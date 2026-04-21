Taco Bell新作、「沼でぃっぷ」＆「アイスタコス」4/27から発売！

KOZOホールディングス株式会社

株式会社TBJが運営する「タコベル」は、2026年4月27日より、無限のカスタマイズが楽しめる新感覚ディップソース「沼でぃっぷ」を全国の店舗にて期間限定で販売いたします。また、同時にタコベル初となるひんやりスイーツ「アイスタコス」を、渋谷道玄坂店・お台場店の2店舗限定で展開いたします。

■ まるで“沼”のような没入感 「沼でぃっぷ」で無限アレンジを体験せよ

「気づいたら、手が止まらない」そんな中毒性抜群のディップ体験をコンセプトにしたのが、新登場の「沼でぃっぷ」です。既存のタコベルメニューと組み合わせることで、あなただけの「ベスト・ペアリング」が見つかる遊び心あふれる一品です。

選べる2つの“沼”の味わい

【チーズソース】ナチョチーズをベースに、ザクザクのチップスとタコベルオリジナルの「マイルドソース」をプラス。まろやかなチーズの風味をソースが引き立て、食欲をそそる味わいに仕上げています。

【チョコソース】濃厚なチョコソースに、とろけるモッツァレラチーズをトッピング。甘さの中にミルキーなコクが広がる、絶妙なバランスを実現しました。

通常の約6倍のボリュームで提供されるため、ソロでストイックに堪能するもよし、友人や家族とシェアして意外な組み合わせを発見するもよし。無限の可能性を秘めた「沼」に、ぜひ飛び込んでください。

■ タコベル初の挑戦！ “ひんやり×サクサク”の「アイスタコス」誕生

春夏シーズンに向け、タコベルの新たな顔となるスイーツ「アイスタコス」が一部店舗限定で登場します。

「アイスタコス」は、タコベルの象徴であるタコシェルと、冷たいアイスクリームを掛け合わせたブランド初の革新的スイーツです。タコシェル特有の軽やかなサクサク感と、口の中で溶け出すひんやりアイスのコントラストは、まさに未知の体験。

片手でスマートに楽しめる手軽さと、タコスとアイスが融合したインパクトのあるビジュアルは、SNS映え間違いなしの注目メニューです。

■ 商品概要

【沼でぃっぷ】

商品名：沼でぃっぷ（チーズソース、チョコソース）

価格：チーズソース税込800円

チョコソース税込900円

販売期間：2026年4月27日～

販売店舗：全店舗

【アイスタコス】

商品名：アイスタコス

価格：税込400円

販売期間：2026年4月27日～

販売店舗：道玄坂店、お台場店のみ

【今だけの特別な体験を、ぜひ店頭で】

「沼でぃっぷ」の無限の組み合わせと、「アイスタコス」の初体験--

どちらも、期間限定の今しか味わえないワクワクを詰め込みました。

週末のランチに、学校や仕事帰りのリフレッシュに、仲間と盛り上がるひと時に! ゴールデンウィーク直前の4月27日より、タコベル各店舗にて皆様のご来店をお待ちしております！

【TacoBell】

【全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード】

「タコベル」は、1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドです。注文を受けてから作られる「タコベル」のフレッシュなタコスやブリトーは瞬く間に人気を博し、タコスはアメリカ人にとって大人気の食べ物の一つとなりました。その人気はいまでも拡大し続けており、全米を中心に世界で7,000店舗以上を運営する世界でも有数のファストフードブランドとなっています。

【広がる！Taco Bell (タコベル) のおいしさ】

これまで、2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープンした後、都内ではアクアシティお台場店、神保町店、東京ドームシティ店、ミヤシタパーク店、中目黒店、有明ガーデン店等着実に店舗数を伸ばし、タコベルは日本国内で現在10店舗を展開中の他、数店舗が今後の出店を控えており、世界的にもますます高まりつつあるメキシコ料理人気の波に乗って、積極的に店舗展開を行ってまいります。

【株式会社TBJ】

▪本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

▪代表取締役社長：檜垣 周作

▪事業内容：メキシカン・ファストフードブランド「Taco Bell」の運営

▪公式URL : https://tacobell.jp/

Facebook : http://www.facebook.com/TacoBellJP

Instagram : @TacoBellJP http://www.instagram.com/tacobelljp

X : @TacoBellJP http://www.twitter.com/tacobelljp

【店舗一覧】

▪渋谷道玄坂店 東京都渋谷区道玄坂2-25-14 カネダイビル１F

▪アクアシティお台場店 東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場3階

▪神保町店 東京都千代田区神田神保町1-8-5 神田神保町レジデンス1F・2F

▪東京ドームシティ店 東京都文京区後楽1丁目3番61号 東京ドーム D22-A区

▪阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 北館フェスティブコート1F

▪ノースポート・モール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール3F

▪MIYASHITA PARK店 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK SOUTH3F

▪プレナ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張１F

▪中目黒店 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第１ビル １F

▪有明ガーデン店 東京都江東区有明2-1-8 2F

本件に関するお問い合わせ

▪担当：鈴木

▪Tel : 03-6311-8894 / Mail : tbj@tacobell.jp