダンテ株式会社（東京都千代田区、以下アユダンテ）は、2026年「世界で最も影響力のあるPPCエキスパートTop50」第1位に選出された*Google広告コーチ・Jyll Saskin Gales氏による初の著書『Inside Google Ads: Everything You Need to Know About Audience Targeting』を日本語に翻訳し、2026年4月21日よりAmazon Kindleにてリリースします。

*出典：The Top 50 Most Influential PPC Experts of 2026(https://www.ppcsurvey.com/top-50-most-influential-ppc-experts-2026)（PPC Survey、1,306名のPPCプロフェッショナルによる投票）

背景ーなぜ、いま海外の知見に学ぶのか

デジタル広告の情報環境は成熟が進み、プラットフォームの公式ヘルプから実践者によるSNS・ブログ・書籍まで、日本語で得られる情報は豊富にあります。



しかしその一方で、グローバルの実践者コミュニティではまた違った知見が広がっているのも事実です。新しい機能のローンチが早いのはもちろんのこと、日本ではあまり語られることがないようなトピックや議論もあります。そうした知見を日本の広告実践者に届けたいと考え、私たちアユダンテの広告チームは翻訳プロジェクトを立ち上げました。

書籍について

タイトル：Inside Google Ads オーディエンス ターゲティングのすべて

著者：Jyll Saskin Gales（ジル・サスキン・ゲールズ）

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXG1MSMQ

発行年月日：2026年4月21日

概要：世界No.1 PPCエキスパートの著者がGoogle 広告の”オーディエンス戦略”に特化して解説する実践ガイド。

翻訳：寳 洋平、Dario Zannoni、釜 周平

表紙デザイン：村松 澪



目次：

第1章 オーディエンス ターゲティングとは何か？

第2章 Google 広告で利用できるオーディエンス ターゲティングの種類

第3章 Google 広告キャンペーンでオーディエンスを活用する方法

第4章 オーディエンスはどのように連携するか

第5章 効果的なオーディエンス戦略の構築方法

第6章 プライバシー、Cookie、業界の変化

著者プロフィール

Jyll Saskin Gales（ジル・サスキン・ゲールズ）

Google広告のコーチ、コンサルタント、教育者として、スタートアップからフォーチュン100企業まで幅広く支援。ハーバード・ビジネス・スクールMBA取得後、Googleで6年間、大手グローバル企業向けの広告効果最大化を担当。独立後は、あらゆる規模・業界の広告主のROI向上を実現してきました。

Google for Startups、ハーバード大学などでデジタルマーケティングを指導するほか、自身の講座「Inside Google Ads」「Google Ads for Beginners」を展開。ポッドキャスト「Inside Google Ads」は30か国以上でトップマーケティング番組にランクイン。LinkedInで2万人超のフォロワーを持ち、PPCsurvey「世界で最も影響力のあるPPCエキスパートTop50」で2026年第1位に選出されています。

今後の展開

アユダンテの広告チームは今後も、Jyll Saskin GalesをはじめグローバルのトップPPCマーケターの知見を日本語で紹介していく予定です。世界水準のデジタル広告の実践知を継続的に届けることで、日本のデジタル広告業界のさらなる発展に貢献してまいります。

会社名 アユダンテ株式会社 Ayudante, Inc.

所在地 東京都千代田区麹町2-2-4 麹町セントラルビル6F

URL https://ayudante.jp/

代表者 安川 洋

設立年月 2006年2月

資本金 1,100万円



事業内容

《コンサルティングサービス事業》

SEOなどのウェブマーケティング・コンサルティング

コンテンツ開発支援

Google マーケティングプラットフォーム製品の導入活用コンサルティング

運用型広告支援/コンサルティング

インターネット新規事業の企画・開発

《ソフトウェア開発事業》

Twitterクライアント 「つぶやきデスク 」( https://twdesk.com/)の企画・開発・運用

データビジュアライズツール「Quick DMP」(https://quickdmp.ayudante.jp/)の開発・運用



本件に対する問い合わせ

アユダンテ株式会社 TEL：03-3239-8441（担当：寳）