CONVERSE「ALL STAR TREKWAVE」より、異素材のレイヤードシューレースを採用したウィメンズモデルが登場

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」より、「ALL STAR TREKWAVE（オールスター トレックウエーブ）」のパターン・ディテールアレンジモデル「ALL STAR TREKWAVE LACEEDGE OX（オールスター トレックウエーブ レースエッジ OX）」を発売いたします。

2026年4月24日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて順次展開いたします。

ALL STAR TREKWAVE LACEEDGE OX(https://converse.co.jp/products/31317970)

オールスターとトレッキングシューズを掛け合わせたボリューム感のあるアウトソールが特徴の「ALL STAR TREKWAVE」をベースにした、ウィメンズアレンジモデルです。

2026年春夏シーズンのウィメンズトレンドである“ガーデンコア”を着想源とし、異素材の2本のシューレース（コットンシューレースとポリエステルオーバルシューレース）を採用し、スタイリングの幅を広げる遊び心のある仕様に。また、履き口にはスカラップを施すことで、柔らかさのある印象に仕上げています。さらに、厚みのあるE.V.A.ミッドソールと防滑性を意識したアウトソールにより、クッション性と安定感も兼ね備えています。

ウッドブラウンとペタルベージュの2カラーを展開します。

商品名：ALL STAR TREKWAVE LACEEDGE OX（オールスター トレックウエーブ レースエッジ OX）

価格：15,950 円(税込)

サイズ：22.0～26.0cm

カラー：ウッドブラウン、ペタルベージュ

素材：アッパー・キャンバス アウトソール・ラバー

発売日：2026年4月24日

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

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