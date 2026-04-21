【ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts】新総料理長 就任のお知らせ

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts (京都市北区、以下ROKU KYOTO)は、2026年4月1日付で、大畑 英司(おおはた えいじ)が、総料理長に就任しましたことをお知らせいたします。

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts 大畑 英司 総料理長

大畑は、30年以上にわたる豊富なキャリアを持ち、これまで数々のグローバルホテルブランドにおいて、要職を歴任してまいりました。今後は、卓越した技術と深い知見を活かし、ROKU KYOTOの料理部門のさらなる成長を目指しチームを牽引してまいります。

ROKU KYOTO総料理長就任にあたり、大畑は次のように述べております。

「このたび、ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsの総料理長として新たな道をスタートできますことを心から嬉しく思っております。日本の深い歴史と文化が根付く京都という土地と自然豊かな鷹峯の麓に位置する当ホテルにて、この土地ならではの食材や食文化を通して、お客様に安らぎを感じて頂けるような料理を提供してまいります。お客様はもとより、生産者やお取り引き先の皆様、そして共に働くチームメンバーへの感謝を胸に一皿を大切につくることができる、料理に真摯に向き合うチームづくりを目指してまいります。」

〈略歴〉

1994～2001年 ウエスティンホテル東京 レストラン

2001～2004年 ウエスティンホテルシドニー レストラン

副料理長（2003～2004年）

2005～2013年 マンダリンオリエンタル東京 レストラン

料理長（2007～2013年)

2014～2018年 アマン東京 総料理長

・開業時調理統括責任者

・フランスレストランガイドブック ゴ・エ・ミヨ ジャポン2018にて2トックを受賞

2018～2026年 ANAインターコンチネンタル石垣リゾート 総料理長

「ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts」概要

名称： ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts

開業日：2021年9月16日(木)

所在地：京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1

客室数：114室

料飲施設：

「TENJIN」オールデイダイニング

「TENJIN」ザ バー

「TENJIN」シェフズテーブル

スパ施設：THE ROKU SPA

外観レストラン「TENJIN」

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts について

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsは、ヒルトンのラグジュアリーブランド「LXR ホテルズ＆リゾーツ」として日本で初めて誕生したホテルで、東急リゾーツ＆ステイが運営しています。京都の名匠たちが築いた歴史ある地の遺産 鷹峯の芸術村を現代的に再解釈し、静謐な自然と調和するライフスタイルと現代的な和の美意識を体現。洗練されたデザインと上質なホスピタリティを通じ、この地ならではの感性が息づく唯一無二の滞在価値を提供しています。これまでに世界的に権威あるアワードを多数受賞しており、Forbes Travel Guide ホテル部門では2024年・2025年に4つ星、2026年には5つ星を獲得し、3年連続での評価獲得となりました。さらに2025年のConde Nast Traveler リーダーズ・チョイス・アワードでは、日本のホテル部門第6位に選出されています。

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LXRホテルズ&リゾーツについて

LXRホテルズ&リゾーツ（https://www.hilton.com/ja/brands/lxr-hotels/）は、開業予定のホテルを含む約40軒のラグジュアリーホテルからなる、タイムレスな冒険心を刺激する成長中のコレクションブランドです。世界中の魅力的なデスティネーションに位置する厳選されたホテルは、独自のストーリーとその土地のエッセンスが注ぎ込まれ、お客様へラグジュアリーな体験を提供します。お客様の体験を豊かにする取り組みの一環として、「Pursuit of Adventure （冒険への追求）」という新たなブランドシグネチャープログラムを展開し、各デスティネーションの独自の文化と個性を反映した没入型の体験をお楽しみいただけます。ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンのブランドであり、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」（https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/）の特典をご利用いただけます。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ（https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/）から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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東急リゾーツ＆ステイ株式会社について

東急リゾーツ＆ステイ（https://www.tokyu-rs.co.jp/）は、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、受賞歴を誇る鬼怒川渓翠やROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsなどのホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国に運営施設を展開しています。1960年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する100を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約800万人にのぼります。豊富な実績とノウハウ、地域・企業・行政などとの強固なネットワークを活かし、日本各地の魅力を伝え、すべてのお客様に新しい”楽しさ”と“体験”を提供することを目指しています。